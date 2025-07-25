«Коламбус Крю» – «Орландо Сити»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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25 июля 2025, 23:47

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч МЛС «Коламбус Крю» – «Орландо Сити», который состоится 26 июля 2025 года.

«Коламбус Крю»

Команда никак не может выйти на серию побед в МЛС , однако набирает достаточно очков, чтобы комфортно себя чувствовать. На данный момент «Коламбус Крю» располагается на четвертом месте в своей конференции с 44 баллами и на шесть пунктов опережает нынешнего соперника. Победа над «Орландо Сити» позволит хозяевам на некоторое время забыть об этом конкуренте, ведь расстояние увеличится до девяти пунктов.

20 июля «Коламбус Крю» обыграл «ДС Юнайтед» (2:1), а 17 числа крупно проиграл на выезде «Нэшвиллу» (0:3).

«Орландо Сити»

«Орландо Сити» проводит не лучший отрезок сезона, но в прошлой игре смог прервать серию неудач. Сейчас коллектив располагается на шестом месте и очень не хочет проигрывать «Коламбус Крю», который уйдет далеко вперед, если гости позволяет ему набрать три очка. Даже ничья в такой ситуации была бы на пользу гостей.

20 июля «Орландо Сити» обыграл на выезде «Нью-Инглэнд Революшн» (2:1), а 17 числа команда на своем поле проиграла «Нью-Йорк Сити» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Коламбус Крю» – 2.3

Ничья – 3.75

Победит «Орландо Сити» – 2.85

Тотал больше 2.5 мячей – 1.52

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.55

Статистика

Шесть последних матчей «Орландо Сити» завершились исходом «обе забьют»

«Коламбус Крю» не проигрывает дома уже восемь поединков подряд

«Орландо Сити» проиграл два подряд последних матча с «Коламбус Крю»

Прогноз

Поставить на победу «Коламбус Крю», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что хозяева окажутся быстрее и успешнее своего соперника на своем стадионе при поддержке болельщиков.