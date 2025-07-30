«Зальцбург» – «Бранн»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:41

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги чемпионов «Зальцбург» – «Бранн», который состоится 30 июля 2025 года.

«Зальцбург»

Австрийский клуб уже в первой выездной игре практически не заметил своего соперника и добился крупной победы, после которого никто не сомневается в том, кто пройдет дальше. «Зальцбург» почти все последние сезоны провел в групповом этапе Лиги чемпионов и полностью устремлен туда попасть в очередной раз. Несмотря на отсутствие интриги, поединок обещает быть зрелищным и интересным.

26 июля «Зальцбург» обыграл «Диетах» в кубке Австрии (4:0), а 23 числа уверенно выиграл на выезде у «Бранна» (4:1).

«Бранн»

«Бранн» не смог на равных противостоять более сильной австрийской команде, и ответная встреча вряд ли рассматривается гостям как реальный шанс изменить ситуацию. Тем не менее, коллективу предстоит сыграть в квалификации Лиги Европы в худшем случае, если не удастся отыграться, а там тоже падать в грязь лицом было бы нежелательно.

23 июля «Бранн» проиграл на своем поле «Зальцбургу» (1:4), а 19 июля уступил на выезде «КФУМ Осло» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Зальцбург» – 1.45

Ничья – 5

Победит «Бранн» – 6.2

Тотал больше 3.5 мячей – 2.07

Тотал меньше 3.5 мячей – 1.75

Статистика

Пять последних матчей «Зальцбурга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Бранн» выиграл пять из десяти последних поединков во всех турнирах

Австрийский клуб забивал в восьми из десяти последних домашних матчей

Прогноз

Поставить на победу «Зальцбурга», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.45. Хозяева просто сильнее своего соперника и повлиять на победителя этой пары уже практически невозможно.