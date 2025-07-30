«ЧФР Клуж» – «Лугано»: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 22:55

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч квалификации Лиги Европы «ЧФР Клуж» – «Лугано», который состоится 30 июля 2025 года.

«ЧФР Клуж»

Румынский клуб может быть доволен первым матчем, ведь не дал себя обыграть на выезде и теперь продолжит борьбу уже на своем поле. Тем не менее, команды не забивали друг другу и первый гол даст большое моральное преимущество команде, которая его забьет. «ЧФР Клуж» сделает максимум, чтобы первым открыть счет и в конечном итоге пройти в следующий раунд.

27 июля «ЧФР Клуж» проиграл на своем поле «Арджеш» (0:2), а 24 числа команда сыграла вничью с «Лугано» в Лиге Европы (0:0).

«Лугано»

Для «Лугано» счет первой игры очень непривычный, однако команда приняла условия соперника и теперь будет играть с упором на оборону, особенно в выездной игре, где будет точно тяжелее, чем на своем поле. Коллектив из Швейцарии уже имеет опыт подобных матчей и будет искать свой шанс на протяжении всего поединка, что может выстрелить в самый неожиданный момент поединка.

27 июля «Лугано» проиграл «Туну» (1:2), а 24 числа в Лиге Европы не выявил победителя в игре с «ЧФР Клуж» (0:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «ЧФР Клуж» – 2.18

Ничья – 3.35

Победит «Лугано» – 3.4

Тотал больше 2.5 мячей – 2.2

Тотал меньше 2.5 мячей – 1.65

Статистика

«Лугано» смог победить лишь в трех поединках из десяти последних во всех турнирах

«ЧФР Клуж» одержал восемь побед в десяти последних домашних матчах во всех турнирах

Команды ранее никогда не встречались между собой в официальных поединках, до этого двухматчевого противостояния

Прогноз

Поставить на победу «ЧФР Клуж», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.18. Предполагаем, что матч будет примерно равным, но лучше свои моменты удастся реализовать румынскому клубу.