«Арминия» – «Фортуна» Дюссельдорф: прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Арминия» – «Фортуна» Дюссельдорф, который состоится 2 августа 2025 года.
«Арминия»
Клуб из Билефельда очень симпатичен многим болельщикам в Германии и его ждут в Бундеслиге, но пока что «Арминия» не может вернуться в элитный дивизион. Очередную попытку команда будет начинать уже в эту субботу и попытается обыграть непростого соперника в лице «Фортуны» из Дюссельдорфа. Коллектив играет на своем поле и постарается начать с победы, которая точно добавит футболистам уверенности в своих силах.
26 июля «Арминия» проиграла товарищеских матч «Монако» (0:3), а 19 числа команда обыграла «Нюрнберг» (2:1).
«Фортуна» Дюссельдорф
Команда также предпринимает безуспешные попытки вернуться в Бундеслигу, но очень часто коллективу не хватает стабильности в результатах. «Фортуна» начинает сезон на выезде с «Арминией» и имеет те же цели, что и соперник, поэтому вполне может быть обоюдно острая игра с обеих сторон, а победит более удачливая команда в этот футбольный вечер.
26 июля «Фортуна» крупно обыграла в товарищеской игре «Алеманию Ахер» (4:0), а 22 числа команда справилась «Вельберт» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Арминия» – 2.3
- Ничья – 3.65
- Победит «Фортуна» Дюссельдорф – 2.9
- Тотал больше 2.5 мячей – 1.65
- Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25
Статистика
- Семь из десяти последних матчей «Фортуны» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Арминия» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах
- Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Арминии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что хозяева будут иметь преимущество и смогут добыть минимальное преимущество, которое завершится скромной победой.