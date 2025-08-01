«Арминия» – «Фортуна» Дюссельдорф: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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01 августа 2025, 09:08

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч второй Бундеслиги «Арминия» – «Фортуна» Дюссельдорф, который состоится 2 августа 2025 года.

«Арминия»

Клуб из Билефельда очень симпатичен многим болельщикам в Германии и его ждут в Бундеслиге, но пока что «Арминия» не может вернуться в элитный дивизион. Очередную попытку команда будет начинать уже в эту субботу и попытается обыграть непростого соперника в лице «Фортуны» из Дюссельдорфа. Коллектив играет на своем поле и постарается начать с победы, которая точно добавит футболистам уверенности в своих силах.

26 июля «Арминия» проиграла товарищеских матч «Монако» (0:3), а 19 числа команда обыграла «Нюрнберг» (2:1).

«Фортуна» Дюссельдорф

Команда также предпринимает безуспешные попытки вернуться в Бундеслигу, но очень часто коллективу не хватает стабильности в результатах. «Фортуна» начинает сезон на выезде с «Арминией» и имеет те же цели, что и соперник, поэтому вполне может быть обоюдно острая игра с обеих сторон, а победит более удачливая команда в этот футбольный вечер.

26 июля «Фортуна» крупно обыграла в товарищеской игре «Алеманию Ахер» (4:0), а 22 числа команда справилась «Вельберт» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Арминия» – 2.3

Ничья – 3.65

Победит «Фортуна» Дюссельдорф – 2.9

Тотал больше 2.5 мячей – 1.65

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Фортуны» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Арминия» проиграл лишь два матча из десяти последних во всех турнирах

Четыре последних матча между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Арминии», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.3. Предполагаем, что хозяева будут иметь преимущество и смогут добыть минимальное преимущество, которое завершится скромной победой.