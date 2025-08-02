«Акрон» – «Спартак» Москва: прогноз и ставки от БК Pinnacle

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02 августа 2025, 08:53

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч РПЛ «Акрон» – «Спартак» Москва, который состоится 3 августа 2025 года.

«Акрон»

Коллектив из Тольятти неплохо начал нынешний сезон и за стартовые два тура набрал четыре очка и выиграл первый матч в кубке России. Сейчас «Акрону» важно не останавливаться на достигнутом, хотя предстоящий матч с мотивированным «Спартаком» будет не из легких. Тем не менее, любые набранные очки и продление серии без поражений оставят футболистам уверенность в своих силах, поэтому они будут бороться до финального свистка.

29 июля «Акрон» обыграл в кубке России «Балтику» (2:1), а в чемпионате разгромил на выезде «Сочи» (4:0).

«Спартак»

«Красно-белые» за исключением провального прошлого тура с двумя удалениями, в своих поединках побеждали и один матч пока не может повлиять на настрой команды. «Спартак» имеет три очка после двух туров и заинтересован в победе над «Акроном», чтобы обойти его в таблице, ведь сейчас отстает от соперника из Тольятти на один пункт. Матч наверняка получится живым и интересным, ведь обоим клубам есть что терять.

30 июля «Спартак» обыграл в кубке России «Ростов» (2:0), а 26 июля на своем поле проиграл в РПЛ «Балтике» (0:3).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Акрон» – 4.6

Ничья – 4.3

Победит «Спартак» – 1.7

Тотал больше 2.5 мячей – 1.67

Тотал меньше 2.5 мячей – 2.25

Статистика

«Акрон» выиграл два поединка из пяти последних во всех турнирах

Четыре из шести матчей «Спартака» за последнее время завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Спартак» выиграл у «Акрона» три последних поединка подряд

Прогноз

Поставить на победу «Спартака», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.7. Московскому клубу пора собраться с силами и одержать важную победу в чемпионате после провала с «Балтикой». Предполагаем, что в этом матче «Спартак» окажется сильнее.