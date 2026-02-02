«Байер» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч кубка Германии «Байер» – «Санкт-Паули», который состоится 3 февраля 2026 года.
«Байер»
«Байер» после ряда странных и неудачных поединков стал восстанавливаться и выиграл несколько поединков подряд. Команда потом будет думать о своих делах в Бундеслиге и Лиге чемпионов, а пока намерена пробиться в полуфинал кубка Германии, для чего нужно найти ключи к воротам «Санкт-Паули», который сейчас занят спасением себя в Бундеслиге. Хозяева являются фаворитами и сделают все, чтобы не тратить лишнее время и энергию на результат в этой встрече.
31 января «Байер» обыграл на выезде «Айнтрахт» (3:1), а 28 числа коллектив крупно одолел «Вильярреал» (3:0).
«Санкт-Паули»
«Санкт-Паули» давно не может выиграть в чемпионате Германии, но на кубок страны у коллектива будет совершенно другой настрой. Клуб понимает, что победа в одном конкретном поединке может вывести их в полуфинал турнира, что будет хорошим достижением. Поэтому гости намерены забыть о своих проблемах и создать проблемы «фармацевтам», что сейчас сделать куда легче, чем еще два года назад.
31 января «Санкт-Паули» проиграл на выезде «Аугсбургу» (1:2), а 27 числа сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (1:1).
Котировки БК Pinnacle888
- Победит «Байер» – 1.52
- Ничья – 4.4
- Победит «Санкт-Паули» – 5.9
Статистика
- «Байер» выиграл шесть из десяти последних домашних поединков во всех турнирах
- «Санкт-Паули» не может победить уже семь поединков подряд
- Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить, на победу «Байера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.52. Предполагаем, что хозяева смогу уже в первом тайме найти свои моменты и реализовать их, что приведет к общей победе.