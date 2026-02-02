Top.Mail.Ru
Soccer.ru
ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Байер» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

вчера, 23:04
«Байер» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч кубка Германии «Байер» – «Санкт-Паули», который состоится 3 февраля 2026 года.

«Байер»

«Байер» после ряда странных и неудачных поединков стал восстанавливаться и выиграл несколько поединков подряд. Команда потом будет думать о своих делах в Бундеслиге и Лиге чемпионов, а пока намерена пробиться в полуфинал кубка Германии, для чего нужно найти ключи к воротам «Санкт-Паули», который сейчас занят спасением себя в Бундеслиге. Хозяева являются фаворитами и сделают все, чтобы не тратить лишнее время и энергию на результат в этой встрече.

31 января «Байер» обыграл на выезде «Айнтрахт» (3:1), а 28 числа коллектив крупно одолел «Вильярреал» (3:0).

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» давно не может выиграть в чемпионате Германии, но на кубок страны у коллектива будет совершенно другой настрой. Клуб понимает, что победа в одном конкретном поединке может вывести их в полуфинал турнира, что будет хорошим достижением. Поэтому гости намерены забыть о своих проблемах и создать проблемы «фармацевтам», что сейчас сделать куда легче, чем еще два года назад.

31 января «Санкт-Паули» проиграл на выезде «Аугсбургу» (1:2), а 27 числа сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

  • Победит «Байер» – 1.52
  • Ничья – 4.4
  • Победит «Санкт-Паули» – 5.9

Статистика

  • «Байер» выиграл шесть из десяти последних домашних поединков во всех турнирах
  • «Санкт-Паули» не может победить уже семь поединков подряд
  • Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Байера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.52. Предполагаем, что хозяева смогу уже в первом тайме найти свои моменты и реализовать их, что приведет к общей победе.

Все комментарии
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 