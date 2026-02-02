«Байер» – «Санкт-Паули»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770062657

вчера, 23:04

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч кубка Германии «Байер» – «Санкт-Паули», который состоится 3 февраля 2026 года.

«Байер»

«Байер» после ряда странных и неудачных поединков стал восстанавливаться и выиграл несколько поединков подряд. Команда потом будет думать о своих делах в Бундеслиге и Лиге чемпионов, а пока намерена пробиться в полуфинал кубка Германии, для чего нужно найти ключи к воротам «Санкт-Паули», который сейчас занят спасением себя в Бундеслиге. Хозяева являются фаворитами и сделают все, чтобы не тратить лишнее время и энергию на результат в этой встрече.

31 января «Байер» обыграл на выезде «Айнтрахт» (3:1), а 28 числа коллектив крупно одолел «Вильярреал» (3:0).

«Санкт-Паули»

«Санкт-Паули» давно не может выиграть в чемпионате Германии, но на кубок страны у коллектива будет совершенно другой настрой. Клуб понимает, что победа в одном конкретном поединке может вывести их в полуфинал турнира, что будет хорошим достижением. Поэтому гости намерены забыть о своих проблемах и создать проблемы «фармацевтам», что сейчас сделать куда легче, чем еще два года назад.

31 января «Санкт-Паули» проиграл на выезде «Аугсбургу» (1:2), а 27 числа сыграл вничью с «РБ Лейпциг» (1:1).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Байер» – 1.52

Ничья – 4.4

Победит «Санкт-Паули» – 5.9

Статистика

«Байер» выиграл шесть из десяти последних домашних поединков во всех турнирах

«Санкт-Паули» не может победить уже семь поединков подряд

Шесть из семи последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить, на победу «Байера», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.52. Предполагаем, что хозяева смогу уже в первом тайме найти свои моменты и реализовать их, что приведет к общей победе.