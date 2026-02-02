«Болонья» – «Милан»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1770061945

вчера, 22:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» – «Милан», который состоится 3 февраля 2026 года.

«Болонья»

«Болонья» не показывает стабильных результатов и идет лишь на девятом месте в Серии А. В активе команды 30 баллов и даже до зоны Лиги Европы коллективу сейчас очень далеко, хотя в этом сезоне еврокубка клуб выбился в плей-офф. В домашней игре с «Миланом» хозяева постараются проявить свои лучшие качества и набрать важные очки для себя, тем самым помешав сопернику в борьбе за лидерство.

29 января «Болонья» уверенно обыграла «Маккаби» Тель-Авив (3:0), а 25 числа на выезде уступила «Дженоа» в Серии А (2:3).

«Милан»

«Милан» в свою очередь часто играл вничью и это помогло «Интеру» оторваться от клуба уже на восемь очков. Тем не менее, коллектив имеет игру в запасе и намерен обыграть «Болонью», чтобы сократить расстояние до пяти пунктов. Встречи с «Болоньей» для «красно-черных» почти всегда являются непростыми и в этот раз подарков гостям точно дарить не собираются, но встреча будет напряженной.

25 января «Милан» сыграл вничью с «Ромой» (1:1), а 18 числа минимально обыграл на своем поле «Лечче» (1:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победит «Болонья» – 3.45

Ничья – 3.35

Победит «Милан» – 2.15

Статистика

Четыре из пяти последних матчей «Милана» завершились исходом «обе забьют»

«Болонья» не может победить на своем поле уже четыре поединка подряд

Команды обменялись двумя победами в пяти последних личных встречах

Прогноз

Поставить, на ничью, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.35. Предполагаем, что хозяева просто так очки не отдадут и забьют первыми, но и победу удержать не сумеют, что приведет к мировому соглашению.



