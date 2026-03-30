«Ахмат» – «Краснодар»: прогноз и ставки для Pinnacle888

1774864226

сегодня, 12:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч РПЛ «Ахмат» – «Краснодар», который состоится 4 апреля 2026 года.

«Ахмат»

Под руководством Станислава Черчесова «Ахмат» показывает хорошие результаты и давно не проигрывает. На данный момент коллектив из Грозного идет на восьмом месте с 30 баллами и на девять пунктов опережает зону вылета. В игре на своем поле с лидером РПЛ , болельщики ждут от хозяев смелой игры и будут рады любому результату кроме поражения, ведь клуб сохранить свою серию и добавит уверенности в своих силах.

Два последних матча «Ахмата» завершились победой над «Ростовом» (1:0) и ничьей на выезде с «Акроном» (1:1).

«Краснодар»

«Краснодар» во второй части сезона лишь один раз потерял очки в РПЛ , но «Зенит» не сумел воспользоваться этой осечкой. Таким образом «быки» остаются лидерами в турнирной таблице и на данный момент имеют в активе 49 баллов. Гостей ждет одна из самых сложных встреч в этом сезоне, ведь соперник будет бороться до финального свистка.

Два последних матча «Краснодара» завершились разгромными победами над «Амкалом» (4:0) и «Пари НН» (5:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Ахмат» – 4.3

Ничья – 3.65

Победа «Краснодар» – 1.85

Статистика

«Ахмат» не проигрывает уже восемь поединков подряд во всех турнирах

«Краснодар» выиграл лишь один из семи последних встреч на выезде

Три из пяти последних встреч между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Краснодара», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 1.85. Предполагаем, что «Ахмат» сможет создать проблемы «быкам», но они смогу преодолеть все препятствия и добыть важные для лидерства три очка.