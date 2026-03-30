«Валенсия» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

сегодня, 13:10

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» – «Сельта», который состоится 5 апреля 2026 года.

«Валенсия»

«Валенсия» давно не борется за самые высокие места, а в некоторых сезонах даже бывала в зоне вылета. Сейчас команда располагается лишь на 12 месте с 35 баллами. Домашняя встреча с «Сельтой» наверняка для хозяев будет сложной, но чемпионат еще не закончился и всем клубам нужны очки, чтобы быстрее закончить сезон и н зависеть в его конце от результатов соперника.

Два последних матча «Валенсии» завершились победой над «Севильей» (2:0) и поражением от «Реал Овьедо» (0:1).

«Сельта»

«Сельта» может быть довольна нынешним сезоном и сейчас занимает шестое место в чемпионате Испании, набрав 41 балл. Кроме того, коллектив из Виго продолжает участие в Лиге Европы и тренерскому штабу нужно правильно распределить нагрузку на игроков, чтобы преуспеть в обоих турнирах. Победа гостей в это матче если не позволит догнать ближайшего соперника, то возможно поможет к нему приблизиться.

Два последних матча «Сельты» завершились поражением «Алавесу» (3:4) и победой над «Лионом» в Лиге Европы во Франции (2:0).

Котировки БК Pinnacle888

Победа «Валенсия» – 2.35

Ничья – 3.3

Победа «Сельта» – 3.15

Статистика

«Сельта» выиграла лишь одну игру из пяти последних во всех турнирах

Шесть из восьми последних матчей «Валенсии» на своем поле завершились исходом «обе забьют»

«Сельта» выиграла три из пяти последних матчей у «Валенсии» при одном поражении

Прогноз

Поставить на победу «Сельты», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.15. «Валенсия» играет очень нестабильно и если не сможет забить в первые 60 минут матча, то наверняка пропустит и останется без набранных баллов.