«Валенсия» – «Сельта»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Ла Лиги «Валенсия» – «Сельта», который состоится 5 апреля 2026 года.
«Валенсия»
«Валенсия» давно не борется за самые высокие места, а в некоторых сезонах даже бывала в зоне вылета. Сейчас команда располагается лишь на 12 месте с 35 баллами. Домашняя встреча с «Сельтой» наверняка для хозяев будет сложной, но чемпионат еще не закончился и всем клубам нужны очки, чтобы быстрее закончить сезон и н зависеть в его конце от результатов соперника.
Два последних матча «Валенсии» завершились победой над «Севильей» (2:0) и поражением от «Реал Овьедо» (0:1).
«Сельта»
«Сельта» может быть довольна нынешним сезоном и сейчас занимает шестое место в чемпионате Испании, набрав 41 балл. Кроме того, коллектив из Виго продолжает участие в Лиге Европы и тренерскому штабу нужно правильно распределить нагрузку на игроков, чтобы преуспеть в обоих турнирах. Победа гостей в это матче если не позволит догнать ближайшего соперника, то возможно поможет к нему приблизиться.
Два последних матча «Сельты» завершились поражением «Алавесу» (3:4) и победой над «Лионом» в Лиге Европы во Франции (2:0).
Котировки БК Pinnacle888
- Победа «Валенсия» – 2.35
- Ничья – 3.3
- Победа «Сельта» – 3.15
Статистика
- «Сельта» выиграла лишь одну игру из пяти последних во всех турнирах
- Шесть из восьми последних матчей «Валенсии» на своем поле завершились исходом «обе забьют»
- «Сельта» выиграла три из пяти последних матчей у «Валенсии» при одном поражении
Прогноз
Поставить на победу «Сельты», компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 3.15. «Валенсия» играет очень нестабильно и если не сможет забить в первые 60 минут матча, то наверняка пропустит и останется без набранных баллов.