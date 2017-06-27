Сильнейший состав сборной России

«Соккер.ру» убедит вас, что состав сборной России выглядит вполне боеспособным, если убрать травмы, отжившие традиции, забыть о конфликтах футболистов с тренером.

Сборная России сыграла на Кубке Конфедераций, насколько хватило сил и мастерства, и хотя вопросов к Черчесову много, стоит напомнить, что в июне 2017 года сборная России не собрала под свои знамена всех сильнейших игроков. Некоторые не доехали по причине травм или слабой формы, другие не сработались с Черчесовым, третьи решили, что с них хватит выступлений за национальную команду. Давайте представим, что все конфликты сглажены, здоровье у игроков в полном порядке, нефутбольные причины не влияют на формирование состава. На кого тогда делать ставку? Наша версия – к вашему вниманию.

Вратарь: Игорь Акинфеев, Александр Беленов, Артем Ребров.

Выбор сложный, ведь хороших вратарей в России много, но трудно выбрать даже троих, не говоря об одном, первом номере. Слепая ставка на Акинфеев себя не оправдывает, хотя Игорь должен быть в обойме и доказать свое превосходство в условиях конкуренции. Или не доказать – тогда пусть играет Беленов или Ребров. Возможен вариант с Луневым и другими вратарями, которых вспоминали буквально вчера.

На место легенды. 11 вратарей против Акинфеева

Правый защитник: Марио Фернандес или Игорь Смольников.

Главное условие составления этой виртуальной сборной России – избавление от любых условностей, поэтому и схему каждый волен менять под себя. Здесь используем 4-2-3-1, поэтому на флангах действуют не латерали, а крайние защитники. Марио Фернандес, который пропустил Кубок Конфедераций из-за перелома носа, должен вскоре сыграть за сборную России, а мы его сразу ждем в основе, потому что более сильного флангового защитника на правый фланг с российским паспортом не знаем.

Центральные защитники: Василий Березуцкий, Георгий Джикия, Илья Кутепов, Виктор Васин.

Кудряшов изначально левый защитник, которого научили играть в тройке центрбеков, но Федор не обладает качествами, чтобы действовать с одним напарником. Помним о решении Березуцкого завершить международную карьеру, но если его коллега Сергей Игнашевич действительно потихоньку сдает в силу возраста, то брат Василий остается сильнейшим защитником России, и он точно помог бы сборной России в ходе краткосрочного турнира. В пару к Березуцкому отрядил бы резкого и боевитого Георгия Джикию, который выглядит более самостоятельным парнем, нежели Васин или Кутепов, но их включаем в обойму.

Левый защитник: Юрий Жирков или Дмитрий Комбаров.

Эти футболисты конкурируют за позицию в команде Черчесова, левых защитников сильнее не обнаружено на просторах нашей необъятной родины. Жирков техничнее и выше классом, зато Комбаров отличается завидной выносливостью, при этом оба небезупречны при отправлении оборонительных функций. Амплуа такого характера, что при прочих равных в стартовом составе должен играть более свежий футболист.

Опорная зона: Денис Глушаков, Александр Головин, Игорь Денисов, Юрий Газинский.

Газинский не сыграл ни минуты на Кубке Конфедераций, хотя можно было перевести на его игровой счет хотя бы несколько минут Александра Ерохина. Все-таки Юрий играет в команде, которая с мячом на «ты», а именно элементарной техники зачастую не хватало сборной России. Денисова не рассматривает Черчесов из-за старых обид, хотя опытный мастер-разрушитель в обойме не навредил бы. Глушаков и Головин играли в основе и должны там оставаться, причем Александр лучше всего чувствует себя в глубине поля, а Денис в роли «бокс-ту-бокс», которая позволяет и отбирать мячи, и в атаках участвовать. Это сильная связка, если хавбеков правильно расставить на поле и грамотно распределить между ними обязанности.

Атакующий полузащитник: Алан Дзагоев или Павел Мамаев.

Игроки, умеющие и отдать, и завершить, и протащить мяч. Дзагоев сам уже устал от травм, планирует полностью вылечиться и постоянно играть в футбол. Хотелось бы, чтобы у Алана все получилось, ведь его ум, дерзость и созидательная агрессия нужны сборной России. Вспомните Дзагоева образца Евро-2012, такой полузащитник в окружении слаженной команды способен на многое.

Инсайды: Роман Зобнин, Олег Шатов, Алексей Миранчук, Александр Самедов.

Зобнин и так играл бы на Кубке Конфедераций, если бы не коварная травма, только Роман в предложенном варианте должен действовать не в центре поля, а слева в атаке, куда его часто ставил Массимо Каррера в «Спартаке». Из спартаковцев есть еще опытный Самедов, но его должен оставлять в запасе Олег Шатов, который еще недавно входил в тройку самых прогрессирующих российских игроков, но под руководством Луческу в «Зените» сник. Ждем, что вернется на былой уровень, который станет пропуском в стартовый состав сборной России.

Нападающий: Федор Смолов или Артем Дзюба.

Если речь идет об игре в одного форварда, то Смолов должен быть основным, а в дублерах у него должны быть Дзюба и Кокорин, которые на днях отметились «мессенджем», вокруг которого разгорелся скандал. Негатив к Артему и Александру на фоне последних событий понятен, но мы выбираем не команду хороших мальчиков, а сильнейших по потенциалу футболистов России, а эти нападающие умеют действовать эффективно.

Сильнейший стартовый состав сборной России по версии «Соккер.ру»: Беленов – Фернандес, В. Березуцкий, Джикия, Жирков – Глушаков, Головин – Шатов, Дзагоев, Зобнин – Смолов.

Главный тренер

Самое неприятное, что при нынешнем главном тренере сборной России сбор сильнейшего состава невозможен по ряду причин. Черчесов помнит обиды, и он готов объединять вокруг себя только тех футболистов, которые изначально расположены к этому объединению. Искать подход и перевоспитывать злых, невоспитанных и дерзких кандидатов Станислав Саламович не намерен, хотя вряд ли тренер сборной России может позволить себе такую роскошь в силу ограниченности кадрового выбора. А кого бы вы поставили у руля главной команды страны, каким футболистам доверились бы? Предлагайте свои версии «идеального» состава!