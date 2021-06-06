«Хартлпул Юнайтед» — «Бромлей». Прогноз на матч плей-офф Национальной лиги Англии (06.06.2021)

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вчера, 08:16

«Хартлпул Юнайтед» сыграет против «Бромлей» в рамках плей-офф Национальной лиги Англии.

Ставки букмекеров

Фаворит этого поединка — «Хартлпул Юнайтед». Поставить на победу хозяев поля можно по коэффициенту 1.83. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.55, а на победу «Бромлей» по 4.00.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Хартлпул» набрал 76 пунктов, клуб находится на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 22 победы, десять ничьих и столько же поражений. Команда забила 66 голов и пропустила 43 мяча. В последних поединках у команды не получается хорошо играть, клуб регулярно теряет очки и часто пропускает.

«Бромлей» находится на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба — 69 баллов. В нынешнем сезоне «Бромлей» выиграл 19 поединков, 12 раз играл вничью и проиграл в 11 матчах. У клуба 63 забитых и 53 пропущенных мячей. В последних играх «Бромлей» играет очень хорошо. Матч против «Хартлпул» может закончиться хорошо для команды, здесь стоит рассчитывать на победу клуба.

Информация для ставок

● «Хартлпул Юнайтед» выиграл два матча из последних пяти

● «Бромлей» забил семь голов в пяти последних матчах

● У ФК «Бромлей» шесть матчей кряду без поражений

Прогноз

Актуальная ставка на игру — тотал забитых мячей больше двух по коэффициенту 1.45. Также можно поставить на ничью или победу «Хартлпул Юнайтед» по 1.20.

Ранее букмекеры предлагали коэффициент 2.05 на победу «Леганеса» в матче с «Райо Вальекано».