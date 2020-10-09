|
4 : 0
завершен
09 октября 2020, 18:00
пятница
|Виллота Магнус
|1:0(А)
|8’
|
Кучаев Константин
ассистент Обляков Иван
|2:0
|13’
|Чалов Фёдор
|3:0(П)
|21’
|
Чалов Фёдор
ассистент Тикнизян Наир
|4:0
|40’
|Глебов Данил
|66’
|76’
|Русалу Алекс
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Татаев Алексей
|Евгеньев Роман
|46’
|Уткин Даниил
|Кучаев Константин
|46’
|46’
|Эйно Раймонд
|Ульянов Артур
|46’
|Оигус Карл Рудольф
|Пярн Мартин
|Сулейманов Магомед-Шапи
|Чалов Фёдор
|61’
|Магкеев Станислав
|Обляков Иван
|61’
|66’
|Русалу Алекс
|Каск Кристиан
|66’
|Комиссаров Никита
|Анри Валья
|Игнатьев Иван
|Лесовой Даниил
|69’
|78’
|Маннилан Маттиас
|Рейнкорт Стэн
|
|1
|Предупреждения
|1
|
Всех с победой , всем здоровья.
Всех с победой , всем здоровья.