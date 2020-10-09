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Текстовая онлайн трансляция матча Россия (до 21) против Эстония (до 21)

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    Голы
    Виллота Магнус 1:0(А) 8’
    Кучаев Константин
    ассистент Обляков Иван     		2:0 13’
    Чалов Фёдор 3:0(П) 21’
    Чалов Фёдор
    ассистент Тикнизян Наир     		4:0 40’
    Наказания
    Глебов Данил 66’
    76’ Русалу Алекс
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Татаев Алексей Евгеньев Роман 46’
    Уткин Даниил Кучаев Константин 46’
    46’ Эйно Раймонд Ульянов Артур
    46’ Оигус Карл Рудольф Пярн Мартин
    Сулейманов Магомед-Шапи Чалов Фёдор 61’
    Магкеев Станислав Обляков Иван 61’
    66’ Русалу Алекс Каск Кристиан
    66’ Комиссаров Никита Анри Валья
    Игнатьев Иван Лесовой Даниил 69’
    78’ Маннилан Маттиас Рейнкорт Стэн
    Статистика
    		 1 Предупреждения 1
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    Все комментарии
    Dima salev
    Dima salev
    10 октября в 17:53
    Как всегда России подарят путевку. Самим не по силам. То Хорватия вручает теперь Сербия
    Zimka
    Zimka ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    09 октября в 23:33, ред.
    Да они 2 сапога пара, звезду поймали и транжирят моменты. Не вижу огня в глазах и желания бороться, Феде пока дают шанс (представляю как показывает себя Гаич на тренировках что играет Федя который забил впервые за 3 месяца), вопрос воспользуется или нет.
    Grey33
    Grey33
    09 октября в 22:58
    Опа! А сербы то какие молодчики, затащили ляхам! Практически подарили нашим выход на Евро, почти как хорваты основе в 2008-м.
    RIR68
    RIR68 ответ Владимир Немченков (раскрыть)
    09 октября в 22:36
    государственное бюджетное учреждение спортивная школа олимпийского резерва - академия??? ну тогда понятно, почему Санкт-Петербург - столица, а Зенит - лучший клуб Восточной Европы!
    Аксинья
    Аксинья
    09 октября в 22:18
    Хоть ты лопни хоть ты тресни - в группе мы на первом месте
    suiw
    suiw ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
    09 октября в 21:54
    Посмотри кино Легенда 17. Там очень доходчиво о сборной и клубах
    suiw
    suiw
    09 октября в 21:53
    Сербам респект. Теперь Латвию обыграть и 1 место
    ошалевший
    ошалевший ответ Leha-ha50 (раскрыть)
    09 октября в 21:49
    мёдом мазать не надо тут,это обычная эстония,как обычно мимо всего пролетят,а чалов немного блеснул без конкуренции,как когда то базелюк
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    09 октября в 21:37
    ЦСКА рулит!
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ RamonCSKA (раскрыть)
    09 октября в 21:17
    Замена Чалова на Игнатьева оказалась пустышкой, Фёдор вполне мог оформить хет- трик)))
    zsb1961
    zsb1961
    09 октября в 21:17
    С победой молодёжку!!!
    ermak6848
    ermak6848
    09 октября в 21:05
    Там футбол - не баскетбол..
    RamonCSKA
    RamonCSKA ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    09 октября в 21:01
    ну он в выигранном матче дал практику остальным, все логично
    усилением там и не пахло
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА
    09 октября в 20:59
    В первом тайме игра строилась в атаках на Чалове, Тикнизяне, Кучаеве, Облякове.(авто гол заслуга Ивана) . Замены второго тайма (Кучаев, Чалов, Обляков) расстроили игру, вместо усиления получили ерунду. В прочем, тренеру виднее. Всех с победой, молодёжь радует.
    Footbolista
    Footbolista
    09 октября в 20:58, ред.
    Завтра эстонские СМИ: Русские футболисты по приказу Путина изнасиловали сб.Эстонии...в составе сб. России было два новичка...
    cska vperiod
    cska vperiod
    09 октября в 20:53
      Владимир Немченков
      Владимир Немченков ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      09 октября в 20:47
      Ну,прям такие воспитанники ЦСКА!!!особливо Обляков,который с 9лет до 16академию Зенита прошел...
      ШМЕЛЬ-258
      ШМЕЛЬ-258
      09 октября в 20:34
      Приятно посмотреть!!!Молодцы!
      Радует армейская молодежь.
      Пpoтив всех
      Пpoтив всех
      09 октября в 20:33
      Хорошо что в молодёжке нет дзюб
      Leha-ha50
      Leha-ha50 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
      09 октября в 20:28
      Согласен .
      Анд-м
      Анд-м
      09 октября в 20:25
      Играли один тайм, второй на раслобоне. Надеемся на сербов 💪
      ANATOLY KANDAUROV
      ANATOLY KANDAUROV ответ Leha-ha50 (раскрыть)
      09 октября в 20:14
      Просто надо учесть, что сначала играла основа, а потом резерв. Радует, что основа молодежной сборной РФ это молодежь, воспитанная ЦСКА. А еще есть Дивеев и Марадашвили. Перспективы у нас отличные. Практически 6 молодых из основы ЦСКА в основе молодежки. Пусть растут и в первую сборную идут, там же не вечно Черчесов будет шлак набирать. Будет же нормальный тренер когда- нибудь.
      Zimka
      Zimka
      09 октября в 20:12
      Состав очень достойный у молодежки, почти все игроки имеют постоянную практику в клубах РПЛ, причём в лидерах, вратарская линия вообще сильнее чем в первой команде, будем ждать победы и выход на Евро, Сербы подсобили)
      Charlie Scene
      Charlie Scene
      09 октября в 20:11
      Поздравления молодежи , но прибалты так себе конечно соперник.
      112910415
      112910415
      09 октября в 20:07
      Хорошо!
      Leha-ha50
      Leha-ha50
      09 октября в 20:07
      Очень, ну очень неоднозначный матч. Первый тайм пацаны просто феерили. Четыре забили могли еще штучек 5-6 положить. Один чалов еще трешку мог забить, но все же есть у него проблемы. Никак не может парень научиться подстраиваться под мяч : то мимо махнет , то не добежит , то пробежит мимо мяча. Эти же проблемы и в клубе мешают вернуть прежнею результативность. Второй тайм просто расстроил, как будто другая команда вышла. Лесовой очень напоминал Мирзова , все хотел сам порешать, бил с острого угла , когда партнер один в центре штрафной стоял. Но пацанам есть куда расти.
      Всех с победой , всем здоровья.
      Q-J-G
      Q-J-G ответ particular (раскрыть)
      09 октября в 20:05
      Неприязнь-это слишком "мягко". Ненависть, которая "зашкаливает", к сожалению.
      particular
      particular
      09 октября в 19:59
      Такие результаты только укрепляют прибалтийскую неприязнь..:))
      VAN ARM
      VAN ARM
      09 октября в 19:57
      хоть тут от феди польза)))
      RBA
      RBA
      09 октября в 17:33
      Россия победит.
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