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Текстовая онлайн трансляция матча Турция против Италия

Турция Логотип футбольный клуб Турция 0:3 Логотип футбольный клуб Италия Италия
Турция
0 : 3
завершен
вчера, 22:00
Италия
Евро-2020, 1 тур
Стадион Олимпико
Телетрансляция: Первый канал.
Ставки на футбольные матчи
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BetBoom 8.58 4.54 1.45
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    46' Язиджи Юсуф (11) уходит с поля, Юндер Дженгиз (7) вышел на поле
     
    53' (0:1) Автогол Демирал Мерих (3)
     
    64' Туфан Озан (6) уходит с поля, Айхан Каан (22) вышел на поле
     
    65' Йокушлу Окай (5) уходит с поля, Кахведжи Ирфан (21) вышел на поле
     
    76' Караман Кенан (9) уходит с поля, Дервисоглу Ибрахим (26) вышел на поле
     
    88' Союнджу Чаглар (4)
     
    90' Дервисоглу Ибрахим (26)
     
    46' Флоренци Алессандро (24) уходит с поля, Ди Лоренцо Джованни (2) вышел на поле
     
    66' (0:2) Иммобиле Чиро (17) (Спинаццола Леонардо (4))
     
    74' Локателли Мануэль (5) уходит с поля, Кристанте Бриан (16) вышел на поле
     
    79' (0:3) Инсинье Лоренцо (10) (Иммобиле Чиро (17))
     
    2
    81' Инсинье Лоренцо (10) уходит с поля, Кьеза Федерико (14) вышел на поле
    81' Иммобиле Чиро (17) уходит с поля, Белотти Андреа (9) вышел на поле
     
    85' Берарди Доменико (11) уходит с поля, Бернардески Федерико (20) вышел на поле
    Голы
    53’ 0:1(А) Демирал Мерих
    ассистент Берарди Доменико
    66’ 0:2 Иммобиле Чиро
    ассистент Спинаццола Леонардо
    79’ 0:3 Инсинье Лоренцо
    ассистент Иммобиле Чиро
    Наказания
    Союнджу Чаглар 88’
    Дервисоглу Ибрахим 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Юндер Дженгиз Язиджи Юсуф 46’
    46’ Ди Лоренцо Джованни Флоренци Алессандро
    Айхан Каан Туфан Озан 64’
    Кахведжи Ирфан Йокушлу Окай 65’
    74’ Кристанте Бриан Локателли Мануэль
    Дервисоглу Ибрахим Караман Кенан 76’
    81’ Кьеза Федерико Инсинье Лоренцо
    81’ Белотти Андреа Иммобиле Чиро
    85’ Бернардески Федерико Берарди Доменико
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    		 2 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    Timur132
    Timur132 ответ particular (раскрыть)
    сегодня в 02:04, ред.
    Итальянцы все три гола забили с ошибок турков. Так что они скорее помогали, чем не мешали.
    MACBARTON
    MACBARTON ответ ARMENIAN (раскрыть)
    сегодня в 01:50
    откуда вы такие беретесь ?? Турция чуть сильнее Рф ,тоже мне показатель... Пусть с Швецами покажут уровень,тогда поговорим.
    Little Caprice
    Little Caprice ответ juchok (раскрыть)
    сегодня в 01:35
    А как связаны боление за Ювентус и нелестная оценка сборной Италии?
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:18, ред.
    макаронники оказывается впервые в своей истории на евро забили три мяча в одном матче!
    juchok
    juchok ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 01:18
    какой ты болельщик Ювы тогда? всю дорогу ссышь, оправдываешься. уже не первый раз читаю от тебя "сборная без звезд, не смогут..." и т.д

    Болей уже за Юву и Кристину и не отсвечивай вообще

    Хуже алессиоса, кроме шуток
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 01:16
    турки на удивление сыграли очень слабо, итальянцы на голову выше были , игра шла в одни ворота. Заслуженная победа
    ARMENIAN
    ARMENIAN
    сегодня в 01:05
    итальянцы должны взять ЕВРО
    salleeh
    salleeh
    сегодня в 01:01
    Итальянцам дали много свободы, отсюда и игра получилась очень смотрибельной. Сыграй турки по смелей и плотней, был бы другой результат. Очень трусливый футбол продемонстрировали турки, не ожидал…
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:38
    кто подскажет что за реклама у меня выходит?
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 00:37, ред.
    Посмотрим, я так не считаю. По этой игре Италия в порядке
    протон1
    протон1
    сегодня в 00:37
    удивительный счет. так как в турции есть хорошие игроки.
    mxsr
    mxsr
    сегодня в 00:32
    Автобус уже не работают, даже страшно подумать что будет с Россией
    juvenale
    juvenale ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 00:26
    у Италии нет топ класса игроков..это прокатывает с турками,но когда попадется условная Франция,где класс игроков повыше,то Италии ничего не светит
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 00:22
    У нас завтра водка, огурцы, шашлык , телевизор, потом сауна , девочки, опять пиво, потом водка, потом никто ничего не помнит ....
    Короче завтра игры не будет. Назначена переигровка в будний день ...
    С утра.
    minai
    minai ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 00:18
    Абсолютно! По себе знаю.
    Nazi
    Nazi ответ nikoladolgov (раскрыть)
    сегодня в 00:17
    Да, скоро и с ЧМ тоже такое сделают..
    allemz
    allemz ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 00:16
    Чет ору)
    nikoladolgov
    nikoladolgov ответ Nazi (раскрыть)
    сегодня в 00:15
    Раньше тна Евро играли только ПЕРВЫЕ номера отборов - 8 команд.
    Каждый матч событие !
    А сейчас превратили в отстойник , играют все кто не проиграл.
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ minai (раскрыть)
    сегодня в 00:10
    Вроде как запрещено курить на стадионах+эта ...... пандемия!!!!!!!!!!!!!!!!!Да думаю везде курят и бухают,на любом стадионе в любой стране мира!!!!!!!!!!!!Тут никакие запреты не помогут!!!!!!!!!!!!!
    Nazi
    Nazi
    сегодня в 00:10
    Несчастные турки явно руководствовались олимпийским девизом :)

    Давно я такого позорного футбола не видел на финальной стадии Евро.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 00:09
    В Италии сейчас праздник. Пиво, коньяк, лобстеры, массаж, вАнна, павлины..завтра у нас...).
    minai
    minai
    сегодня в 00:06, ред.
    Запомнился макаронный болельщик с бычком в зубах крупным планом. Даже сорт сигарет был виден: Космос ( Моршанск).
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    сегодня в 00:06
    Да уж , пол-Турции в Италии и Германии работают ...
    Пришлось лечь перед хозяевами.
    Это вам не Россия , здесь помидорами не отделаетесь.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ allemz (раскрыть)
    сегодня в 00:00
    Италия далеко "не мертвая по динамике игры" команда. Не надо забывать истину. Все равно мяч перемещается быстрее игроков. Бег и беготня на поле не есть показатель класса. Уровень игры Италии высочайший. Пожалуй, они в топ-3 претендентов на ЧЕ вместе с Францией и Англией. Это мое мнение, могу ошибиться, но вряд ли.
    Locomotive Breath
    Locomotive Breath ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 23:58
    Как бы не стали самими собой с сербами...
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    вчера в 23:56
    Турция сыграла сегодня как наши с Испанией на ЧМ-просто отдали мяч и даже не прессинговали на своей половине поля!!!!!!!!!!!!!!!Итог вполне очевиден и логичен!!!!!!!!!!!!!Если наши завтра просто отдадут мяч бельгийцам и не будут их встречать в центре поля и давать им свободно обрабатывать мяч,как это сделали турки,то 3,4 мяча мы пропустим точно!!!!!!!!!!!!!!!!И вопрос у меня возник один-разве на стадионе можно курить?!!!!!!!!!!!!!
    Дрючик 76
    Дрючик 76
    вчера в 23:56
    Италия сыграли очень убедительно,но смотря на Первом анале более приятно было слышать комментаторов!Слуцкий красава,всё по делу!!!Спасибо.
    MACBARTON
    MACBARTON
    вчера в 23:55
    Ага османы обыграли сами себя) А радуются как будто топ команду разорвали)))
    allemz
    allemz
    вчера в 23:55
    Кто-то кричал, что Турция до полуфинала спокойно дотопает, но даже у мертвой по динамике игры Италии свое мнение на этот счет
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 23:54
    Италия молодцом. Но ключевые матчи впереди, надеюсь, это не предел формы.
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