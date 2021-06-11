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0 : 3
завершен
вчера, 22:00
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Стадион Олимпико
Телетрансляция: Первый канал.
|53’
|0:1(А)
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Демирал Мерих
ассистент Берарди Доменико
|66’
|0:2
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Иммобиле Чиро
ассистент Спинаццола Леонардо
|79’
|0:3
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Инсинье Лоренцо
ассистент Иммобиле Чиро
|Союнджу Чаглар
|88’
|Дервисоглу Ибрахим
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Юндер Дженгиз
|Язиджи Юсуф
|46’
|46’
|Ди Лоренцо Джованни
|Флоренци Алессандро
|Айхан Каан
|Туфан Озан
|64’
|Кахведжи Ирфан
|Йокушлу Окай
|65’
|74’
|Кристанте Бриан
|Локателли Мануэль
|Дервисоглу Ибрахим
|Караман Кенан
|76’
|81’
|Кьеза Федерико
|Инсинье Лоренцо
|81’
|Белотти Андреа
|Иммобиле Чиро
|85’
|Бернардески Федерико
|Берарди Доменико
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|2
|Предупреждения
|0
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Предлагаю отставить клубные престрастия, на время забыть все прошедшие обиды и недопонимания, и по болеть за красивый футбол. Болеть не только за красивый футбол, а ещё и красиво, с взаимным уважением друг другу. Пусть победит сильнейший, и большой удачи сборной России.
А тут думаю турки выстрелят, поколение у них перспективное. Желаю всем красивого футбола и хорошего позитивного настроения!!!!
Предлагаю отставить клубные престрастия, на время забыть все прошедшие обиды и недопонимания, и по болеть за красивый футбол. Болеть не только за красивый футбол, а ещё и красиво, с взаимным уважением друг другу. Пусть победит сильнейший, и большой удачи сборной России.
А тут думаю турки выстрелят, поколение у них перспективное. Желаю всем красивого футбола и хорошего позитивного настроения!!!!