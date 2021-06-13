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Англия - Хорватия
Австрия - Северная Македония
Нидерланды - Украина

Текстовая онлайн трансляция матча Англия против Хорватия

Англия Логотип футбольный клуб Англия 1:0 Логотип футбольный клуб Хорватия Хорватия
Англия
1 : 0
завершен
сегодня, 16:00
Хорватия
Евро-2020, 1 тур
Стадион Уэмбли
Телетрансляция: РОССИЯ 1
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.603.986.73
Лига Ставок 1.55 4.20 6.60
Фонбет Live! 1.03 15.00 100.00
Мелбет 1.52 4.32 6.97
1XBET 1.62 3.92 6.90
BetBoom 1.54 4.08 6.66
    Еще
     
    57' (1:0) Стерлинг Рахим (10) (Филлипс Кельвин (14))
     
    64' Фоден Фил (20)
     
    71' Фоден Фил (20) уходит с поля, Рэшфорд Маркус (11) вышел на поле
     
    82' Кейн Харри (9) уходит с поля, Беллингхэм Джуд (26) вышел на поле
     
    90+2' Стерлинг Рахим (10) уходит с поля, Калверт-Льюин Доминик (18) вышел на поле
     
    42' Чалета-Цар Дуе (5)
     
    48' Ковачич Матео (8)
     
    66' Брозович Марцело (11)
     
    2
    70' Брозович Марцело (11) уходит с поля, Влашич Никола (13) вышел на поле
    70' Крамарич Андрей (9) уходит с поля, Брекало Йосип (7) вышел на поле
     
    78' Ребич Анте (17) уходит с поля, Петкович Бруно (20) вышел на поле
     
    85' Ковачич Матео (8) уходит с поля, Пашалич Марио (15) вышел на поле
    Голы
    Стерлинг Рахим
    ассистент Филлипс Кельвин     		1:0 57’
    Наказания
    42’ Чалета-Цар Дуе
    48’ Ковачич Матео
    Фоден Фил 64’
    66’ Брозович Марцело
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    70’ Влашич Никола Брозович Марцело
    70’ Брекало Йосип Крамарич Андрей
    Рэшфорд Маркус Фоден Фил 71’
    78’ Петкович Бруно Ребич Анте
    Беллингхэм Джуд Кейн Харри 82’
    85’ Пашалич Марио Ковачич Матео
    Калверт-Льюин Доминик Стерлинг Рахим 90+2’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 8
    		2 Удары в створ 2
    		9 Фолы 10
    		1 Угловые 1
    		2 Офсайды 2
    		50% Владение мячом 50%
    		2 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    протон1
    протон1 ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 18:44
    ну вот. и все идет к политизированному расизму. сами придумали . и сами ее раскрутили теперь. маховик запущен. то что в сша творится беспредел. европа разжевывает. а если эту акцию закинут на другие виды спорта. например кулачные бои или теннис тогда что делать? россия не колонизировала африканские страны не парабащала их даж со времен магелана и до него. вот испании можно вставать испанские конкистадоры например
    Viduka
    Viduka ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 18:36
    Не только хорватов. Например, давеча британские СМИ назвали позором отказ футболистов сборной России встать на колено перед матчем с Бельгией, а российских болельщиков - расистами:)
    nikot
    nikot
    сегодня в 18:33
    Хорваты неплохо смотрелись,Модрич двух жильный!
    протон1
    протон1 ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 18:31
    теперь что англичане не на видят хорватов? не кажется ли что тут проявляется сам расизм этой акцией . дает толчек к проявлению ?
    Viduka
    Viduka ответ протон1 (раскрыть)
    сегодня в 18:29
    Освистали хорватов, отказавшихся вставать.
    Мяучелo
    Мяучелo ответ David Young (раскрыть)
    сегодня в 18:28
    у англов так каждый розыгрыш - хороший старт - выход из группы - карачун в плей оффе. ничего нового нет. и не надо сравнивать их со сборной россии, причем тут это? тебе конкретно о англии пишут.
    David Young
    David Young ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
    сегодня в 18:26
    Играли и весьма неплохо. Просто англичане играли лучше, вот и смогли забить на один больше. Счёт и результат очень логичны, соответствуют тому как складывалась игра.
    David Young
    David Young ответ Мяучелo (раскрыть)
    сегодня в 18:23
    Может быть и в четвертьфинале. Но на ЧМ-2018 они стали четвертыми. Кстати говоря хорваты стали вторыми, не сказать что многое изменилось с тех пор в плане силы этих двух сборных, но видно что Англия скорее стала посильнее, тогда как Хорватия стала послабее, и не только их сегодняшняя очная встреча сигнализирует об этом.
    протон1
    протон1
    сегодня в 18:23
    а на колени вставали англичане . не освитстали их свои же?
    David Young
    David Young ответ Дима Логинов (раскрыть)
    сегодня в 18:21
    Пока, по этому турниру, намного лучше чем то что показали россияне. А яркости у сборной Англии не хватает, это уже давно так, во всяком случае если говорить об эмоционально залихватском футболе. Но это является и их силой, они спокойно идут, и могут с относительно лёгкостью выйти как минимум в четвертьфинал.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 18:20
    Про Итальянскую мафию забыл
    Мяучелo
    Мяучелo ответ Дима Логинов (раскрыть)
    сегодня в 18:20
    не разыграются. англы каждый розыгрыш теневой фаворит, а то и явный, уж не знаю за что им такие лавры пресса даёт. вылетят как обычно где нибудь в 1/4 по пенальти, провозившись весь матч и не удосужившись забить.
    David Young
    David Young ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 18:19
    Не согласен. Это можно было бы назвать, с натяжкой, отскоком, если бы Хорватии создала хотя бы на пять опасных моментов больше, а опасности у ворот Пикфорда было весьма немного. В общем тут почти точно уверенный выход из группы Англии с первого места, тогда как Хорватии, скорее всего, сумеет победить в обоих оставшихся матчах и выйти со второго места, но осечки фаворитов группы, главным образом в виде ничьих, вполне возможны.
    David Young
    David Young
    сегодня в 18:15
    Результат и ход игры не удивили.

    Хорватии удалось не столь много, особенно в атаке, но это не значит что хорватам не удалось сыграть хорошо. Тут дело скорее в том что Англии удалось сыграть настолько хорошо насколько это было возможно, не считая редких помарок и огрехов.

    Были моменты когда англичане в целом, а также отдельные футболисты, могли сыграть и лучше, но по большей части им удалось показать очень высокое качество игры и победить самого сильного соперника по группе.

    К тому же победа является уверенной, не такой как победы Италии и Бельгии в первом туре, но это и не удивительно - у Англии был матч с более сильным соперником, который сыграл качественнее Турции и России.

    Лучшим на поле был Кельвин Филлипс, на мой взгляд.

    Хорватии теперь необходимо побеждать в обоих оставшихся матчах группы, а англичанам можно и сыграть вничью в одном случае, но настраиваться они будут в любом случае на победу в каждом матче.

    Теперь многое в этой группе будет зависеть от того как покажут себя сборные Шотландии и Чехии.
    fanliverpoolfan llll
    fanliverpoolfan llll
    сегодня в 18:14
    Бегунок забил, чет вообще не играли Хорваты.
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 18:13
    Отскочили саксы , конечно нужно прибавлять ибо с такой игрой даже полуфинала не видать). Парадокс победу принес бегунок, все таки в сборной у него реализация в разы лучше нежели в Сити)
    Roger Young
    Roger Young
    сегодня в 18:08
    Победа в английском стиле. Минимальная с большим количеством борьбы и стыков.
    Little Caprice
    Little Caprice
    сегодня в 18:07
    А я всегда говорил, что Рахим лучший. Будущий обладатель ЗМ-2021. Чемпион Англии, финалист ЛЧ и через месяц победитель ЧЕ-2020.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 18:05
    всё верно)) англия никуда без стерленга)))
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    сегодня в 18:02
    Не впечатлили англичане. Может быть ещё разыграются, но коли даже Стерлинг забивает, то впору задуматься. Не верю почему-то я в Англию. Как всегда набор звёзд, а игра чуть лучше наших.
    Хорваты совсем мёртвые, а ведь совсем недавно в финале ЧМ играли. У чехов с шотландцами появляются шансы.
    Футболтус
    Футболтус
    сегодня в 17:59
    С победой Англия, поздравляю
    azkan
    azkan
    сегодня в 17:59
    С победой Англию. Не дали хорватам ничего сделать и сами воспользовались своим шансом. Это начало групповых. Все еще впереди.
    На счет состава, может Чиллуэл и Санчо не в кондиции. Хотя вряд ли за три недели они так растолстели. Непонятное от Саутгейта.
    По мне Англия единственная сборная, где на каждую позицию по три равноценных кандидата. Кроме защиты.
    А хорваты все равно остаются главными кандидатами на второе место.
    allemz
    allemz ответ Viduka (раскрыть)
    сегодня в 17:58
    А Лизонька II планирует дать ему кавалера ордена Британской империи за "изнурительную" борьбу с расизмом
    Рукалицо, что тут еще скажешь
    Viduka
    Viduka
    сегодня в 17:57
    Филлипс сегодня был определенно лучшим на поле:)
    dimagas2
    dimagas2
    сегодня в 17:57
    Стерлинг как легенда мирового футбола,в одну харю,та где там ,в пол ноги громит Хорватов.Трепещи фууутбольный мир!
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 17:54
    Рад победе, но к сожалению забил Стерлинг, это значит Саутгейт опять его выпустит на следующую игру. Надеюсь хотя бы Шоу вместо Трипьера поставит. А хорваты были никакие.
    allemz
    allemz
    сегодня в 17:52
    Пропустить от Рахима - значит обесчестить себя, не верю в хорватов на Евро
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 17:52
    Стерлинг красава, лучший
    makkie
    makkie
    сегодня в 17:52
    Первая победа Англии на Евро.
    А хорватам конечно не хватает изобретательности в атаке, мало что создали.
    azkan
    azkan
    сегодня в 17:50
    Молодец Стерлинг, не смотря на критику сегодня был хорош. Забил.
    Ну может два момента запорол. Думал после того удара когда у него было вагон времени подумать прицелится Саутгейт уберет его с поля. Но продержал до конца.
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