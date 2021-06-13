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1 : 0
завершен
сегодня, 16:00
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Стадион Уэмбли
Телетрансляция: РОССИЯ 1
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Стерлинг Рахим
ассистент Филлипс Кельвин
|1:0
|57’
|42’
|Чалета-Цар Дуе
|48’
|Ковачич Матео
|Фоден Фил
|64’
|66’
|Брозович Марцело
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|70’
|Влашич Никола
|Брозович Марцело
|70’
|Брекало Йосип
|Крамарич Андрей
|Рэшфорд Маркус
|Фоден Фил
|71’
|78’
|Петкович Бруно
|Ребич Анте
|Беллингхэм Джуд
|Кейн Харри
|82’
|85’
|Пашалич Марио
|Ковачич Матео
|Калверт-Льюин Доминик
|Стерлинг Рахим
|90+2’
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|8
|Удары по воротам
|8
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|2
|Удары в створ
|2
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|9
|Фолы
|10
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|1
|Угловые
|1
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|2
|Офсайды
|2
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|50%
|Владение мячом
|50%
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|2
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|3
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На счет состава, может Чиллуэл и Санчо не в кондиции. Хотя вряд ли за три недели они так растолстели. Непонятное от Саутгейта.
По мне Англия единственная сборная, где на каждую позицию по три равноценных кандидата. Кроме защиты.
А хорваты все равно остаются главными кандидатами на второе место.
На счет состава, может Чиллуэл и Санчо не в кондиции. Хотя вряд ли за три недели они так растолстели. Непонятное от Саутгейта.
По мне Англия единственная сборная, где на каждую позицию по три равноценных кандидата. Кроме защиты.
А хорваты все равно остаются главными кандидатами на второе место.
Хорватии удалось не столь много, особенно в атаке, но это не значит что хорватам не удалось сыграть хорошо. Тут дело скорее в том что Англии удалось сыграть настолько хорошо насколько это было возможно, не считая редких помарок и огрехов.
Были моменты когда англичане в целом, а также отдельные футболисты, могли сыграть и лучше, но по большей части им удалось показать очень высокое качество игры и победить самого сильного соперника по группе.
К тому же победа является уверенной, не такой как победы Италии и Бельгии в первом туре, но это и не удивительно - у Англии был матч с более сильным соперником, который сыграл качественнее Турции и России.
Лучшим на поле был Кельвин Филлипс, на мой взгляд.
Хорватии теперь необходимо побеждать в обоих оставшихся матчах группы, а англичанам можно и сыграть вничью в одном случае, но настраиваться они будут в любом случае на победу в каждом матче.
Теперь многое в этой группе будет зависеть от того как покажут себя сборные Шотландии и Чехии.
Хорватии удалось не столь много, особенно в атаке, но это не значит что хорватам не удалось сыграть хорошо. Тут дело скорее в том что Англии удалось сыграть настолько хорошо насколько это было возможно, не считая редких помарок и огрехов.
Были моменты когда англичане в целом, а также отдельные футболисты, могли сыграть и лучше, но по большей части им удалось показать очень высокое качество игры и победить самого сильного соперника по группе.
К тому же победа является уверенной, не такой как победы Италии и Бельгии в первом туре, но это и не удивительно - у Англии был матч с более сильным соперником, который сыграл качественнее Турции и России.
Лучшим на поле был Кельвин Филлипс, на мой взгляд.
Хорватии теперь необходимо побеждать в обоих оставшихся матчах группы, а англичанам можно и сыграть вничью в одном случае, но настраиваться они будут в любом случае на победу в каждом матче.
Теперь многое в этой группе будет зависеть от того как покажут себя сборные Шотландии и Чехии.