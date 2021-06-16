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0 : 1
завершен
16 июня 2021, 16:00
среда
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
|45+2’
|0:1
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Миранчук Алексей
ассистент Дзюба Артём
|Камара Глен
|22’
|27’
|Баринов Дмитрий
|34’
|Оздоев Магомед
|88’
|Джикия Георгий
|О'Шонесси Даниэль
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|26’
|Караваев Вячеслав
|Фернандес Марио
|61’
|Жемалетдинов Рифат
|Оздоев Магомед
|Кауко Йони
|Шуллер Расмус
|67’
|Пири Соири
|Райтала Юкка
|75’
|Лаппалаинен Ласси
|Пукки Теему
|75’
|Йенсен Фредрик
|Тойвио Йоона
|85’
|85’
|Соболев Александр
|Дзюба Артём
|85’
|Мухин Максим
|Миранчук Алексей
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|11
|Удары по воротам
|14
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|1
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|12
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|1
|Угловые
|4
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|2
|Офсайды
|2
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|41%
|Владение мячом
|59%
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|2
|Cэйвы
|1
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|2
|Предупреждения
|3
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Эффектный и эффективный гол А.Миранчука в ворота сборной Финляндии решил исход встречи в пользу сборной России, первые три балла в "копилке" сборной России.
Игра сборной России не даёт особых надежд на победу в матче Россия-Дания, тем более, что у сборной Дании будет запредельная мотивация, исходя из того, что проиграли сборной Финляндии... Ну, а как будет на самом деле, посмотрим!
https://www.youtube.com/watch?v=N0OK7F4DkHg
Эффектный и эффективный гол А.Миранчука в ворота сборной Финляндии решил исход встречи в пользу сборной России, первые три балла в "копилке" сборной России.
Игра сборной России не даёт особых надежд на победу в матче Россия-Дания, тем более, что у сборной Дании будет запредельная мотивация, исходя из того, что проиграли сборной Финляндии... Ну, а как будет на самом деле, посмотрим!