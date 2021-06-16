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Финляндия - Россия
Турция - Уэльс
Италия - Швейцария

Текстовая онлайн трансляция матча Финляндия против Россия

Финляндия Логотип футбольный клуб Финляндия 0:1 Логотип футбольный клуб Россия Россия
Финляндия
0 : 1
завершен
16 июня 2021, 16:00
среда
Россия
Евро-2020, 2 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
6.053.661.70
Лига Ставок 6.80 3.85 1.58
Фонбет Live! 100.00 15.00 1.03
Мелбет 6.60 3.96 1.60
1XBET 7.20 3.84 1.61
BetBoom 7.15 3.72 1.57
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    22' Камара Глен (6)
     
    67' Шуллер Расмус (11) уходит с поля, Кауко Йони (19) вышел на поле
     
    2
    75' Райтала Юкка (22) уходит с поля, Пири Соири (13) вышел на поле
    75' Пукки Теему (10) уходит с поля, Лаппалаинен Ласси (21) вышел на поле
     
    85' Тойвио Йоона (4) уходит с поля, Йенсен Фредрик (9) вышел на поле
     
    90' О'Шонесси Даниэль (3)
     
    26' Фернандес Марио (2) уходит с поля, Караваев Вячеслав (4) вышел на поле
     
    27' Баринов Дмитрий (8)
     
    34' Оздоев Магомед (7)
     
    45+2' (0:1) Миранчук Алексей (15) (Дзюба Артём (22))
     
    61' Оздоев Магомед (7) уходит с поля, Жемалетдинов Рифат (19) вышел на поле
     
    2
    85' Дзюба Артём (22) уходит с поля, Соболев Александр (9) вышел на поле
    85' Миранчук Алексей (15) уходит с поля, Мухин Максим (26) вышел на поле
     
    88' Джикия Георгий (14)
    Голы
    45+2’ 0:1 Миранчук Алексей
    ассистент Дзюба Артём
    Наказания
    Камара Глен 22’
    27’ Баринов Дмитрий
    34’ Оздоев Магомед
    88’ Джикия Георгий
    О'Шонесси Даниэль 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    26’ Караваев Вячеслав Фернандес Марио
    61’ Жемалетдинов Рифат Оздоев Магомед
    Кауко Йони Шуллер Расмус 67’
    Пири Соири Райтала Юкка 75’
    Лаппалаинен Ласси Пукки Теему 75’
    Йенсен Фредрик Тойвио Йоона 85’
    85’ Соболев Александр Дзюба Артём
    85’ Мухин Максим Миранчук Алексей
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 14
    		1 Удары в створ 3
    		12 Фолы 12
    		1 Угловые 4
    		2 Офсайды 2
    		41% Владение мячом 59%
    		2 Cэйвы 1
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь
    17 июня в 11:05
    Теперь не проиграть Дании и выход обеспечен. Не думаю, что фины уделают бельгийцев.
    Kuvkil
    Kuvkil
    17 июня в 09:00
    А ведь Миранчук вынужденно в составе( травма Жиркова, мостовой уехал), он его никогда не наигрывал
    амурец
    амурец ответ Stormtrooper-26 (раскрыть)
    17 июня в 06:42
    да ладно, работа у них такая
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ амурец (раскрыть)
    17 июня в 05:53, ред.
    Именно на фоне этого всего мне непонятно радостное кудахтанье товарищей с Матч-ТВ, типа Черданцева, Губерниева и прочих, по поводу этой вымученной победы... Чему радоваться-то...? Игра ведь никакущая...
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26 ответ steelhead (раскрыть)
    17 июня в 05:15
    Коли уж наши футболёры привыкли не "зарабатывать", а "получать" деньги, то пускай получают столько же сколько рабочий на заводе, учитель или врач, т.е. примерно 25-30 тыс.руб ))) думаю, это будет справедливо, учитывая то как они выступают...
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    17 июня в 05:03, ред.
    Поглядел я матч и могу сказать что победа тухленькая, вымученная, гол был забит скорее благодаря индивидуальному мастерству Миранчука, а не как не благодаря целостной и хорошей игре нашей сборной. Что весьма удручает...а второй тайм так вообще можно сказать, провалили. А ведь это была всего лишь сборная Финляндии - команда весьма посредственная на этом Евро, и то что прокатило с ней, может не прокатить с более классными командами. В общем, что хочу сказать: эта победа никого не должна вводить в заблуждение, так как игры у сборной России как не было так и нет по сути, кто бы что ни говорил. Ни скорости, ни точности паса, ни креативности... А так мы от финнов недалеко ушли, если честно, а по скоростям, так вообще хуже даже них. Но будем молиться хотя бы на ничейку с датчанами в Копенгагене...
    Кьянти
    Кьянти
    17 июня в 05:03
    Как же деградировала наша сборная со времен ЧМ. Какая игра была с Египтом, СА, да с той же Хорватией и какоу убожество со сборной, врервые за свою историю вышедшей в финальную часть международного турнира.
    амурец
    амурец
    17 июня в 02:15, ред.
    конечно очень хорошо что была добыта победа, но гол забит скорее благодаря индивидуальным действиям Миранчука, в целом же игра команды не впечатляет, видно,что тренер по ходу только определяет состав и никакой тактики, как пойдёт, защита просто ужас, хорошо, что финны такие кривоногие, по воротам не могли нормально ударить, игроки классом повыше воспользовались бы такими подарками нашей обороны, но тем не менее очень рад победе нашей сборной и удачи в матче с Данией, ну и надеюсь, что Фернандес быстро восстановится
    Хиромант
    Хиромант ответ Владимир Тимофеевв (раскрыть)
    17 июня в 00:09
    У меня встречный вопрос: когда в сборной России появятся настоящие футболисты?
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв ответ Хиромант (раскрыть)
    17 июня в 00:07
    Ну Лев уже много лет находится у руля сборной Германии. Я думаю что Лев является одним из тренеров при котором его команды играют в красивый футбол много лет, но в конце происходит спад. В матче с Францией он немножко ошибся с составом, что например в составе его сборной делают Хуммельс,Вернер и Госенс. Вопрос заключается в другом, когда в России появятся топ тренера?
    Рourquoi pas...
    Рourquoi pas... ответ ол (раскрыть)
    16 июня в 23:54
    Болеем!!! С болью...
    ол
    ол ответ Рourquoi pas... (раскрыть)
    16 июня в 23:48
    И , это наши парни!!! Болеем!!!
    feris1
    feris1
    16 июня в 23:47
    Наших с победой!
    Рourquoi pas...
    Рourquoi pas...
    16 июня в 23:42
    Солидарен со всеми, кому игра наших не понравилась... От себя:
    ИГРОКИ НЕ ОБУЧЕНЫ!
    Ответственность брать на себя боятся;
    Ошибиться боятся;
    В длинный пас не играют - боятся;
    В обводку не идут - боятся;
    Не бегут - боятся;
    По воротам не бьют - боятся...
    Каждый звездёныш боится за своё место в сборной!
    Трусливая тактика. Трусливая стратегия... Уж не хочу ли я сказать - трусливый наставник?!..
    joni1976
    joni1976
    16 июня в 23:40
    Игра конечно унылая, почти все время пешком. Не били практически, Миранчук тоже… Головин один бегал, он конечно на голову сильнее остальной команды
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Владимир Тимофеевв (раскрыть)
    16 июня в 23:14, ред.
    Зачем грамотному тренеру соваться в болото, ладно свои как-нибудь разберутся, Лёва из тигра сделают кота, наш лимит))) Ибо 2008 где не было лимита, и дети лимита разнятся, а это минут поколение, спасибо Центру за это!!!
    Хиромант
    Хиромант ответ Владимир Тимофеевв (раскрыть)
    16 июня в 23:07
    Лёву бы в своей сборной игру наладить, куда там ещё в Россию ехать!!!
    ол
    ол
    16 июня в 23:05
    На мой скромный взгляд. Команда играла настолько скованно и сдержанно, что иногда закладывалась мысль: а не постановка ли это? Стремление весь матч забежать с мячом в ворота. Сколько моментов для удара было упущено?
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв
    16 июня в 23:03
    Я далеко не фанат футбола Черчесова который меня совсем не впечатляет, но у нас в России тренеры на одном уровне с Черчесовым,что Семак, что Слуцкий да и насчёт Карпина с Федотовым у меня нет уверенности. Хорошо было бы пригласить Йоахима Лева тренировать нашу сборную, но неужели в такой огромной стране как Россия нет подходящего тренера для нашей сборной.
    Хиромант
    Хиромант ответ LOpp (раскрыть)
    16 июня в 23:03
    Даже и не мечтай!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Kosmos58 (раскрыть)
    16 июня в 23:01, ред.
    У меня нет претензий 2018 даже когда Испанцев прошли, пенальти воля случая, с Хорватами концовка была хороша, Фернандес когда зарешал, а так ЕВРО 2008 апогей приличности!!!
    Kosmos58
    Kosmos58
    16 июня в 22:31
    У меня нет повода для радости. Даже с финнами ели выиграли, повезло.
    Caliostro
    Caliostro
    16 июня в 22:07
    Давайте вместе посочувствуем Головину. Парень из “Монако” пытается играть в футбол. Но, приезжая в сборную, он попадает в очередь на прием к врачу».
    Alexnvr
    Alexnvr ответ steelhead (раскрыть)
    16 июня в 22:04
    Абсолютно согласен. Посмотри серал "Большая игра") Один в один наша сборная. У меня не сарказм и не ирония. Просто реально лучше народным голосованием выбрать тренера))))
    steelhead
    steelhead
    16 июня в 22:01
    Вопрос один по итогу. Стас выпустил сборную зрительских симпатий и она сделала результат. А зачем в таком случае тренер нашей команде? Давайте состав по смс назначать, толку будет больше. И дешевле выйдет для РФС. А если бабло брать за смс-ки, то вообще хватить, чтобы сборную финансировали не налогоплательщики, а болелы футбола.
    Caliostro
    Caliostro ответ Владимир Тимофеевв (раскрыть)
    16 июня в 21:58
    В хоккее у нас с финами в последнее плоховато, хорошо, что Канада на Евро не участвует....шутка!
    valt134
    valt134 ответ Rheinfall (раскрыть)
    16 июня в 21:56
    Я б даже сказал Дубам-Колдунам...
    nikot
    nikot
    16 июня в 21:51
    Финнов обули,Дания молитесь!!!Затяжной смех....
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв
    16 июня в 21:48
    Судя по комментариям многие забыли как мы ужасно сыграли с Сербией без Дзюбы.
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв
    16 июня в 21:39
    С победой и первыми 3 очками наших! Фернандесу скорейшего выздоровления! Могу отметить хорошую комбинацию между Дзюбой и Миранчуком в эпизоде с забитым мячом. Хорошо сыграли Джикия,Дивеев ,Головин и Миранчук. Думаю на матч с Данией надо выходить таким составом Сафонов- Джикия- Караваев- Дивеев- Евгеньев- Головин- Миранчук- Баринов- Черышев- Мостовой- Дзюба.
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