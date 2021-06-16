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0 : 2
завершен
16 июня 2021, 19:00
среда
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Стадион Олимпийский (Баку)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|42’
|0:1
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Рэмзи Аарон
ассистент Бэйл Гарет
|90+5’
|0:2
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Робертс Коннор
ассистент Бэйл Гарет
|Йилмаз Бурак
|90+2’
|90+2’
|Дэвис Бен
|90+2’
|Мепхэм Крис
|Чалханоглу Хакан
|90+2’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Демирал Мерих
|Йокушлу Окай
|46’
|Язиджи Юсуф
|Туфан Озан
|46’
|Мюльдюр Мерт
|Мерас Дженгиз Умут
|72’
|73’
|Ампаду Итан
|Аллен Джо
|Дервисоглу Ибрахим
|Караман Кенан
|75’
|Кахведжи Ирфан
|Юндер Дженгиз
|83’
|85’
|Уилсон Гарри
|Рэмзи Аарон
|90+4’
|Уильямс Неко
|Джеймс Даниэл
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|2
|Предупреждения
|2
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Если бы ещё забил!
Если бы ещё забил!
Сейчас явно слабее......
Сейчас явно слабее......
А Турки горячие парни но хладнокровия не хватало.
А Турки горячие парни но хладнокровия не хватало.
Турки вы издеваетесь....
Турки: https://www.youtube.com/watch?v=mBet2BhlP-M
Турки вы издеваетесь....
Турки:
Сегодня Гарет был лидером Уэльса
Сегодня Гарет был лидером Уэльса
А Турция похоже и Швейцарии сольёт
А Турция похоже и Швейцарии сольёт
А приходится смотреть одни мучения. Мучения российской команды, которые не играть на поле выходят, а лишь бы не сильно опозориться; мучения испанцев, которые как раз попинать мячик выходят и не знают где вообще ворота находятся; мучения шведов или шотландцев с турками, которые своим низкокачественным футболом напрочь отбивают желание смотреть их игру уже после 10-15 стартовых минут.
Жду четвертьфиналы. Только с этой стадии Евро станет по настоящему ЕВРО. А Уэльсу поздравления.
А приходится смотреть одни мучения. Мучения российской команды, которые не играть на поле выходят, а лишь бы не сильно опозориться; мучения испанцев, которые как раз попинать мячик выходят и не знают где вообще ворота находятся; мучения шведов или шотландцев с турками, которые своим низкокачественным футболом напрочь отбивают желание смотреть их игру уже после 10-15 стартовых минут.
Жду четвертьфиналы. Только с этой стадии Евро станет по настоящему ЕВРО. А Уэльсу поздравления.