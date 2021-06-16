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Турция - Уэльс
Финляндия - Россия
Италия - Швейцария

Текстовая онлайн трансляция матча Турция против Уэльс

Турция Логотип футбольный клуб Турция 0:2 Логотип футбольный клуб Уэльс Уэльс
Турция
0 : 2
завершен
16 июня 2021, 19:00
среда
Уэльс
Евро-2020, 2 тур
Стадион Олимпийский (Баку)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
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    2
    46' Йокушлу Окай (5) уходит с поля, Демирал Мерих (3) вышел на поле
    46' Туфан Озан (6) уходит с поля, Язиджи Юсуф (11) вышел на поле
     
    72' Мерас Дженгиз Умут (13) уходит с поля, Мюльдюр Мерт (25) вышел на поле
     
    75' Караман Кенан (9) уходит с поля, Дервисоглу Ибрахим (26) вышел на поле
     
    83' Юндер Дженгиз (7) уходит с поля, Кахведжи Ирфан (21) вышел на поле
     
    2
    90+2' Йилмаз Бурак (17)
    90+2' Чалханоглу Хакан (10)
     
    42' (0:1) Рэмзи Аарон (10) (Бэйл Гарет (11))
     
    61' (0:1) Нереализованный пенальти Бэйл Гарет (11)
     
    73' Аллен Джо (7) уходит с поля, Ампаду Итан (15) вышел на поле
     
    85' Рэмзи Аарон (10) уходит с поля, Уилсон Гарри (8) вышел на поле
     
    4
    90+2' Дэвис Бен (4)
    90+2' Мепхэм Крис (22)
    90+4' Джеймс Даниэл (20) уходит с поля, Уильямс Неко (3) вышел на поле
    90+5' (0:2) Робертс Коннор (14) (Бэйл Гарет (11))
    Голы
    42’ 0:1 Рэмзи Аарон
    ассистент Бэйл Гарет
    90+5’ 0:2 Робертс Коннор
    ассистент Бэйл Гарет
    Наказания
    Йилмаз Бурак 90+2’
    90+2’ Дэвис Бен
    90+2’ Мепхэм Крис
    Чалханоглу Хакан 90+2’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Демирал Мерих Йокушлу Окай 46’
    Язиджи Юсуф Туфан Озан 46’
    Мюльдюр Мерт Мерас Дженгиз Умут 72’
    73’ Ампаду Итан Аллен Джо
    Дервисоглу Ибрахим Караман Кенан 75’
    Кахведжи Ирфан Юндер Дженгиз 83’
    85’ Уилсон Гарри Рэмзи Аарон
    90+4’ Уильямс Неко Джеймс Даниэл
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    		 2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
    17 июня в 14:10
    Извиняюсь за ошибку.)
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
    17 июня в 13:26
    Катёнок песни не публиковали.Не знаю что там не поправился.Все было в рамке правила.Одного не пойму сайт для любителей футбола, любой человек вашего планеты имеет право высказать свою менее.Я лично не кого не оскорблял и не с кем не имею негативного отношение.В том числе и с вами.
    Stormtrooper-26
    Stormtrooper-26
    17 июня в 05:42
    Уму непостижимо как Турция, имея довольно-таки сильный состав, может выступать хуже сборной России ))
    ол
    ол
    16 июня в 23:22
    Вот как то повеяло британским футболом. Хороший матч
    eleven LC
    eleven LC ответ Знатог (раскрыть)
    16 июня в 23:12
    Формально нет не дают-но безусловно это полезное действие
    Если бы ещё забил!
    Знатог
    Знатог ответ eleven LC (раскрыть)
    16 июня в 23:05
    А за заработанный пенальти очко дают? Типа как за голевую передачу. Надо бы.
    barcamilan
    barcamilan
    16 июня в 23:04
    турки могут ехать домой уже
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель
    16 июня в 22:52
    Уэльс слабый, но Турция позор...
    sir_Alex
    sir_Alex
    16 июня в 22:30
    Турки никакущие.
    Маgоmеd Аydаmirоv
    Маgоmеd Аydаmirоv
    16 июня в 22:29, ред.
    Позор для Турции..так играть нельзя..без шансов проиграли..
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Cat01 (раскрыть)
    16 июня в 22:08, ред.
    Катёнок не расстраивайся сегодня не денёк у турок.Слушай песни про турок.))Ну как понравился.)))
    Caliostro
    Caliostro
    16 июня в 22:02
    В 2016 на Евро Уэльс был хорош!
    Сейчас явно слабее......
    Шуnя771
    Шуnя771
    16 июня в 21:50
    Уэльс... Они на тренировках бьют по воротам?
    Вячеслав Салтыков
    Вячеслав Салтыков
    16 июня в 21:40
    Турки были медленны. Уэльс в контрах понравился. Швейцарцы им вообще ни чо не позволили. Ну и фактор Бэйла .
    А Турки горячие парни но хладнокровия не хватало.
    Kostya P.
    Kostya P.
    16 июня в 21:37
    Вот так команда , которую чаще других называли "тёмной лошадкой" превращается в одно из главных разочарований турнира.
    Roger Young
    Roger Young
    16 июня в 21:37
    С победой, играли отлично!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    16 июня в 21:35, ред.
    2 матч подряд проиграть, при этом, обыграв до этого, Нидерланды
    Турки вы издеваетесь....
    Турки:
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    ЛОСЬ РОГАТЫЙ
    16 июня в 21:21
    Валийцы могут смело и в полу финал залесть.
    Союзник противников
    Союзник противников
    16 июня в 21:14
    Домой,домой,там вас заждались русо-туристо!
    eleven LC
    eleven LC
    16 июня в 21:12
    Не смотря на НЕзабитый пенальти Бейл лучший игрок матча-две голевые передачи
    Сегодня Гарет был лидером Уэльса
    Rheinfall
    Rheinfall
    16 июня в 21:12
    Валийцев похоже можно поздравить с выходом из группы. Швейцары верняк получат сегодня по ушам от итальянцев.
    LOpp
    LOpp
    16 июня в 21:05
    Бейл хоть и не забил пенку, но отдал две голевые.
    А Турция похоже и Швейцарии сольёт
    Дима Логинов
    Дима Логинов
    16 июня в 21:03
    Не нравится мне этот новый формат Евро. Хочется посмотреть игры с высококлассными исполнителями, где помимо самой красоты футбола, выраженной в голах, комбинациях и точности игрового взаимодействия, были бы интересные тактические решения тренеров, игровая аритмия команд для экономии сил и последующем давлении и прочие прелести от мастеров высочайшего уровня...
    А приходится смотреть одни мучения. Мучения российской команды, которые не играть на поле выходят, а лишь бы не сильно опозориться; мучения испанцев, которые как раз попинать мячик выходят и не знают где вообще ворота находятся; мучения шведов или шотландцев с турками, которые своим низкокачественным футболом напрочь отбивают желание смотреть их игру уже после 10-15 стартовых минут.
    Жду четвертьфиналы. Только с этой стадии Евро станет по настоящему ЕВРО. А Уэльсу поздравления.
    Bom Bom
    Bom Bom
    16 июня в 21:02
    Уэльс приятно удивил. Надо было громить турков для полного счастья, забив хотя еще один из многочисленных моментов, но так тоже норм)
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    16 июня в 20:59, ред.
    Немного неожиданно. Уэльс был лучше и упустил море шансов Рэмси, Бэйл не забил пенальти. А хваленная оборона Турции стала проходным двором, и в атаке очень слабо, вероятно стали первыми неудачниками турнира.
    Fahrenheit_66
    Fahrenheit_66
    16 июня в 20:58
    Заварушка смешная получилась. Там валлийца который рыбкой мяч выбивал, после падения свой же игрок бутсой по голове задел(вроде как). Но он этого не понял, и начал делать вид что ему очень больно. В итоге турка с разгона на газон толкнули, затем с разгона плечом в лицо добавили, еще и желтую влепили. Мощно!
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    16 июня в 20:56
    Красавцы, крайне симпотная сборная, желаю им удачи в плей офф)
    antant1
    antant1
    16 июня в 20:52
    Заслуженная победа валлийцев над дикарями
    Ravshan878
    Ravshan878
    16 июня в 20:50
    Представляю что творится в Турции.Эх братья Турки.
    Evilhuman
    Evilhuman
    16 июня в 20:44
    Турки разочарование чемпионата...
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