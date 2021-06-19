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Португалия - Германия
Венгрия - Франция
Испания - Польша

Текстовая онлайн трансляция матча Португалия против Германия

Португалия Логотип футбольный клуб Португалия 2:4 Логотип футбольный клуб Германия Германия
Португалия
2 : 4
завершен
вчера, 19:00
Германия
Евро-2020, 2 тур
Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.283.372.38
Лига Ставок 3.40 3.40 2.21
Фонбет Live! 100.00 22.00 1.03
Мелбет 3.29 3.69 2.19
1XBET 3.46 3.36 2.33
BetBoom 3.42 3.33 2.22
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    15' (1:0) Роналду Криштиану (7) (Жота Диого (21))
     
    35' (1:1) Автогол Диаш Рубен (4)
     
    39' (1:2) Автогол Геррейру Рафаэль (5)
     
    46' Силва Бернарду (10) уходит с поля, Санчеш Ренату (16) вышел на поле
     
    58' Карвалью Вильям (14) уходит с поля, Силва Рафа (15) вышел на поле
     
    64' Фернандеш Бруну (11) уходит с поля, Моутинью Жоау (8) вышел на поле
     
    67' (2:4) Жота Диого (21) (Роналду Криштиану (7))
     
    83' Жота Диого (21) уходит с поля, Силва Андре (9) вышел на поле
     
    51' (1:3) Хаверц Кай (7) (Госенс Робин (20))
     
    60' (1:4) Госенс Робин (20) (Киммих Йозуа (6))
     
    2
    62' Госенс Робин (20) уходит с поля, Хальстенберг Марцель (3) вышел на поле
    62' Хуммельс Матс (5) уходит с поля, Джан Эмре (23) вышел на поле
     
    66' Хаверц Кай (7)
     
    2
    73' Хаверц Кай (7) уходит с поля, Горецка Леон (18) вышел на поле
    73' Гюндоган Илкай (21) уходит с поля, Зюле Никлас (15) вышел на поле
     
    77' Гинтер Маттиас (4)
     
    87' Гнабри Серж (10) уходит с поля, Сане Лерой (19) вышел на поле
    Голы
    Роналду Криштиану
    ассистент Жота Диого     		1:0 15’
    35’ 1:1(А) Диаш Рубен
    ассистент Госенс Робин
    39’ 1:2(А) Геррейру Рафаэль
    ассистент Киммих Йозуа
    51’ 1:3 Хаверц Кай
    ассистент Госенс Робин
    60’ 1:4 Госенс Робин
    ассистент Киммих Йозуа
    Жота Диого
    ассистент Роналду Криштиану     		2:4 67’
    Наказания
    66’ Хаверц Кай
    77’ Гинтер Маттиас
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Санчеш Ренату Силва Бернарду 46’
    Силва Рафа Карвалью Вильям 58’
    62’ Хальстенберг Марцель Госенс Робин
    62’ Джан Эмре Хуммельс Матс
    Моутинью Жоау Фернандеш Бруну 64’
    73’ Горецка Леон Хаверц Кай
    73’ Зюле Никлас Гюндоган Илкай
    Силва Андре Жота Диого 83’
    87’ Сане Лерой Гнабри Серж
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 12
    		2 Удары в створ 7
    		5 Фолы 15
    		6 Угловые 3
    		2 Офсайды 1
    		42% Владение мячом 58%
    		5 Cэйвы 0
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 05:24
    Спасибо большое Диашу и Геррейру) А вообще Бундесманшафт действительно в этом матче была как хорошая немецкая машина! Никаких шансов не было у команды Криштиану. Всех, кто болел за Бундестим, с заслуженной и столь важной победой!
    RaulitoS
    RaulitoS
    вчера в 23:38
    Странно, на повторах отчетливо видно, что первый гол немцев Хаверц забил, а записали автогол. Обман зрения по ходу)
    протон1
    протон1
    вчера в 23:30
    немцы по сильней. судя по статистике
    Ruslan Volkov
    Ruslan Volkov ответ Ravshan878 (раскрыть)
    вчера в 23:21
    Нашим никакое меню не поможет,надо биться отдаться на поле 90 мин.и потом можно говорить о победе
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 23:03
    Немцам теперь только за золото бороться , соперников не вижу !
    Ravshan878
    Ravshan878
    вчера в 22:53
    Немчури совсем розбушовалис.
    Интересно сегодня что кушали?Дайте меню что б накормить сб Russia.😎.)
    NOVA
    NOVA
    вчера в 22:45, ред.
    ну не можешь забить чужим, так хоть забьешь себе как говорится!!
    Тень Отца
    Тень Отца
    вчера в 22:23
    Арбайтен унд дисциплинен. Снимаю шляпу. Сколько бы ни свистели свистуны, без поддержки сами знаете кого им не повторить ;)
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 22:14
    Наши победили !
    Муслим90
    Муслим90
    вчера в 22:14
    Госенс красава...Бергамаскам будет трудно его удержать, если он и дальше так будет играть.
    Triem
    Triem
    вчера в 22:11
    Красавчики немцы! Отлично играли!
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    вчера в 22:10
    Удивительное рядом, как проиграть 2-4,забив при этом 4 мяча, спасибо командам за таккой бодрячок.
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    вчера в 22:07
    Чем хороши немцы - никакой паники после пропущенного мяча ! Играли как до него, так и после, никаких изменений. Железная уверенность в своих силах и футбольной правоте. У других затряслись бы поджилки, свалились бы на навал, загружали вперёд..., но немцы не такие. Любо - дорого смотреть на их игру. Они и в предыдущем матче так играли ( с чемпионами Мира! ), но там Фортуна была на стороне французов. Сегодня справедливость восторжествовала.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 22:01
    Бундесманшафт выиграли по делу, но забив, четвертый гол немого расслабились, и едва не возобновили интригу в матче. Теперь все решиться в последнем матче, Франция-Португалия должен быть суперматч, да, и Венгры вряд ли легко сдадутся Дойчланд.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    вчера в 22:00
    Немцы молодцы, соперников у них нет на этом ЧЕ.
    Dobermаn
    Dobermаn
    вчера в 22:00
    Нападение немцев моложе и быстрее центра Португалии.Плюс 2 автогола.Пас Роналду на Жоту просто космос.Это же надо так достать уходящий на скорости мяч.
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Брулин (раскрыть)
    вчера в 21:44
    С французами играть можно, но им так везет. Повезло с Германией...
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 21:43
    Посмотрел обзор 1 тайма. Немцы быстро атаковали и заставили ошибиться португальцев в 2-х случаях с автоголами.
    Брулин
    Брулин
    вчера в 21:38
    Как бы португальцы не пытались, но с немцами они играть не умеют. На моей памяти они всегда им влетали. Но ничего, есть ещё матч с французами, а с ними, как мы видим, играть можно. Тем более, у португальцев есть успешный опыт.
    Galaxy real way
    Galaxy real way ответ Dauletbek (раскрыть)
    вчера в 21:34
    Да скорее всего за ничью придётся биться португальцам.
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 21:31
    Если сегодня Испания выиграет, то тоже набирает 4 очка. А если будет ничья в 3 туре со Словакией, то Словакия набирает 4 очка, а Испания 5 очков. Много тех команд, которые могут рассчитывать на 4 очка.
    Ironigor
    Ironigor
    вчера в 21:28, ред.
    Один из самых бодрых матчей!
    Все его смотрели, все переживали, каждый остался я думаю доволен самой игрой, но конечно те кто болел как и я за Португалию остались не довольны лишь результатом! Но сам матч конечно же порадовал и самоотдачей, борьбой, индивидуальными действиями игроков и конечно же множеством забитых мячей обеими командами! Больше всех думаю разочарован конечно Рон! Теперь остаётся надеяться взять ничью в матче с очень сильной командой Франции. Предстоит бескомпромиссный матч, который может отправить одну из команд домой! И это тоже футбол ⚽
    Будем делать посмотреть и пусть победит сильнейший! Всем Добра! А это состояние Рона, в то время когда прозвучал финальный свисток)
    Dauletbek
    Dauletbek ответ Galaxy real way (раскрыть)
    вчера в 21:28
    Наврядли 3 очка помогут, вот ничья поможет
    Galaxy real way
    Galaxy real way
    вчера в 21:27
    У сборной Португалий нет должного прессинга, в оборону возвращаются медленно, позиций накрывают очень вяло. В атаке портки играть могут, если захотят. Зря только немцам проходной двор устроили. Теперь я так понимаю в худшем случае если и рассчитывать на выход с 3 места, то португальцам необходимо важно проиграть минимально французам. Лучше конечно в ничейку скатать или трудовую победу добыть.
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008
    вчера в 21:27, ред.
    Жота, только недавно оправивший от серьезной травмы, лучший среди португальцев
    Dauletbek
    Dauletbek
    вчера в 21:24
    Интересный расклад может получится: Швейцария может выиграть у Турции и набрать 4 очка в группе А. В группе В Россия и Финляндия могут сыграть вничью со своими соперниками и тоже могут набрать 4 очка. В группе С Украина если сыграет вничью с Австрией, то оба наберут 4 очка. В группе D Хорватия может выиграть у Шотландии и тоже 4 очка. Франция если сыграет вничью с Португалией у Порту тоже 4 очка. Почти все выходят в плей-офф))) Группа Е еще неизвестно
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    вчера в 21:22
    Португальцы пропустили все, что смогли и смогут пропустить за все Евро, в одном матче с Германией. Ощущение именно такое.
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь
    вчера в 21:15
    Почему я не могу картинку отправить?
    Чёрный рыцарь
    Чёрный рыцарь ответ fanliverpoolfan llll (раскрыть)
    вчера в 21:14
    Вот герой матча):
    https://sun9-24.userapi.com/impg/GEKVXSYqWgp03yNDwl1QxVz1CpHbT6hqBFuz1g/ImEQd0FrYso.jpg?size=1080x1274&quality=96&sign=8687f8b415ae8090c01e9daf196ab4a7&type=album
    Per4ick
    Per4ick
    вчера в 21:12
    я надеюсь что выйдут из группы и немцы и франузы и порты 3 мои любимых сборных)
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