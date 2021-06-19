Португалия

В 1 Нойер Мануэль Голов пропущено: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 90

З 4 Гинтер Маттиас Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 64 Минут сыграно: 90

П 20 Госенс Робин Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 62

З 2 Рюдигер Антонио Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 63 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 90

З 5 Хуммельс Матс Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 37 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 63

П 21 Гюндоган Илкай Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 73

П 6 Киммих Йозуа Голевые передачи: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 49 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 8 Кроос Тони Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Перехваты: 4 Пасы: 85 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

П 7 Хаверц Кай Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 73

Н 10 Гнабри Серж Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 87

П 25 Мюллер Томас Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

Запасные игроки

В 12 Лено Бернд

В 22 Трапп Кевин

З 26 Гюнтер Кристиан

З 15 Зюле Никлас Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 17

З 24 Кох Робин

З 3 Хальстенберг Марцель Ударов всего: 1 Выносы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 28

П 18 Горецка Леон Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 17

П 23 Джан Эмре Пасы: 24 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 27

П 17 Нойхаус Флориан

Н 11 Вернер Тимо

Н 19 Сане Лерой Пасы: 5 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 8