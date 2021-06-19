|Португалия
|2:4
|Германия
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2 : 4
завершен
вчера, 19:00
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Стадион Альянц Арена (Мюнхен)
Телетрансляция: ПЕРВЫЙ КАНАЛ
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Роналду Криштиану
ассистент Жота Диого
|1:0
|15’
|35’
|1:1(А)
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Диаш Рубен
ассистент Госенс Робин
|39’
|1:2(А)
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Геррейру Рафаэль
ассистент Киммих Йозуа
|51’
|1:3
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Хаверц Кай
ассистент Госенс Робин
|60’
|1:4
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Госенс Робин
ассистент Киммих Йозуа
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Жота Диого
ассистент Роналду Криштиану
|2:4
|67’
|66’
|Хаверц Кай
|77’
|Гинтер Маттиас
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Санчеш Ренату
|Силва Бернарду
|46’
|Силва Рафа
|Карвалью Вильям
|58’
|62’
|Хальстенберг Марцель
|Госенс Робин
|62’
|Джан Эмре
|Хуммельс Матс
|Моутинью Жоау
|Фернандеш Бруну
|64’
|73’
|Горецка Леон
|Хаверц Кай
|73’
|Зюле Никлас
|Гюндоган Илкай
|Силва Андре
|Жота Диого
|83’
|87’
|Сане Лерой
|Гнабри Серж
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|8
|Удары по воротам
|12
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|2
|Удары в створ
|7
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|5
|Фолы
|15
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|6
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|1
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|5
|Cэйвы
|0
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|0
|Предупреждения
|2
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Первый гол К.Роналду в ворота сборной Германии в своей футбольной карьере, который был нелогичен, при подавляющем преимуществе сборной Германии, как в начале тайма, так и в целом в первом тайме...
Два автогола в ворота сборной Португалии, которые попав под "немецкий каток", были вынуждены забивать в свои ворота... И очень много нереализованных голевых моментов сборной Германии в первом тайме.
И как может не понравиться матч, в котором было забито шесть мячей, из которых два автогола... Один из лучших матчей на Евро-2020, по интриге, по игре, по развитию событий, по количеству забитых мячей в ворота соперников!
Игра, которая доставила удовольствие!
Первый гол К.Роналду в ворота сборной Германии в своей футбольной карьере, который был нелогичен, при подавляющем преимуществе сборной Германии, как в начале тайма, так и в целом в первом тайме...
Два автогола в ворота сборной Португалии, которые попав под "немецкий каток", были вынуждены забивать в свои ворота... И очень много нереализованных голевых моментов сборной Германии в первом тайме.
И как может не понравиться матч, в котором было забито шесть мячей, из которых два автогола... Один из лучших матчей на Евро-2020, по интриге, по игре, по развитию событий, по количеству забитых мячей в ворота соперников!
Игра, которая доставила удовольствие!
Скорее всего, немцы возьмут шесть очков и пройдут дальше, но вряд ли смогут дойти до финала, если не уберут эту небрежность в своей игре.
Португалии же будет очень трудно с тремя очками, если проиграют Франции, рассчитывать на плей-офф.
Скорее всего, немцы возьмут шесть очков и пройдут дальше, но вряд ли смогут дойти до финала, если не уберут эту небрежность в своей игре.
Португалии же будет очень трудно с тремя очками, если проиграют Франции, рассчитывать на плей-офф.