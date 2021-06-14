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Польша - Словакия
Шотландия - Чехия
Испания - Швеция

Текстовая онлайн трансляция матча Польша против Словакия

Польша Логотип футбольный клуб Польша 1:2 Логотип футбольный клуб Словакия Словакия
Польша
1 : 2
завершен
14 июня 2021, 19:00
понедельник
Словакия
Евро-2020, 1 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
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    18' (0:1) Автогол Щесны Войцех (1)
     
    22' Крыховяк Гжегож (10)
     
    46' (1:1) Линетти Кароль (8) (Рыбус Мацей (13))
     
    62' Крыховяк Гжегож (10)
     
    2
    74' Линетти Кароль (8) уходит с поля, Франковски Пшемыслав (19) вышел на поле
    74' Рыбус Мацей (13) уходит с поля, Пухач Тимотеуш (26) вышел на поле
     
    2
    85' Клих Матеуш (14) уходит с поля, Модер Якуб (16) вышел на поле
    85' Зелински Петр (20) уходит с поля, Швидерски Карол (11) вышел на поле
     
    20' Губочан Томаш (15)
     
    69' (1:2) Шкриньяр Милан (14) (Гамшик Марек (17))
     
    2
    79' Громада Якуб (25) уходит с поля, Грошовски Патрик (13) вышел на поле
    79' Пекарик Петер (2) уходит с поля, Косчельник Мартин (24) вышел на поле
     
    2
    87' Хараслин Лукаш (18) уходит с поля, Дуриш Михал (21) вышел на поле
    87' Мак Роберт (20) уходит с поля, Суслов Томаш (10) вышел на поле
     
    90+2' Дуда Ондрей (8) уходит с поля, Грегуш Ян (6) вышел на поле
    Голы
    18’ 0:1(А) Щесны Войцех
    ассистент Мак Роберт
    Линетти Кароль
    ассистент Рыбус Мацей     		1:1 46’
    69’ 1:2 Шкриньяр Милан
    ассистент Гамшик Марек
    Наказания
    20’ Губочан Томаш
    Крыховяк Гжегож 22’
    Крыховяк Гжегож 62’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Франковски Пшемыслав Линетти Кароль 74’
    Пухач Тимотеуш Рыбус Мацей 74’
    79’ Грошовски Патрик Громада Якуб
    79’ Косчельник Мартин Пекарик Петер
    Модер Якуб Клих Матеуш 85’
    Швидерски Карол Зелински Петр 85’
    87’ Дуриш Михал Хараслин Лукаш
    87’ Суслов Томаш Мак Роберт
    90+2’ Грегуш Ян Дуда Ондрей
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 11
    		3 Удары в створ 2
    		15 Фолы 13
    		5 Угловые 2
    		0 Офсайды 1
    		57% Владение мячом 43%
    		1 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 1
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Gelious
    Gelious ответ Дима Логинов (раскрыть)
    вчера в 14:48
    Да он практически каждую весну бревно. Просто забивать слабым командам. И особенно в Германии.
    Шуnя771
    Шуnя771
    15 июня в 10:52
    Мяч круглый, поляна "квадратная"!
    galem72
    galem72
    15 июня в 10:49
    Поляки смотрелись пободрее словак, но это стало их единственным преимуществом в матче. Не понятно, зачем Соуза поставил на топ сразу двух финишеров? Они откровенно мешали друг другу, и отсюда у словацких ворот не было нужного результата. Совсем убого смотрелась атака у поляков, когда Леванда во втором тайме убежал в центр выполнять понятную только ему роль box-to-box. Очевидно, что португал провалил тактику на матч.

    P.S. Гжегош — истерик и редкостная подстава!
    АлексАлекс
    АлексАлекс
    15 июня в 10:34
    Просто все кто недавно играл против России начинают думать, что умеют хорошо играть, а потом им приходится играть против футболистов и начинаются проблемы.
    санек002
    санек002
    15 июня в 10:03
    ЧТО И ТРЕБОВАЛОСЬ ДОКАЗАТЬ!
    112910415
    112910415
    15 июня в 07:52
    не может Роберт в одиночку-то выигрывать !
    Ystavshiy
    Ystavshiy
    15 июня в 05:12
    Лучше бы не админы а люди сами выбирали топовые комментарии количеством голосов.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    15 июня в 00:02
    Друзья, а вас не взволновало то, что Словакия наш соперник по группе отбора на ЧМ-22? У нас Хорватия, Словакия, Словения.... Можем пролететь за милую душу. Хорватия не подарок. Словакия тоже и...... прощай Катар?
    Палыч82
    Палыч82 ответ Дима Логинов (раскрыть)
    14 июня в 23:44
    Нет независимых нападающих. Левандовски - высочайшего мастерства, физической готовности и психологической устойчивости форвард. Любое, даже блестящее оружие надо уметь использовать, только тогда оно сможет приносить максимальную пользу
    nikot
    nikot
    14 июня в 23:08
    Быстров,сказочный дят.л!
    Александр Апалько
    Александр Апалько ответ Футбольный обозреватель (раскрыть)
    14 июня в 22:59
    Об этом я знаю. 20 голов в этом сезоне забил.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    14 июня в 22:49
    Поляки посильнее ! А где был Левандовски ?
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ Александр Апалько (раскрыть)
    14 июня в 22:48
    Дзюба и в РПЛ больше всех забивает.
    Александр Апалько
    Александр Апалько
    14 июня в 22:41
    Я считаю, что за Баварию даже Дзюба много бы забивал. У них всегда нападающие были результативные даже не очень великие.
    nikoladolgov
    nikoladolgov
    14 июня в 22:36
    Да уж , поляки испортили мнение о себе !
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    14 июня в 22:04
    Левандовски топище, но он нападающий убийца а не плеймейкер, он без напарников не может
    Karkaz
    Karkaz ответ Дима Логинов (раскрыть)
    14 июня в 21:57
    У Ройса кстати тоже не супер реализация, не смотря на его трюки
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ Karkaz (раскрыть)
    14 июня в 21:48
    Найди мне что-то похожее от Левандовского :)

    Karkaz
    Karkaz ответ Дима Логинов (раскрыть)
    14 июня в 21:40, ред.
    Состав был топовый? А ну ка скажи где все эти топари, кроме Гюндогана? Это тренер был в Борусиии топовый. А вот у Польши такого нет. Вот мы и выяснили почему Левандовски играет не так как в клубе.
    И дополню про топовый состав с твоих слов. Т.е. все тобой перечисленные игроки абсолютно топовые, которые к данному моменту все сдулись, а Левандовски, который до сих пор держит планку, побивший рекорд Мюллреа, переоценен? Одни противоречия у тебя.
    Sexual Harassment
    Sexual Harassment
    14 июня в 21:39
    Обидно за Мака. Он создал себе отличный момент и реализовал его, но гол записали на Щесного. Да, рикошет, но все равно глупость какая то вышла.
    Еноты за Арсенал
    Еноты за Арсенал
    14 июня в 21:35
    Если мы вспомним последний Евро вроде, где блистал Милик, там Лева такой же никакой был, так что это системная проблема. Он там где угодно был, кроме вратарской площадки. Играл хуже Милика.
    zsb1961
    zsb1961
    14 июня в 21:28
    Словаков с победой!
    faneng
    faneng
    14 июня в 21:26
    Почему Левандовски на всех крупных турнирах так плохо играет за Польшу???
    Дима Логинов
    Дима Логинов ответ Karkaz (раскрыть)
    14 июня в 21:20
    Субботич, Хуммельс, Гётце, Гюндоган, Шахин, Ройс, Вайденфёллер...

    Дружище, состав той Боруссии был абсолютно топовым. Плюст там был тренер, который Ливерпуль нынче вывел из условно средней команды до него на топ-уровень.

    Левандовски хороший игрок, я с этим не спорю, но если внимательно за ним посмотреть, то он феерит только когда феерит сама команда, как в упомянутом тобой матче с Реалом. Идёт игра у команды - идёт она и у Роберта (но бывает, что у команды идёт, а у поляка нет). Плюс упомянул уже, что он мажет даже чаще Вернера, просто на фоне того, что всё-таки забивает, ибо банально мощь Баварии намного больше моментов для этого создаёт).

    Добротный игрок, но это не самый-самый верх, которым дают ЗМ.
    Rheinfall
    Rheinfall ответ Jeck Denielse (раскрыть)
    14 июня в 21:20
    Да пропускает.
    Rheinfall
    Rheinfall
    14 июня в 21:19, ред.
    Молодцы словаки , рванули пш**ов, поздравляю. Дуда больше всех понравился , но и Куцка и Шкрин и Мак были также хороши. Как болельщику Интера понравилось как Милан прошил ювентоса-кипера и принес победу и важные 3 очка своей сборной. Лёву я не заметил в игре совсем а вот неаполитанец Зелински играл ;-)
    3_DEIVID
    3_DEIVID ответ Karkaz (раскрыть)
    14 июня в 21:16
    Канте и не нужно забивать, его важная задача выгрызать центр поля с чем он отлично справляется. И делает он это лучше, чем поляк забивает важные голы.
    Karkaz
    Karkaz ответ 3_DEIVID (раскрыть)
    14 июня в 21:15, ред.
    А кто сейчас важные мячи забивает? Холланд не забивает, Мбаппе не забивает, Канте не забивает, Роналду, Месси тоже. Может Хаверцу золотой мяч? Он важный гол забил.
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    14 июня в 21:13, ред.
    Жаль....Гжегож один из лучших игроков нашей лиги...по мне так наверное лучший..
    Но как то был слишком грубоват в товарняке с нами...
    Ещё тогда подумалось...сбросил бы обороты...а то судьи собьют спесь в самый неподходящий момент....
    Точняк.....доигрался.....

    По регламенту он пропускает следующий матч с Испанией???
    3_DEIVID
    3_DEIVID ответ NEADEKVAT (раскрыть)
    14 июня в 21:13
    Артём пусть дальше рукой гоняет, в этом ему равных нет.
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