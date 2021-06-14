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1 : 2
завершен
14 июня 2021, 19:00
понедельник
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург)
Телетрансляция: МАТЧ ТВ
|18’
|0:1(А)
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Щесны Войцех
ассистент Мак Роберт
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Линетти Кароль
ассистент Рыбус Мацей
|1:1
|46’
|69’
|1:2
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Шкриньяр Милан
ассистент Гамшик Марек
|20’
|Губочан Томаш
|Крыховяк Гжегож
|22’
|Крыховяк Гжегож
|62’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Франковски Пшемыслав
|Линетти Кароль
|74’
|Пухач Тимотеуш
|Рыбус Мацей
|74’
|79’
|Грошовски Патрик
|Громада Якуб
|79’
|Косчельник Мартин
|Пекарик Петер
|Модер Якуб
|Клих Матеуш
|85’
|Швидерски Карол
|Зелински Петр
|85’
|87’
|Дуриш Михал
|Хараслин Лукаш
|87’
|Суслов Томаш
|Мак Роберт
|90+2’
|Грегуш Ян
|Дуда Ондрей
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|17
|Удары по воротам
|11
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|3
|Удары в створ
|2
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|15
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|2
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|0
|Офсайды
|1
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|57%
|Владение мячом
|43%
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|1
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|1
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|1
|Удаления
|0
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Сейчас нужно повести команду за собой, сделать что-то сверхъестественное, а у него один в один защита словаков мячи отбирает.
Мак - космос. Шикарный игрок. Изначально болел за красивую игру, но после проходов Мака второй тайм буду топить за Словакию.
Сейчас нужно повести команду за собой, сделать что-то сверхъестественное, а у него один в один защита словаков мячи отбирает.
Мак - космос. Шикарный игрок. Изначально болел за красивую игру, но после проходов Мака второй тайм буду топить за Словакию.
Комбинации, стеночки, пятки - любо-дорого смотреть. Конечно, более классная команда их задавит и заставит ошибаться и играть на отбой, но в этой конкретной игре они были большими молодцами.
Мне игра понравилась не меньше, чем вчерашняя рубка голландцев с украинцами. Пожелаю удачи словакам в дальнейшем.
А Польша не сказать чтобы разочаровала. Она играла в свою силу, которая не особо мощная (привет эксперту Быстрову, который перед матчем размазал словаков поляками). Попытались давить - что-то получалось, но потеряли игрока и просто рассыпались, это и вина тренера, конечно.
П.С. На самом деле, считаю правильным, что в прошлом году не вручили никому ЗМ, ибо его дали бы Левандовски, а по мне, так он не уровень такой награды.
Комбинации, стеночки, пятки - любо-дорого смотреть. Конечно, более классная команда их задавит и заставит ошибаться и играть на отбой, но в этой конкретной игре они были большими молодцами.
Мне игра понравилась не меньше, чем вчерашняя рубка голландцев с украинцами. Пожелаю удачи словакам в дальнейшем.
А Польша не сказать чтобы разочаровала. Она играла в свою силу, которая не особо мощная (привет эксперту Быстрову, который перед матчем размазал словаков поляками). Попытались давить - что-то получалось, но потеряли игрока и просто рассыпались, это и вина тренера, конечно.
П.С. На самом деле, считаю правильным, что в прошлом году не вручили никому ЗМ, ибо его дали бы Левандовски, а по мне, так он не уровень такой награды.