Манчестер Юнайтед

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2 : 1
завершен
вчера, 22:00
5 - 0
Первый матч
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Стадион Олд Траффорд (Манчестер)
|55’
|0:1
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Вайсингер Филипп
ассистент Михорль Петер
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Лингард Джесси
ассистент Мата Хуан Мануэль
|1:1
|57’
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Марсьяль Антони
ассистент Мата Хуан Мануэль
|2:1
|88’
|35’
|Михорль Петер
|МакТоминэй Скотт
|39’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Погба Поль
|Лингард Джесси
|63’
|Перейра Андреас
|Фред
|64’
|66’
|Рейтер Доминик
|Балич Хусейн
|Чонг Тахит
|Уилльямс Брендон
|72’
|73’
|Забитцер Томас
|Вайсингер Филипп
|80’
|Филипович Петар
|Андраде Андрес
|Менги Теден
|Фосу-Менса Тимоти
|84’
|Марсьяль Антони
|Джеймс Даниэл
|84’
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|9
|Удары по воротам
|12
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|3
|Удары в створ
|4
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|8
|Фолы
|13
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|5
|Угловые
|3
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|3
|Офсайды
|0
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|3
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|1
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Марадона -0 голов.
Платини -0 голов.
Пеле -0 голов.
Так кто топчик?)))
Марадона -0 голов.
Платини -0 голов.
Пеле -0 голов.
Так кто топчик?)))