Манчестер Юнайтед

ГлавнаяВсе матчи
Матчи Лига Европы 2019/2020
Лига чемпионов 2019/2020
Лига Европы 2019/2020
Россия. Суперкубок 2019
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Англия. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2019/2020
Испания. Суперкубок 2019
Испания. Примера 2019/2020
Италия. Суперкубок 2019
Италия. Серия А 2019/2020
Германия. Суперкубок 2019
Германия. Бундеслига 2019/2020
Франция. Суперкубок 2019
Франция. Лига 1 2019/2020
Кубок России 2020/2021
Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Кубок Лиги 2019/2020
Испания. Кубок 2019/2020
Италия. Кубок 2019/2020
Германия. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок 2019/2020
Франция. Кубок Лиги 2019/2020
Россия. ФНЛ 2020/2021
Евро-2020
Украина. Премьер-Лига 2019/2020
Нидерланды. Эредивизие 2019/2020
Португалия. Примейра 2019/2020
Суперкубок УЕФА 2018
Отбор ЧЕ-2020
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Лига Наций 2020/2021
Клубный чемпионат мира 2019
Чемпионат мира 2018
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Казахстан. Премьер-лига 2020
Австралия. А-Лига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Первая Лига 2019/2020
Азербайджан. Премьер-Лига 2019/2020
Албания. Суперлига 2019/2020
Англия. Лига Два 2019/2020
Англия. Лига Один 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
Аргентина. Суперлига 2019/2020
Аргентина. Примера Б Метро 2019/2020
Аргентина. Примера Б Насьональ 2019/2020
Аргентина. Примера C Метро 2019/2020
Армения. Премьер-Лига 2019/2020
Беларусь. Высшая лига 2020
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Плей-офф за место в Лиге Европы 2018/2019
Бельгия. Вторая лига 2019/2020
Болгария. Вторая лига 2019/2020
Бразилия. Лига Гаушо 2020
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Венгрия. Чемпионат I 2019/2020
Германия. Вторая Бундеслига 2019/2020
Германия. Третья лига 2019/2020
Гондурас. Лига Насьональ 2019/2020
Греция. Суперлига 2019/2020
Дания. Суперлига 2019/2020
Египет. Премьер-Лига 2019/2020
Израиль. Первый дивизион 2019/2020
Израиль. Премьер-Лига 2019/2020
Исландия. Высший дивизион 2020
Испания. Сегунда 2019/2020
Италия. Серия B 2019/2020
Катар. Старс Лига 2019/2020
Кипр. Первый дивизион 2019/2020
Китай. Суперлига 2020
Коста-Рика. Примера дивизион 2019/2020
Латвия. Высшая лига 2020
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2020
Марокко. Ботола Про 2019/2020
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Копа Судамерикана 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2020
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. Европа
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Товарищеские матчи. Клубы 2020
Товарищеские матчи. Сборные 2020
Чемпионат Европы U21 2019
Отбор Евро-2021 (до 21)
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Нидерланды. Кубок 2019/2020
Нидерланды. Первый дивизион 2019/2020
Норвегия. Высшая лига 2020
Польша. Первый дивизион 2019/2020
Польша. Экстракласса 2019/2020
Португалия. Кубок 2019/2020
Португалия. Кубок Лиги 2019/2020
Португалия. Сегунда 2019/2020
Россия. 2-й дивизион. Урал-Приволжье 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2019/2020
Россия. Премьер-Лига Крыма 2019/2020
Румыния. Лига 1 2019/2020
Румыния. Лига 2 2019/2020
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2019/2020
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2019/2020
Словения. Вторая лига 2019/2020
Словения. Первая лига 2019/2020
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Первая лига 2019/2020
Турция. Супер-Лига 2019/2020
Украина. Кубок 2019/2020
Украина. Первая лига 2019/2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2019/2020
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2019/2020
Хорватия. Первая лига 2019/2020
Чехия. Первая лига 2019/2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2020
ЮАР. Премьер-Лига 2019/2020
Япония. J-Лига 2020
2020-08-05
2019-06-27
2019-07-02
2019-07-04
2019-07-09
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18
2019-07-23
2019-07-24
2019-07-25
2019-07-30
2019-07-31
2019-08-01
2019-08-06
2019-08-07
2019-08-08
2019-08-13
2019-08-14
2019-08-15
2019-08-22
2019-08-29
2019-09-19
2019-10-03
2019-10-24
2019-11-06
2019-11-07
2019-11-28
2019-12-12
2020-02-20
2020-02-26
2020-02-27
2020-02-28
2020-03-12
2020-08-05
2020-08-06
Манчестер Юнайтед - ЛАСК
Копенгаген - Истанбул Башакшехир
Шахтер - Вольфсбург
Интер - Хетафе

Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед против ЛАСК

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
BetCity 1.35 5.40 9.80
Fonbet 2.18 1.97 11.50
Мелбет 1.36 5.36 9.18
Bettery 1.25 6.30 12.50
    Еще
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    Голы
    55’ 0:1 Вайсингер Филипп
    ассистент Михорль Петер
    Лингард Джесси
    ассистент Мата Хуан Мануэль     		1:1 57’
    Марсьяль Антони
    ассистент Мата Хуан Мануэль     		2:1 88’
    Наказания
    35’ Михорль Петер
    МакТоминэй Скотт 39’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Погба Поль Лингард Джесси 63’
    Перейра Андреас Фред 64’
    66’ Рейтер Доминик Балич Хусейн
    Чонг Тахит Уилльямс Брендон 72’
    73’ Забитцер Томас Вайсингер Филипп
    80’ Филипович Петар Андраде Андрес
    Менги Теден Фосу-Менса Тимоти 84’
    Марсьяль Антони Джеймс Даниэл 84’
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 12
    		3 Удары в створ 4
    		8 Фолы 13
    		5 Угловые 3
    		3 Офсайды 0
    		63% Владение мячом 37%
    		3 Cэйвы 1
    		1 Предупреждения 1
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    Дон Диего
    Дон Диего
    сегодня в 12:32
    Янг и Алексис поздравляют МЮ с победой!)
    Владимир Ушаков
    Владимир Ушаков
    сегодня в 07:38
    Спокойно на классе, Мата игрок матча, Лингард и Фред были неплохи, Джеймс слишком брал игру на себя, Игало старался, Чонг приятно удивил. Хорошо что резерв сыграл, только смены у Магуаейра нету и странно что Далот не сыграл, Сульшер вообще на него не рассчитывает. Впереди Копенгаген и состав надо выпускать по-сильней.
    Октябрь 1917
    Октябрь 1917
    сегодня в 06:13
    На классе.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 06:08
    так и должно было случится)))
    112910415
    112910415
    сегодня в 05:07
    ура, победа !
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:25, ред.
    Нет повести пчельной на свете,чем замена Лингарда кем-то...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 00:22, ред.
    Кто-то скажет с нами Бог,а у нас есть ЛИНГАРД!!!!!!
    ВиталикManUtdRus
    ВиталикManUtdRus
    сегодня в 00:08
    Легенда вторую игру подряд забивает ! зря отметили золотой мяч . . .
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    сегодня в 00:04, ред.
    Лишь бы без недооценки соперника,как с Челси!
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 23:58
    С победой МЮ, дальше Копенгаген, неприятная команда, но конечно надо проходить
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 23:57
    Проходим дальше,следующая станция Копенгаген!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    вчера в 23:55
    Нашим в ЛЕ играть и то очень редко фартит, сейчас вроде третий турнир организовали те ктов ЛЕ не проходят, там играть будут.Нужно больше футбола!!! прямо вспомнил Варкрафт
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 23:52
    Просто глядя на такие команды, лишний раз диву даюсь на каком дне РПЛ сейчас находится, что из групп не выходим
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    вчера в 23:50
    Так же как и МЮ на победах!!!
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 23:49
    Ну вот и всё собственно, но уж слишком разный вес команд, как Ласк до этой стадии добрался...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 23:48
    ГОООООООООООООЛ! Марс наконец-то 1 на 1 не напортачил!!!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Evilhuman (раскрыть)
    вчера в 23:18
    Хотел написать Бог вернулся,но мог бы обидеть чувства верующих, свидетелей Месси
    Evilhuman
    Evilhuman ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 23:17
    Да, гол классный, МЮ балуется и даже сравнивает , да ещё и Лингард))
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 23:16
    Тащер вернулся Лингаааааааард!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 23:14
    Наказали по праву! Гол хороший!УМЮ запаса нет,основа сломается и звиздец
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 23:10
    Какая то скучноватая тренировка в межсезонье для МЮ
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 22:36
    МЮ пижонит,у ЛАСКа не хватает финишера
    dimagas2
    dimagas2
    вчера в 22:09, ред.
    Лингардиньо 1 гол в сезоне.
    Марадона -0 голов.
    Платини -0 голов.
    Пеле -0 голов.
    Так кто топчик?)))
    Evilhuman
    Evilhuman
    вчера в 21:54
    Победы МЮ, впрочем в ней нет сомнений
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 21:46
    GGMU!!!
    ПлеймейкерЪ
    ПлеймейкерЪ
    вчера в 21:07
    Манчестер Юнайтед
    RBA
    RBA
    вчера в 20:48
    Манчестер Юнайтед
    G12ridul
    G12ridul
    вчера в 20:42
    МЮ победит однозначно.
    Сергей Кравченко
    Сергей Кравченко
    вчера в 04:16
    Уверен в победе Манчестер Юнайтед.
    Wolverhampton
    Wolverhampton
    03 августа в 08:06
    Матч формальность.
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100