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Шахтер - Вольфсбург
Копенгаген - Истанбул Башакшехир
Интер - Хетафе
Манчестер Юнайтед - ЛАСК

Текстовая онлайн трансляция матча Шахтер против Вольфсбург

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    Голы
    Мораес Жуниор
    ассистент Додо     		1:0 89’
    Соломон Манор
    ассистент Коноплянка Евгений     		2:0 90+1’
    Мораес Жуниор 3:0 90+3’
    Наказания
    57’ Брукс Джон Энтони
    Кривцов Сергей 59’
    Хочолава Давит 68’
    70’ Брукс Джон Энтони
    71’ Шлагер Ксавер
    87’ Арнольд Максимилиан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    61’ Мармуш Омар Гинчек Даниэль
    Коваленко Виктор Антонио Маркос 74’
    76’ Гилавоги Джошуа Брекало Йосип
    Соломон Манор Марлос 77’
    83’ Клаус Феликс Русийон Жером
    Коноплянка Евгений Тайсон 86’
    Статистика
    		 18 Удары по воротам 9
    		9 Удары в створ 2
    		11 Фолы 23
    		6 Угловые 5
    		1 Офсайды 2
    		55% Владение мячом 45%
    		2 Cэйвы 6
    		1 Предупреждения 4
    		1 Удаления 1
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    Все комментарии
    dino-hsv
    dino-hsv ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 23:30
    потому что уровень чемпионата вырос после сокращения до 12 команд. тот же шахтёр теперь играет с динамо не 2 игры, а 4. и обычные середняки упл тееперь также играют в 2 раза больше матчей с местными грандами. тут само собой уровень вырастет. считаю ошибкой, что в украине решили вернуться к классическому формату в 16 команд
    свинина
    свинина ответ Dima salev (раскрыть)
    сегодня в 23:12
    Причем, без таких финансовых возможностях как у Русских клубов.
    Dima salev
    Dima salev
    сегодня в 23:09
    Очередной раз Украина доказывает что на голову выше России стоит в футболе
    свинина
    свинина ответ Pashok00786 (раскрыть)
    сегодня в 23:07
    Так а кто с кем воюет? Только подумай перед тем как ответить.
    juvenale
    juvenale ответ Pashok00786 (раскрыть)
    сегодня в 23:00
    ну тогда харьковчане,просто помню точно играли пару матчей во львове
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 22:54
    В Харькове они играют....
    Pashok00786
    Pashok00786 ответ О 2 (раскрыть)
    сегодня в 22:53
    Шахтер и есть команда топ уровня причем давно я еще удивляюсь как они в топ 10 не вошли...война помешала...
    juvenale
    juvenale ответ свинина (раскрыть)
    сегодня в 22:46
    всмысле чушь?они же теперь вроде во Львове играют
    свинина
    свинина ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 22:37
    Так не пиши эту чушь пропагандисткую.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    сегодня в 22:33
    Учитесь мастера кожаного мяча росфутбола, как надо бить европейские клубы из топ-чемпионатов.
    О 2
    О 2 ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 22:28
    Дело в том что все европейский клубы знают,Шахтер продает только тех,кто достиг хорошего уровня и кого дорого продать можно. Поэтому никто этих сегодня снящихся звездочек покупать не будет. Всему свое время.
    juvenale
    juvenale ответ свинина (раскрыть)
    сегодня в 22:26
    я нормальный
    О 2
    О 2
    сегодня в 22:25
    Шахтер играл как команда топ уровня. В первом тайме должны были счет разромным делать. Но реализация никакая была.
    Уровень Шахтера очень понравился.👍
    goalaktika
    goalaktika
    сегодня в 22:24
    Весело)))) Два тайма ходили пешком и три гола за 3-4минуты))
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 22:21, ред.
    Все дело в том, что игроки видят, что если отдавать все силы и засветиться, предложения топ клуба повыше рангом не заставит себя долго ожидать. Проще говоря Шахтер - идеальный плацдарм для бразильцев и не только, для покорения элитной Европы.
    Тео Джонс
    Тео Джонс ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 22:18, ред.
    What?
    Рыжик-Мурыжик
    Рыжик-Мурыжик ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 22:17
    Цвета формы были ранее, до политики.
    VAN ARM
    VAN ARM
    сегодня в 22:13
    порадовали))) молодцы))
    свинина
    свинина ответ juvenale (раскрыть)
    сегодня в 22:12
    Ну не приплетай сюда свою дичь.Будь нормальным.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
    сегодня в 22:10
    Самое важное в Шахтёре-это Р.Ахметов!
    juvenale
    juvenale ответ Тео Джонс (раскрыть)
    сегодня в 22:09
    львовяне?
    Q-J-G
    Q-J-G ответ гном хочет ЛЧ но ЛЧ не хочет (раскрыть)
    сегодня в 22:09
    У Шахтёра нет хейтеров)
    Юрий Сенатов 1
    Юрий Сенатов 1
    сегодня в 22:08, ред.
    До сих пор удивляюсь, как при отсутствии конкуренции на внутренней арене "Шахтёр" умудряется проводить отличные матчи на международном уровне. Или что-то есть важнее денег, что футболисты этой команды выходят на каждый матч, как на последний бой. Может быть, кто-нибудь из пользователей просветит меня об уровне зарплат наших ведущих клубов и того же "Шахтёра" ? Хотелось бы сравнить и поговорить на эту тему. Всегда нравился цвет формы этой команды, очень эффектно. Может быть, нашим спецам из РФС там же заказывать форму для сборной ? А то на нашу, недавно представленную, без слёз не взглянешь.
    Михалыч 75
    Михалыч 75
    сегодня в 22:01
    с победой славяне
    particular
    particular
    сегодня в 22:00
    Горняки проявили настойчивость и волю к победе! В награду - шаг выше и дальше..:)
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 21:59, ред.
    Модеры. Копенгаген значит ли разгромил, а Шахтер просто обыграл? Счета идентичны, лол. На лицо двуличие.
    свинина
    свинина
    сегодня в 21:56
    Вот за кого не стыдно в восточной Европе.
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 21:56
    Молодцом "Шахтер". Абсолютно по делу, уверенно, можно сказать на классе победили и вышли в 1/4. Разве что гораздо раньше могли закрывать все вопросы, но реализация подводила. Немцы выглядели по большей части беспомощно, да в принципе все было написано на лице их тренера.
    Pashok00786
    Pashok00786
    сегодня в 21:56
    Все Базель сюда иди))))
    Тео Джонс
    Тео Джонс
    сегодня в 21:55
    Красавцы. Прошлись катком по немцам и по игре, и по счету естественно.
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