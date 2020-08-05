В 30 Пятов Андрей Фолов заработано: 1 Спасений: 2 Пасы: 10 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 90

З 98 Додо Голевые передачи: 1 Офсайды: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 39 Точность пасов: 90 Минут сыграно: 90

З 4 Кривцов Сергей Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 32 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 90

З 22 Матвиенко Николай Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

З 5 Хочолава Давит Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Выносы: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 96 Минут сыграно: 67

П 8 Антонио Маркос Ударов всего: 1 Фолов заработано: 4 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 33 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 74

П 11 Марлос Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 4 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 42 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 77

П 6 Степаненко Тарас Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 81 Минут сыграно: 90

Н 10 Мораес Жуниор Ударов всего: 8 Ударов в створ: 4 Голов забито: 2 Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

Н 21 Патрик Алан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 56 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 90

Н 7 Тайсон Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 86

Запасные игроки

В 81 Трубин Анатолий

З 77 Бондарь Валерий

П 50 Болбат Сергей

П 9 Дентиньо

П 20 Коваленко Виктор Отборы: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 16

П 15 Коноплянка Евгений Голевые передачи: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 11

П 27 Майкон

П 76 Пихаленок Александр

П 14 Тете

Н 28 Маркос Сиприано

Н 19 Соломон Манор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 85 Минут сыграно: 13