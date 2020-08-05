|Шахтер
|3:0
|Вольфсбург
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3 : 0
завершен
сегодня, 19:55
2 - 1
Первый матч
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Стадион НСК Олимпийский (Киев)
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Мораес Жуниор
ассистент Додо
|1:0
|89’
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Соломон Манор
ассистент Коноплянка Евгений
|2:0
|90+1’
|Мораес Жуниор
|3:0
|90+3’
|57’
|Брукс Джон Энтони
|Кривцов Сергей
|59’
|Хочолава Давит
|68’
|70’
|Брукс Джон Энтони
|71’
|Шлагер Ксавер
|87’
|Арнольд Максимилиан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|61’
|Мармуш Омар
|Гинчек Даниэль
|Коваленко Виктор
|Антонио Маркос
|74’
|76’
|Гилавоги Джошуа
|Брекало Йосип
|Соломон Манор
|Марлос
|77’
|83’
|Клаус Феликс
|Русийон Жером
|Коноплянка Евгений
|Тайсон
|86’
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|18
|Удары по воротам
|9
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|9
|Удары в створ
|2
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|11
|Фолы
|23
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|6
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|2
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|55%
|Владение мячом
|45%
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|2
|Cэйвы
|6
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|1
|Предупреждения
|4
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|1
|Удаления
|1
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