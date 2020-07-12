|Динамо
|2:0
|Крылья Советов
|
2 : 0
завершен
12 июля 2020, 18:30
воскресенье
|
Стадион ВТБ Арена (Москва), зрителей: 2358
Телетрансляция: Матч Премьер.
|Филипп Максимилиан
|1:0(П)
|14’
|Комличенко Николай
|2:0(П)
|24’
|23’
|Карпов Максим
|Скопинцев Дмитрий
|32’
|Комличенко Николай
|35’
|40’
|Радонич Деян
|Рыков Владимир
|43’
|67’
|Лысцов Виталий
|Ордец Иван
|72’
|90+1’
|Комбаров Дмитрий
|Плиев Заурбек
|90+2’
|90+3’
|Киселев Геннадий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|37’
|Радонич Деян
|Кабутов Дмитрий
|Панченко Кирилл
|Филипп Максимилиан
|38’
|55’
|Молчанов Дмитрий
|Глушенков Максим
|56’
|Смирнов Данила
|Зиньковский Антон
|Плиев Заурбек
|Комличенко Николай
|68’
|Шимански Себастьян
|Скопинцев Дмитрий
|69’
|69’
|Киселев Геннадий
|Антон Паул
|70’
|Хади Сафа
|Чичерин Никита
|Н'Жи Клинтон
|Игбун Сильвестр
|84’
|Соснин Антон
|Морозов Григорий
|85’
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|11
|Удары по воротам
|9
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|8
|Удары в створ
|6
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|14
|Фолы
|12
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|
|3
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|1
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|3
|Cэйвы
|3
|
|
|4
|Предупреждения
|5
|
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|1
|Удаления
|0
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Она любит и даже, пожалуй, немного умеет атаковать, но вот в середине поля, а также в своей опорной зоне и в своей штрафной у нее там не игра, а проходной двор для соперника. Такой футбол, конечно, не соответствует уровню высшего дивизиона.
Но вот что забавно- даже таким ребятишкам мы не сумели забить с игры, хотя моментов сами самарские нам подарили просто навалом.
Становится все очевиднее, что Авогеныч работает в корзину (если он вообще работает), команда наша расконцентрирована, игра ее тупа и беспомощна и ничуть не удивительно, что соперникам хоть немного сильнее такой Самары мы не можем противопоставить что-либо.
Слава богу, что Гришка Морозов в этот раз ничего не привез, но зато Панч
по-прежнему ужасен, как и игра команды впереди в целом, и вряд ли это уже преодолимо.
Особенно характерен эпизод на 90 мин, когда Панченко сподобился предельно бездарно запороть выход 3 в 0.
Думаю, этот эпизод- приговор обоим Кириллам.
Она любит и даже, пожалуй, немного умеет атаковать, но вот в середине поля, а также в своей опорной зоне и в своей штрафной у нее там не игра, а проходной двор для соперника. Такой футбол, конечно, не соответствует уровню высшего дивизиона.
Но вот что забавно- даже таким ребятишкам мы не сумели забить с игры, хотя моментов сами самарские нам подарили просто навалом.
Становится все очевиднее, что Авогеныч работает в корзину (если он вообще работает), команда наша расконцентрирована, игра ее тупа и беспомощна и ничуть не удивительно, что соперникам хоть немного сильнее такой Самары мы не можем противопоставить что-либо.
Слава богу, что Гришка Морозов в этот раз ничего не привез, но зато Панч
по-прежнему ужасен, как и игра команды впереди в целом, и вряд ли это уже преодолимо.
Особенно характерен эпизод на 90 мин, когда Панченко сподобился предельно бездарно запороть выход 3 в 0.
Думаю, этот эпизод- приговор обоим Кириллам.