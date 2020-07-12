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Динамо - Крылья Советов
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Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против Крылья Советов

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 2:0 Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара) Крылья Советов
Динамо
Крылья Советов
Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)
2 : 0
завершен
12 июля 2020, 18:30
воскресенье
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Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)
Россия. Премьер-Лига 2019/2020, 28 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва), зрителей: 2358
Телетрансляция: Матч Премьер.
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    Голы
    Филипп Максимилиан 1:0(П) 14’
    Комличенко Николай 2:0(П) 24’
    Наказания
    23’ Карпов Максим
    Скопинцев Дмитрий 32’
    Комличенко Николай 35’
    40’ Радонич Деян
    Рыков Владимир 43’
    67’ Лысцов Виталий
    Ордец Иван 72’
    90+1’ Комбаров Дмитрий
    Плиев Заурбек 90+2’
    90+3’ Киселев Геннадий
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    37’ Радонич Деян Кабутов Дмитрий
    Панченко Кирилл Филипп Максимилиан 38’
    55’ Молчанов Дмитрий Глушенков Максим
    56’ Смирнов Данила Зиньковский Антон
    Плиев Заурбек Комличенко Николай 68’
    Шимански Себастьян Скопинцев Дмитрий 69’
    69’ Киселев Геннадий Антон Паул
    70’ Хади Сафа Чичерин Никита
    Н'Жи Клинтон Игбун Сильвестр 84’
    Соснин Антон Морозов Григорий 85’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 9
    		8 Удары в створ 6
    		14 Фолы 12
    		3 Угловые 4
    		0 Офсайды 1
    		47% Владение мячом 53%
    		3 Cэйвы 3
    		4 Предупреждения 5
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    stanichnik
    stanichnik ответ баск (раскрыть)
    13 июля в 14:44
    Его вчерашняя бездарность в завершении атак заставляет делать выводы, что его дни в Динамо сочтены.
    баск
    баск ответ stanichnik (раскрыть)
    13 июля в 12:48
    Привет, Иван)
    Действительно, может и стоит ему сменить клуб, преображение бывших наших в других клубах - частая история..
    Уходит человек от нас и начинает играть по-человечески, и нам же зачастую и наваливает..
    Такое забавное динамовское проклятие..))
    stanichnik
    stanichnik ответ баск (раскрыть)
    13 июля в 08:59
    Доброго Здоровья Павел!
    Панченко вернувшись в клуб после операции, так и не обрёл свою игру, которую он демонстрировал придя в Динамо. А может ему просто нужно сменить клуб, как это сделали Смолов и Луценко? Ведь в других клубах их прорвало!
    Камелошка
    Камелошка
    12 июля в 22:11
    Мадератары, я прасил вас отправить меня в Джаханнаму, вслед за моим Интером, вы просто забанили меня на сутки. Джаханнама это место откуда не возвращаются, т.е - перманент. Прашу эвтаназию.
    Камелошка
    Камелошка
    12 июля в 22:10
    Динамо с победой.
    баск
    баск ответ gentlewolf (раскрыть)
    12 июля в 21:37
    Да ниче нового, по-моему..
    Активности много, отрабатывает мощно, но техника слабая, отчего и реализация такая же..
    nautilus163
    nautilus163
    12 июля в 21:25
    Если бы поставили еще 76 пенальти, то счет бы был и 78:0.
    gentlewolf
    gentlewolf ответ баск (раскрыть)
    12 июля в 21:16
    Че по Слаю скажешь?
    баск
    баск
    12 июля в 21:02
    Самара не случайно идет внизу..
    Она любит и даже, пожалуй, немного умеет атаковать, но вот в середине поля, а также в своей опорной зоне и в своей штрафной у нее там не игра, а проходной двор для соперника. Такой футбол, конечно, не соответствует уровню высшего дивизиона.

    Но вот что забавно- даже таким ребятишкам мы не сумели забить с игры, хотя моментов сами самарские нам подарили просто навалом.

    Становится все очевиднее, что Авогеныч работает в корзину (если он вообще работает), команда наша расконцентрирована, игра ее тупа и беспомощна и ничуть не удивительно, что соперникам хоть немного сильнее такой Самары мы не можем противопоставить что-либо.

    Слава богу, что Гришка Морозов в этот раз ничего не привез, но зато Панч
    по-прежнему ужасен, как и игра команды впереди в целом, и вряд ли это уже преодолимо.
    Особенно характерен эпизод на 90 мин, когда Панченко сподобился предельно бездарно запороть выход 3 в 0.
    Думаю, этот эпизод- приговор обоим Кириллам.
    vilmontil
    vilmontil ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
    12 июля в 20:54, ред.
    Мастера 33х очков!
    1viking17
    1viking17
    12 июля в 20:47
    У Крыльях только и могут побеждать за счёт пенальти, это уже второй раз. Интересно - сколько нашим платят, что бы приносили себе пенальти?????
    pomor 445
    pomor 445
    12 июля в 20:45
    Не поставил ли Лапочкин на Динамо?
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    12 июля в 20:44
    А кто там так уютненько на 11 месте у нас притаился?
    Ангел неБесГрешен
    Ангел неБесГрешен
    12 июля в 20:44
    Жаль Крылышек...
    cska1948
    cska1948
    12 июля в 20:42
    Молодцы динамовцы, тарасовских из десятки выкинули!
    Лакшери
    Лакшери
    12 июля в 20:36
    Нормально. Розовые на 11 строчке.
    112910415
    112910415
    12 июля в 19:48
    Лапочкин на ВАРе !
    2 пенальти уже поставлено !
    Инстинкты ...
    makkie
    makkie
    12 июля в 19:09
    Динамо ставят пенальти на любой вкус.
    А вот в матчах Спартака куриная слепота.
    Брулин
    Брулин
    12 июля в 19:05
    Кто бы мог подумать, Динамо спасает Спартак от пердива
    А в 2016 году Спартак не помог Динамо...
    Лакшери
    Лакшери
    12 июля в 18:56
    За Динамо. Опустите свинок ниже
    VAN ARM
    VAN ARM
    12 июля в 18:28
    сложный выбор))) пусть случится чудо))
    Союзник противников
    Союзник противников
    12 июля в 17:17
    Везение КС сегодня оборвётся,заодно "Динамо" спустит любимый "Спартак" на 11 место.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Akvarel (раскрыть)
    12 июля в 08:44
    Извиняюсь случайно нажал. )
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Akvarel (раскрыть)
    12 июля в 08:43
    Динамо. )
    Valeron112
    Valeron112
    12 июля в 07:31
    Тотал здесь самый приемлемый вариант , и возможно больше - лажать мигалкам на своём стадионе ни как нельзя.
    Akvarel
    Akvarel
    12 июля в 06:58
    Динамо должно выиграть, но возможна ничья.
    Хозяин фунтиков
    Хозяин фунтиков
    12 июля в 01:55
    динамо выигрывает и спартак уже 11 место..
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