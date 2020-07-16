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0 : 0
завершен
16 июля 2020, 18:00
четверг
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Стадион Ак Барс Арена (Казань)
|18’
|Чернов Евгений
|24’
|Попов Ивелин
|38’
|Байрамян Хорен
|45+1’
|Глебов Данил
|Самошников Илья
|52’
|Тарасов Дмитрий
|66’
|80’
|Долгов Александр
|Сантос Пабло
|81’
|Уремович Филип
|85’
|88’
|Тренеру Карпин Валерий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Бакаев Солтмурад
|Макаров Денис
|46’
|61’
|Логашов Арсений
|Мамаев Павел
|Марков Евгений
|Игнатьев Иван
|64’
|Тарасов Дмитрий
|Абильдгор Оливер
|64’
|Давиташвили Зурико
|Йевтич Дарко
|64’
|77’
|Долгов Александр
|Байрамян Хорен
|78’
|Ведерников Данила
|Саплинов Александр
|90’
|Прошляков Данила
|Ионов Алексей
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|14
|Удары по воротам
|10
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|6
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|8
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|4
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|3
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|45%
|Владение мячом
|55%
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|3
|Cэйвы
|6
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|4
|Предупреждения
|5
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В Рубине ярко сыграл Хвича. 5 очков взял Рубин с Краснодаром, ЦСКА, Ростовом. Остаётся Спартак.
В Рубине ярко сыграл Хвича. 5 очков взял Рубин с Краснодаром, ЦСКА, Ростовом. Остаётся Спартак.
Всем привет. Вперёд Ростов.
Всем привет. Вперёд Ростов.