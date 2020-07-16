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Рубин - Ростов
Уфа - Динамо
Локомотив - ЦСКА
Тамбов - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча Рубин против Ростов

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Наказания
18’ Чернов Евгений
24’ Попов Ивелин
38’ Байрамян Хорен
45+1’ Глебов Данил
Самошников Илья 52’
Тарасов Дмитрий 66’
80’ Долгов Александр
Сантос Пабло 81’
Уремович Филип 85’
88’ Тренеру Карпин Валерий
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Бакаев Солтмурад Макаров Денис 46’
61’ Логашов Арсений Мамаев Павел
Марков Евгений Игнатьев Иван 64’
Тарасов Дмитрий Абильдгор Оливер 64’
Давиташвили Зурико Йевтич Дарко 64’
77’ Долгов Александр Байрамян Хорен
78’ Ведерников Данила Саплинов Александр
90’ Прошляков Данила Ионов Алексей
Статистика
 14 Удары по воротам 10
6 Удары в створ 3
12 Фолы 8
4 Угловые 4
3 Офсайды 3
45% Владение мячом 55%
3 Cэйвы 6
4 Предупреждения 5
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Все комментарии
pomor 445
pomor 445
16 июля в 21:01
Карпин и команда всю энергию и эмоции растранжирили на склоки, жалобы и скандалы. Себе же во вред.
Трезвый повар
Трезвый повар ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
16 июля в 20:27
Попов всегда играет минут 60. Потом сразу устаёт и сливается. Но сегодня его некому было заменить. У Ростова 5 игроков основы отсутствовали
Caniggia
Caniggia
16 июля в 20:18
Грузин Хвича зажег, конечно. Теперь понятно почему рыдал Палыч, когда тупорылое руководство его в Казань сплавило.
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
16 июля в 20:18
Все, что происходило вокруг Ростова, сказалось на команде. Ее не узнать было сегодня. Команда физически не готова, не бежала. Попова не видел такого разобранного.
В Рубине ярко сыграл Хвича. 5 очков взял Рубин с Краснодаром, ЦСКА, Ростовом. Остаётся Спартак.
112910415
112910415
16 июля в 20:16
Ростов по инерции катит к финишу
Чист
Чист
16 июля в 20:02
ну смотрел бы в чём проблема та за компом чай сидишь -я оба смотрел и что там лучше было то
kotmyshka
kotmyshka
16 июля в 20:02
Хвича красавчик
nikot
nikot
16 июля в 20:00
С таким судейством у нас футбола нормального не будет,бесконечные свистки,непонятные желтые,поправка на 2 м. выброса аута.Постояная потеря темпа,пусть заставят их смотреть АПЛ и Примеру. Бездари!!!
За адекватность
За адекватность
16 июля в 19:58
Ничья, которая не принесла дивидендов ни одной из команд. По большому счету матчи заключительного тура для обоих пустая формальность.
Трезвый повар
Трезвый повар
16 июля в 19:58
В целом обе команды наиграли на ничью. В первом тайме больше моментов было у Ростова, во втором тайме из-за отсутствия у Ростова половины основного состава Рубин предсказуемо завладел преимуществом
Трезвый повар
Трезвый повар
16 июля в 19:54
У Ростова снова отсутствовали 5 игроков основы. Без Чистякова, Козлова, Норманна, Зайнутдинова, Ерёменко трудно побеждать такие хорошие команды как Рубин
Дикий мужчина
Дикий мужчина
16 июля в 19:53
Игра была равна, гыгы.
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 19:48
Да-а-а,этот пацан талант!А Локо,упустивший его-сортировочная станция.
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 19:43
"Динамо" евсебусу забило с пенальти.
lotsman
lotsman
16 июля в 19:23
Ростов должен победить. Я за Ростов.
Ice van Reed
Ice van Reed
16 июля в 19:21, ред.
Саплинов да ты издеваешься?!
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 июля в 19:08
Сочи могут технари впаять, только их не сниму с чемпионата,а прецедент, а Ростов за 2 техноря мог лишиться ибо после это изменили регламент
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ice van Reed (раскрыть)
16 июля в 19:07
Ты фантазируешь. Допуск к играм дает местный Роспотребнадзор, а не московский. Перед игрой с Сочи Ростовский Роспотребнадзор выявил корону у Ростова и запретил играть. Еще раз повторю. Кто мешал Карпину закрыть команду на месяц перед рестартом? Все так сделали. Вместо этого Карпин всех отпускал по домам, а Байрамян вообще летал в Армению . Мужик настоящий не должен перекладывать вину на других. А Валера не любит и не может признать свою вину. Ему проще базарить про московские козни. Жаль
cska vperiod
cska vperiod
16 июля в 19:06
О блин, Валера до трусов разделся, к чему это.
Ravshan878
Ravshan878
16 июля в 19:05
Грузин звер.Тащить Рубина.
Всем привет. Вперёд Ростов.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ice van Reed (раскрыть)
16 июля в 19:02
А где я сказал "гоп". Сочи мало того, что два технаря сейчас получит, но может еще и к началу сезона не отойти. Откуда ты взял, что я отдаю предпочтение Сочи перед Ростовом. Просто и там и там банальное разгильдяйство. Избежать вируса просто - надо соблюдать элементарные правила. Вот и все.
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 июля в 19:01, ред.
Касаемо Карпина,согласен он отличный тренер,но впровале виновен как раз таки не он,сколько за сезон ЦСКА отдыхал считая с паузой на Карантин дважды, фк Ростов отдыхал три,неуспели формуигроки набрать тутже их закрыли на Карантин,а потом Динамо заболело,но им позволили играть ведь, можно утаить заболевших, перезаражать всех, но Ростов этого несделал,а ребята что сидят именно в Москве для чего они, они манекены?4 матчаи 4 разных решения? Или было выгодно стопорнуть Ростов в угоду ЦСКА?! Прядкину 5))
Ice van Reed
Ice van Reed ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
16 июля в 18:48
Не говори гоп,Сочи тоже плясал по теме ковид,ну и кто смеется последним?!
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 18:47
Горный орёл Хвича половина "Ростова" на карточки посадил!
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Ice van Reed (раскрыть)
16 июля в 18:45
Ростов играет отлично, Карпин тренер прекрасный, но он себе репутацию портит банально необьективностью. На очевидные фолы своих он реагирует как на вопиющую несправедливость. Это плохо действует и на судей и на своих игроков. В провале Ростова после рестарт ЧР виноват только он, а не РФС. Надо было посадить всех на базу, не выпускать и ничего бы этого не было. В Зените, ЦСКА не было ничего, тк все месяц сидели на базах взаперти. Поэтому Валере надо научится признавать свои ошибки
vitalik dobroy
vitalik dobroy
16 июля в 18:45
Опять Байромян опасно ошибается! Давно пора на лавку посадить!
Ice van Reed
Ice van Reed
16 июля в 18:32
Пока,что матч Упущенных Возможностей, моменты есть хромает реализация
доктоР7
доктоР7
16 июля в 18:26
Карпин - правильный свин, его команды внушают симпатию.
Союзник противников
Союзник противников
16 июля в 18:25
КАрп,выловленный в реке Дон,такой забавный-даже очевидное хамское нарушение Попова пытается оспорить.
Союзник противников
Союзник противников ответ Дикий мужчина (раскрыть)
16 июля в 18:20
Да,Евсейначчо-это отличный фильм-инструкция для квартирных воришек!
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