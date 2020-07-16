В 22 Дюпин Юрий Спасений: 3 Пасы: 12 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 28 Абильдгор Оливер Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 64

З 77 Самошников Илья Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 82 Минут сыграно: 90

З 27 Сантос Пабло Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 92 Минут сыграно: 90

З 2 Старфельт Карл Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Выносы: 4 Пасы: 37 Точность пасов: 86 Минут сыграно: 90

З 5 Уремович Филип Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

П 8 Йевтич Дарко Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 64

П 21 Кварацхелия Хвича Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Фолов заработано: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 90

П 10 Коновалов Игорь Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 55 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 90

П 25 Макаров Денис Ударов всего: 3 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 45

Н 19 Игнатьев Иван Ударов всего: 1 Офсайды: 3 Фолов совершено: 2 Пасы: 9 Точность пасов: 75 Минут сыграно: 64

Запасные игроки

В 23 Коновалов Иван

З 14 Гранат Владимир

З 3 Плиев Константин

З 69 Степанов Данил

П 87 Бакаев Солтмурад Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 78 Минут сыграно: 45

П 11 Давиташвили Зурико Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 26

П 33 Данченко Олег

П 18 Могилевец Павел

П 7 Подберёзкин Вячеслав

П 15 Тарасов Дмитрий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 88 Минут сыграно: 26