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2 : 1
завершен
23 июля 2020, 20:30
четверг
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Стадион Дачия Арена (Удине)
|42’
|0:1
|де Лигт Матийс
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Несторовски Илия
ассистент Сема Кен
|1:1
|52’
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Фофана Секо
ассистент Бекао
|2:1
|90+2’
|1’
|Рэмзи Аарон
|Эконг Уильям
|20’
|Зегелар Марвин
|68’
|83’
|Куадрадо Хуан
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|60’
|Матюиди Блез
|Рэмзи Аарон
|60’
|Коста Дуглас
|Бернардески Федерико
|Ларсен Йенс Стрюгер
|Зегелар Марвин
|69’
|75’
|Куадрадо Хуан
|Данило
|Самир
|тер Авест Хидде
|78’
|де Майо Себастьян
|Бекао
|90+4’
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|10
|Удары по воротам
|21
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|4
|Удары в створ
|5
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|9
|Фолы
|8
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|3
|Угловые
|7
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|1
|Офсайды
|1
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|39%
|Владение мячом
|61%
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|4
|Cэйвы
|2
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|2
|Предупреждения
|2
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Он меня в игнор почему то закинул. Видно тоже с Князем попутал)
Передай ему пригласительную от меня в виде этого ответа на его реплику в этой теме:
ЮHBА
23.07.2020, 22:53
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
Почти официально пригласил людей на празднование.
Я уже надел футболку юве, выучил гимн с̶у̶д̶е̶й̶, в смысле юве, а тут новости вместо награждения. Вот сижу в футболке судьи Иррати, и пересматриваю голы удинезе(((
Ответ Караул! Игнор 2
____________________
Сегодня я тебя приглашаю. Официальнее не куда. Ты номер телефона закинь. Я сегодня вместе с Князем праздновать буду. Кинешь номер, переговорим в ватсапе или вайбере.
Жду твоих поздравлений в стиле Ювентус Акбар. )))
Он меня в игнор почему то закинул. Видно тоже с Князем попутал)
Передай ему пригласительную от меня в виде этого ответа на его реплику в этой теме:
ЮHBА
23.07.2020, 22:53
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
Почти официально пригласил людей на празднование.
Я уже надел футболку юве, выучил гимн с̶у̶д̶е̶й̶, в смысле юве, а тут новости вместо награждения. Вот сижу в футболке судьи Иррати, и пересматриваю голы удинезе(((
Ответ Караул! Игнор 2
____________________
Сегодня я тебя приглашаю. Официальнее не куда. Ты номер телефона закинь. Я сегодня вместе с Князем праздновать буду. Кинешь номер, переговорим в ватсапе или вайбере.
Жду твоих поздравлений в стиле Ювентус Акбар. )))
23.07.2020, 22:53
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
Почти официально пригласил людей на празднование.
Я уже надел футболку юве, выучил гимн с̶у̶д̶е̶й̶, в смысле юве, а тут новости вместо награждения. Вот сижу в футболке судьи Иррати, и пересматриваю голы удинезе(((
Ответ Караул! Игнор 2
____________________
Сегодня я тебя приглашаю. Официальнее не куда. Ты номер телефона закинь. Я сегодня вместе с Князем праздновать буду. Кинешь номер, переговорим в ватсапе или вайбере.
Жду твоих поздравлений в стиле Ювентус Акбар. )))
23.07.2020, 22:53
ответ пользователю juvenale (раскрыть)
Почти официально пригласил людей на празднование.
Я уже надел футболку юве, выучил гимн с̶у̶д̶е̶й̶, в смысле юве, а тут новости вместо награждения. Вот сижу в футболке судьи Иррати, и пересматриваю голы удинезе(((
Ответ Караул! Игнор 2
____________________
Сегодня я тебя приглашаю. Официальнее не куда. Ты номер телефона закинь. Я сегодня вместе с Князем праздновать буду. Кинешь номер, переговорим в ватсапе или вайбере.
Жду твоих поздравлений в стиле Ювентус Акбар. )))
В котельной есть огнетушители?) Рекомендую приобрести. У барсиков если купишь, то будут скидки. Им огнетушители до Баварии не понадобятся)
В котельной есть огнетушители?) Рекомендую приобрести. У барсиков если купишь, то будут скидки. Им огнетушители до Баварии не понадобятся)
А Месси в прошлом голу заслуженно забрал награду. У Ливерпульских вопросов не было к этому, только сливочные вечно подгорают.
А Месси в прошлом голу заслуженно забрал награду. У Ливерпульских вопросов не было к этому, только сливочные вечно подгорают.
Удачи им.
Удачи им.
Ему 35 так то и он не хуже других
А вы требуете от него что бы он один обыграл всю команду соперника
Как будто он в прошлом году ЗМ выиграл
Кстати жаль что в этом году не будет ЗМ а так конечно Месси надо бы его 100% отдать
Почему в этом году Месси?
Да по той же логике что и в прошлом
Никто не знает
Ему 35 так то и он не хуже других
А вы требуете от него что бы он один обыграл всю команду соперника
Как будто он в прошлом году ЗМ выиграл
Кстати жаль что в этом году не будет ЗМ а так конечно Месси надо бы его 100% отдать
Почему в этом году Месси?
Да по той же логике что и в прошлом
Никто не знает