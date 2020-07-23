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Удинезе - Ювентус
Лацио - Кальяри

Текстовая онлайн трансляция матча Удинезе против Ювентус

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    Голы
    42’ 0:1 де Лигт Матийс
    Несторовски Илия
    ассистент Сема Кен     		1:1 52’
    Фофана Секо
    ассистент Бекао     		2:1 90+2’
    Наказания
    1’ Рэмзи Аарон
    Эконг Уильям 20’
    Зегелар Марвин 68’
    83’ Куадрадо Хуан
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    60’ Матюиди Блез Рэмзи Аарон
    60’ Коста Дуглас Бернардески Федерико
    Ларсен Йенс Стрюгер Зегелар Марвин 69’
    75’ Куадрадо Хуан Данило
    Самир тер Авест Хидде 78’
    де Майо Себастьян Бекао 90+4’
    Статистика
    		 10 Удары по воротам 21
    		4 Удары в створ 5
    		9 Фолы 8
    		3 Угловые 7
    		1 Офсайды 1
    		39% Владение мячом 61%
    		4 Cэйвы 2
    		2 Предупреждения 2
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    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    вчера в 17:29
    Крюгер, ты же якшаешься со скаузером ЮНВА?
    Он меня в игнор почему то закинул. Видно тоже с Князем попутал)
    Передай ему пригласительную от меня в виде этого ответа на его реплику в этой теме:

    ЮHBА
    23.07.2020, 22:53
    ответ пользователю juvenale (раскрыть)
    Почти официально пригласил людей на празднование.
    Я уже надел футболку юве, выучил гимн с̶у̶д̶е̶й̶, в смысле юве, а тут новости вместо награждения. Вот сижу в футболке судьи Иррати, и пересматриваю голы удинезе(((
    Ответ Караул! Игнор 2

    ____________________



    Сегодня я тебя приглашаю. Официальнее не куда. Ты номер телефона закинь. Я сегодня вместе с Князем праздновать буду. Кинешь номер, переговорим в ватсапе или вайбере.
    Жду твоих поздравлений в стиле Ювентус Акбар. )))
    Угадайте кто
    Угадайте кто
    вчера в 17:26
    ЮHBА
    23.07.2020, 22:53
    ответ пользователю juvenale (раскрыть)
    Почти официально пригласил людей на празднование.
    Я уже надел футболку юве, выучил гимн с̶у̶д̶е̶й̶, в смысле юве, а тут новости вместо награждения. Вот сижу в футболке судьи Иррати, и пересматриваю голы удинезе(((
    Ответ Караул! Игнор 2

    ____________________



    Сегодня я тебя приглашаю. Официальнее не куда. Ты номер телефона закинь. Я сегодня вместе с Князем праздновать буду. Кинешь номер, переговорим в ватсапе или вайбере.
    Жду твоих поздравлений в стиле Ювентус Акбар. )))
    Угадайте кто
    Угадайте кто ответ Фредерик Крюгер (раскрыть)
    24 июля в 22:32
    Кого только судьи не тащат. Даже в финале главного европейского клубного турнира под названием ЛИГА ЧЕМПИОНОВ играли днари, не видевшие победы в своём чемпионате 30 и 50 лет соответственно. Первых привели к их первому титулу АПЛ в истории Оливер и компашка, но ты выступаешь адвокатом скаузеров, а по сему писанина про судей в твоём исполнении вообще не уместна)
    В котельной есть огнетушители?) Рекомендую приобрести. У барсиков если купишь, то будут скидки. Им огнетушители до Баварии не понадобятся)
    Van Vanovich
    Van Vanovich
    24 июля в 19:37
    если бы не украденная победа у Аталанты, то Возможно Аталанта стала чемпионом
    juvenale
    juvenale ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
    24 июля в 19:05
    с интером два матча,с атлетами в лч
    Agamaga
    Agamaga ответ R.Carlos. (раскрыть)
    24 июля в 14:42
      Kirgudu
      Kirgudu
      24 июля в 11:25
        bn20
        bn20
        24 июля в 11:04
        Юве. уже 100% чемпион, поэтому судьи перестали им помогать? ))
        bn20
        bn20 ответ Sandvikens AIK (раскрыть)
        24 июля в 11:03
        Нет Роналдо нет пенальти
        Знатог
        Знатог
        24 июля в 10:58
        До конца не досмотрел, но думал что Ю дожмёт У.
        No problem
        No problem
        24 июля в 10:50
        Юве свое не отпустит. Чемпионство лишь вопрос времени.
        Удачи им.
        DXTK
        DXTK
        24 июля в 10:47, ред.
        Чего то в этом матче не хватает............... нету пенки, Исчез сразу Роналду на поле, нету гола, как и победы Юве))))))) аха-ха-ах.
        Milan199675
        Milan199675
        24 июля в 10:42
        С такой игрой Ювентус может упустить чемпионство.
        IKER-RAUL
        IKER-RAUL
        24 июля в 09:28
        всего лишь отложили на время свой очередной трофей
        Beka_byaka
        Beka_byaka ответ juvenale (раскрыть)
        24 июля в 07:22
        Да вечного ничего не бывает. Только буду рад, если реал будет громить всех подряд.
        заDOOMчивый
        заDOOMчивый
        24 июля в 07:15
        неужели Иммобили обгонит Роналду? Если это произойдёт,то Кришнаит уйдёт из Ювы.Командные достижения его волнуют намного меньше,чем личные. Даже привозчик и тот способен забить в ворота,чем самовлюблённый статист.
        R.Carlos.
        R.Carlos.
        24 июля в 06:30
        Вы от Роналду требуйте как от любого другого игрока Юве
        Ему 35 так то и он не хуже других
        А вы требуете от него что бы он один обыграл всю команду соперника
        Как будто он в прошлом году ЗМ выиграл
        Кстати жаль что в этом году не будет ЗМ а так конечно Месси надо бы его 100% отдать
        Почему в этом году Месси?
        Да по той же логике что и в прошлом
        Никто не знает
        explay-
        explay-
        24 июля в 06:26
        С приходом пеналду Юве сбавил, раньше могли рассчитывать на ЛЧ, сейчас нет.
        Sandvikens AIK
        Sandvikens AIK
        24 июля в 05:48
        Нет пенальти - нет Роналду.
        Том Хеннинг Эвребе
        Том Хеннинг Эвребе
        24 июля в 05:29
        Такой Юве вполне можно обгонять, да некому.
        112910415
        112910415
        24 июля в 05:22
        судья забылся и никого не удалил ?
        Caniggia
        Caniggia
        24 июля в 05:22, ред.
        Ощущение, что вся команда играет на рекорды Роналду, а не на чемпионство Юве.
        нечитайло
        нечитайло
        24 июля в 04:42
        Попадалово
        ballak144
        ballak144 ответ Евгений Макрушин (раскрыть)
        24 июля в 03:42
        За несколько лет несколько игр нормальных, что Аллегри, что Сарри не смогли поставить нормальную игру, не хочу возвращения первого, будет тот же унылый футбол
        Comentarios
        Comentarios
        24 июля в 03:37
        Че еще и Скудетто есть шанс не взять..
        Артур Слимани
        Артур Слимани
        24 июля в 02:29
        А раз нет пенки и выката на пустые ворота не видно и пеналду😂😂
        Артур Слимани
        Артур Слимани
        24 июля в 02:28
        Ничего нового не скажу. Юва без пенки или удаления! А очень часто бывает и то и другое, не могут обыграть даже аутсайдеров😂 подумали наверное сэкономить сегодня на судьях и тут же поплатились😂😂
        Groove000
        Groove000
        24 июля в 01:23
        Уже даже чемпионство взять не могут в игре чуть ли не с аутсайдером. Видимо, забыли чемодан занести)
        Шатаут
        Шатаут
        24 июля в 01:15
        Тупой сериАл, а пеналду еще тупее... Сарри поменять на Сетьена... Толку больше будет...
        Евгений Макрушин
        Евгений Макрушин ответ Wolf77785 (раскрыть)
        24 июля в 00:59
        Не,ЛЧ пока не по зубам ни тем,ни другим,если попадут в полуфинал,то это уже будет успех
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