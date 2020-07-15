В 12 Рамсдейл Аарон Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 11 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 90

З 26 Келли Лойд Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

З 3 Кук Стив Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 19 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 90

З 21 Рико Диего Ударов всего: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 11 Точные навесы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 2 Пасы: 13 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 90

П 29 Биллинг Филипп Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Отборы: 1 Перехваты: 4 Пасы: 13 Точность пасов: 59 Минут сыграно: 89

П 4 Гослинг Дэн Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 77 Минут сыграно: 70

П 8 Лерма Джефферсон Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 62 Минут сыграно: 90

П 19 Станислас Джуниор Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 91 Минут сыграно: 69

П 17 Стэйси Джек Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 89 Минут сыграно: 90

Н 7 Кинг Джошуа Ударов всего: 2 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 80 Минут сыграно: 77

Н 9 Соланке Доминик Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 58 Минут сыграно: 69

Запасные игроки

В 1 Боруц Артур

З 25 Симпсон Джек

П 14 Груневельд Арно

П 16 Кук Льюис Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 66 Минут сыграно: 20

П 6 Сурман Эндрю

П 22 Уилсон Гарри Фолов заработано: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 13

Н 20 Брукс Давид Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 87 Минут сыграно: 21

Н 44 Сарридж Сэм Пасы: 1 Точность пасов: 100 Минут сыграно: 1