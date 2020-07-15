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2 : 1
завершен
15 июля 2020, 20:00
среда
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Стадион Этихад Стэдиум (Манчестер)
|Сильва Давид
|1:0
|6’
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Жезус Габриэл
ассистент Сильва Давид
|2:0
|39’
|88’
|2:1
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Брукс Давид
ассистент Уилсон Каллум
|17’
|Келли Лойд
|Гарсия Эрик
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Гарсия Эрик
|Уокер Кайл
|46’
|Стерлинг Рахим
|Силва Бернарду
|46’
|Родри
|Гюндоган Илкай
|68’
|69’
|Уилсон Каллум
|Соланке Доминик
|69’
|Брукс Давид
|Станислас Джуниор
|70’
|Кук Льюис
|Гослинг Дэн
|Зинченко Александр
|Менди Бенжамен
|77’
|Марез Рияд
|Жезус Габриэл
|77’
|77’
|Уилсон Гарри
|Кинг Джошуа
|90’
|Сарридж Сэм
|Биллинг Филипп
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|8
|Удары по воротам
|14
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|4
|Удары в створ
|3
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|10
|Фолы
|10
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|3
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|2
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|72%
|Владение мячом
|28%
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|2
|Cэйвы
|2
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|1
|Предупреждения
|1
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А сильва опять лучший, жаль что уходит, мог ещё годик поиграть на высоком уровне
А сильва опять лучший, жаль что уходит, мог ещё годик поиграть на высоком уровне