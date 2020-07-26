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Кристал Пэлас - Тоттенхэм
Челси - Вулверхэмптон
Бернли - Брайтон энд Хоув Альбион
Арсенал - Уотфорд
Эвертон - Борнмут
Саутгемптон - Шеффилд Юнайтед
Ньюкасл Юнайтед - Ливерпуль
Манчестер Сити - Норвич Сити
Вест Хэм - Астон Вилла

Текстовая онлайн трансляция матча Лестер Сити против Манчестер Юнайтед

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    Голы
    71’ 0:1(П) Фернандеш Бруну
    90+8’ 0:2 Лингард Джесси
    Наказания
    9’ Магуайр Харри
    63’ Линделеф Виктор
    Эванс Джонни 68’
    83’ Матич Неманья
    90’ Погба Поль
    90+2’ Уилльямс Брендон
    Эванс Джонни 90+4’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Перес Айосе Ихеаначо Келечи 58’
    Барнс Харви Тилеманс Юри 73’
    Прат Деннис Чудхури Хамза 73’
    Грэй Демарай Олбрайтон Марк 73’
    77’ Лингард Джесси Гринвуд Мэйсон
    86’ МакТоминэй Скотт Фернандеш Бруну
    Хирст Джордж Томас Люк 88’
    90+7’ Фосу-Менса Тимоти Рэшфорд Маркус
    90+7’ Игало Одион Марсьяль Антони
    Статистика
    		 14 Удары по воротам 7
    		3 Удары в створ 3
    		11 Фолы 11
    		3 Угловые 3
    		2 Офсайды 2
    		46% Владение мячом 54%
    		1 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 5
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    рус фан
    рус фан
    сегодня в 05:34
    Лестер проиграл потому что не смог реализовать множество голевых моментов, хотя и МЮ постарался.
    Владимир Тимофеевв
    Владимир Тимофеевв
    сегодня в 01:31
    С победой МЮ и возвращением в ЛЧ!
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 23:09
    Я не скаузер, так как я не житель Ливерпуля, так же как вы не манкуниан, не правда ли? Но я фанат Ливерпуля, как вы фанат Юнайтед. Насчет, что думают отпетые скаузеры я знаю, из твитера, именно то, что я написал вам в своем прошлом ответе.
    azkan
    azkan ответ AlexBang (раскрыть)
    вчера в 22:42
    И вам добро пожаловать в ЛЧ
    azkan
    azkan ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 22:34
    )))) супер!
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    вчера в 22:02
    Не стал бы так уверенно думать за других, тем более за отпетых скаузеров.Но как видно на портале их нет, одни ерохины, которые сами себя скаузерами не считают!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    вчера в 21:13
    Скорее шанс себя подороже продать! За Мэда МЮ охладил свой пыл, походу Грилиша хотят, в ЛЕ ребята не затеряютсяи найдут клуб для себя и деньги для клуба!
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 21:08
    Сейчас игра стоится через Чилуэлл и Мэдисона, их как раз сегодня не хватило, а также на Варди, в целом для Лестера это хороший сезон, а в ЛЕ шансов выстрелить, как у Волки в этом сезоне намного больше.
    bn20
    bn20
    вчера в 21:06, ред.
    в лч. будут позорится, зря вышли, там нет слабых команд как в ле.
    -Ко Чегара-
    -Ко Чегара-
    вчера в 21:04
    Молодцы!
    САФ доволен.
    Duda Gigolaev Osetin
    Duda Gigolaev Osetin
    вчера в 21:01
    Крайне удивительно было завершить сезон на 3 месте.... Честно сказать, последние 2 игры МЮ на автопилоте шел, силы кончились... Но рывок был сделан до того мощный. Спасибо Бруно Фернандешу. Он на голову круче Погба.
    beefs
    beefs
    вчера в 20:56
    Поздравляем с выходом в ЛЧ...
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    вчера в 20:55, ред.
    Победный гол! Жаль отменили ЗМ он ведь его заслужил
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    вчера в 20:50
    Мотором Лестера был Канте,Марез игрок работяга,но вцентре если есть Канте, то то он в атаку делает вкщи, когда распалсяЛестер мазаика не заполнена вот и проблемы
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ lobsterdam (раскрыть)
    вчера в 20:46
    Если бы на соккере были бы скаузеры, они бы вам ответили бы в том же стиле Who cares.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ azkan (раскрыть)
    вчера в 20:46
    Спасибо и вам!!!
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    вчера в 20:45, ред.
    Ну Роджерс всегда был дном такое преиумешество потерял в конце сезона,хотя носатый не виноват,мю подключила судей под конец.
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin ответ Ice van Reed (раскрыть)
    вчера в 20:42
    Согласен, в том сезоне когда под руководством Роджерса, когда уступили титул МС, кроме поражения от Челси были и другие матчи в конце сезона когда теряли очки там где не должны были. В Лестере еще нет таких возможностей с вариацией состава, как у Челси или Ман Ютд, поэтому многие английские эксперты еще в середине сезона говорили, что Лестер не хватит на весь сезон.
    lobsterdam
    lobsterdam
    вчера в 20:35
    Да, чуть не забыл! О главном: всех моряков (кто служил) независимо от клубных пристрастий поздравляю с Днем Военно-Морского Флота!
    Bom Bom
    Bom Bom
    вчера в 20:34
    Доверят ли Сульшеру большие деньги для построения команды мечты? В любом случае поздравления болельщикам МЮ. А ведь в конце осени казалось, что грядет смена тренера
    lobsterdam
    lobsterdam ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    вчера в 20:32
    вообще-то это касалось только тех, кто на речке Мерси проживает, других не спрашивал!
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    вчера в 20:27
    Виноват скорее тренер, побеждает команда проигрывает тренер, концовку смазал,когда соперники шли на ходу, тренер немного перемудрил, он и в Лиерпуле выдавал хорошие отрезки,но в конце команда сдавала
    4ел
    4ел
    вчера в 20:27, ред.
      fanliverpoolfan22
      fanliverpoolfan22
      вчера в 20:25
      19 пенечка мю в сезоне,больше всех пробивала ювентус
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin ответ lobsterdam (раскрыть)
      вчера в 20:23
      Вообще все равно))) Даже не буду подкалывать, что это ваш уровень, с выходом в Лигу Чемпионов.
      4ел
      4ел
      вчера в 20:23
      Ура товарищи!Свершилось!
      Kirill Erokhin
      Kirill Erokhin
      вчера в 20:22
      Пенальти был, не успел деф Лестера сыграть в мяч, Лестер сам виноват, что слил все свое преимущество, может это даже лучше, что Ютд и Челси будут играть в лч, хотя Лестер тоже этого заслуживал, но провалил конец сезона.
      lobsterdam
      lobsterdam ответ Dimice (раскрыть)
      вчера в 20:20
      Оле Гунар знал кого и когда выпустить на поле!
      Dimice
      Dimice
      вчера в 20:18
      МЮ по делу на третьем месте. Мы и сити обыгрывали, и Челси, шпор, Лестер, с Ливерпулем ничья была.
      lobsterdam
      lobsterdam ответ ст_прапорщик (раскрыть)
      вчера в 20:17
      так у него папаша за МЮ стоял в рамке и он понял, что надо и папе сделать что-то приятное!
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