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0 : 2
завершен
вчера, 18:00
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Стадион Кинг Пауэр (Лестер)
|71’
|0:1(П)
|Фернандеш Бруну
|90+8’
|0:2
|Лингард Джесси
|9’
|Магуайр Харри
|63’
|Линделеф Виктор
|Эванс Джонни
|68’
|83’
|Матич Неманья
|90’
|Погба Поль
|90+2’
|Уилльямс Брендон
|Эванс Джонни
|90+4’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Перес Айосе
|Ихеаначо Келечи
|58’
|Барнс Харви
|Тилеманс Юри
|73’
|Прат Деннис
|Чудхури Хамза
|73’
|Грэй Демарай
|Олбрайтон Марк
|73’
|77’
|Лингард Джесси
|Гринвуд Мэйсон
|86’
|МакТоминэй Скотт
|Фернандеш Бруну
|Хирст Джордж
|Томас Люк
|88’
|90+7’
|Фосу-Менса Тимоти
|Рэшфорд Маркус
|90+7’
|Игало Одион
|Марсьяль Антони
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|14
|Удары по воротам
|7
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|3
|Удары в створ
|3
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|11
|Фолы
|11
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|3
|Угловые
|3
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|2
|Офсайды
|2
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|1
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|5
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|1
|Удаления
|0
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САФ доволен.
САФ доволен.