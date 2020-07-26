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Эвертон - Борнмут
Лестер Сити - Манчестер Юнайтед
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Манчестер Сити - Норвич Сити
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Текстовая онлайн трансляция матча Ньюкасл Юнайтед против Ливерпуль

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Голы
Гейл Дуайт
ассистент Шелви Джонджо 		1:0 1’
38’ 1:1 ван Дейк Вирджил
ассистент Окслейд-Чемберлен Алекс
59’ 1:2 Ориги Дивок
ассистент Робертсон Эндрю
89’ 1:3 Мане Садио
ассистент Фирмино Роберто
Наказания
Фернандес Федерико 33’
Замены
Вышел Ушел Вышел Ушел
Жоэлинтон Сен-Максимен Аллен 46’
Лонгстафф Шон Бенталеб Набиль 49’
64’ Салах Мохамед Ориги Дивок
64’ Мане Садио Минамино Такуми
64’ Фирмино Роберто Окслейд-Чемберлен Алекс
Кэрролл Энди Гейл Дуайт 70’
Хэйден Айзек Альмирон Мигель 70’
Уоттс Келланд Роуз Дэнни 74’
85’ Александер-Арнольд Трент Уильямс Неко
85’ Джонс Кертис Кейта Наби
Статистика
 3 Удары по воротам 14
2 Удары в створ 6
11 Фолы 5
2 Угловые 4
3 Офсайды 1
25% Владение мячом 75%
3 Cэйвы 1
1 Предупреждения 0
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Все комментарии
Владимир Тимофеевв
Владимир Тимофеевв
сегодня в 01:27
С победой нас! Пусть это хоть и матч не имеющий большого значения.Но все равно приятно закончить этот сезон с победой и хорошим настроением. Видно было что Клопп этот матч не воспринял серьёзно дав поиграть Кейте Ориги Минамино и Уильямсу .
112910415
112910415
вчера в 21:02
Очень хорошо !
sihafazatron
sihafazatron ответ dzvinka (раскрыть)
вчера в 20:51
тогда лучше посмотри любую игру юве, усыпляет прям сразу))
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 20:48
Ливерпуль безоговорочный Чемпион АПЛ!!! Спасибо команде, спасибо Юргену!!!
dzvinka
dzvinka
вчера в 20:41
не получилось посмотреть этот тур, пойду на торрент закачаю матч, посмотрю перед сном.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 20:15
быстро пропустили, а потом трижды ответили))
а че там ньюкасл покупают шейхи или нет уже?
Steven Gerrard 008
Steven Gerrard 008
вчера в 20:12
Молодцы, с победой! Жаль самурай не забил
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 20:00
Всех с победой,мы чемпионы я доволен.
Hoyar
Hoyar
вчера в 19:42
Было бы не плохо закончить чемпионат с победой. Жалко что до сентября не увидем команду в деле, уже скучаю.:)
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 19:03
Ван Дейк ташила
RBA
RBA
вчера в 17:40
ничья
fanliverpoolfan22
fanliverpoolfan22
вчера в 12:55
Ливерпуль только победа
Lukajs
Lukajs
вчера в 08:02
Ливерпуль победит.
ОПС
ОПС
вчера в 05:48
П1
Sebastian Eniston
Sebastian Eniston
25 июля в 22:21
Ньюкасл на классе
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