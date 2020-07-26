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1 : 3
завершен
вчера, 18:00
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Стадион Сент-Джеймс Парк (Ньюкасл-апон-Тайн)
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Гейл Дуайт
ассистент Шелви Джонджо
|1:0
|1’
|38’
|1:1
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ван Дейк Вирджил
ассистент Окслейд-Чемберлен Алекс
|59’
|1:2
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Ориги Дивок
ассистент Робертсон Эндрю
|89’
|1:3
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Мане Садио
ассистент Фирмино Роберто
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Жоэлинтон
|Сен-Максимен Аллен
|46’
|Лонгстафф Шон
|Бенталеб Набиль
|49’
|64’
|Салах Мохамед
|Ориги Дивок
|64’
|Мане Садио
|Минамино Такуми
|64’
|Фирмино Роберто
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Кэрролл Энди
|Гейл Дуайт
|70’
|Хэйден Айзек
|Альмирон Мигель
|70’
|Уоттс Келланд
|Роуз Дэнни
|74’
|85’
|Александер-Арнольд Трент
|Уильямс Неко
|85’
|Джонс Кертис
|Кейта Наби
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|3
|Удары по воротам
|14
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|2
|Удары в створ
|6
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|11
|Фолы
|5
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|2
|Угловые
|4
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|3
|Офсайды
|1
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|25%
|Владение мячом
|75%
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|3
|Cэйвы
|1
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|1
|Предупреждения
|0
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а че там ньюкасл покупают шейхи или нет уже?
а че там ньюкасл покупают шейхи или нет уже?