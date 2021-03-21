В 29 Бэйн Скотт Голов пропущено: 1 Спасений: 2 Пасы: 35 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 94

З 35 Аэр Кристофер Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 50 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 94

З 16 Кенни Джонджо Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 65 Точность пасов: 52 Минут сыграно: 94

З 93 Лаксальт Диего Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 94

З 57 Уэлш Стивен Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 70 Точность пасов: 63 Минут сыграно: 94

П 8 Браун Скотт Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 5 Отборы: 2 Перехваты: 4 Желтые карточки: 1 Пасы: 57 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 88

П 17 Кристи Райан Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 42 Минут сыграно: 94

П 42 МакГрегор Каллум Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 72 Точность пасов: 65 Минут сыграно: 94

П 14 Тернбулл Дэвид Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 12 Точные навесы: 6 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 79

П 27 Эльюнусси Мохамед Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Блоки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 85

Н 22 Эдуар Одсонн Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 89

Запасные игроки

В 1 Баркас Василиос

З 4 Даффи Шейн

З 3 Тайлер Грег

П 6 Биттон Нир

П 18 Рогич Том Фолов заработано: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 9

П 12 Соро Исмаила Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 6

П 49 Форрест Джеймс Пасы: 7 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 15

Н 9 Гриффитс Ли Офсайды: 1 Минут сыграно: 5