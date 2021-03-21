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1 : 1
завершен
21 марта 2021, 15:00
воскресенье
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Стадион Селтик Парк (Глазго)
Телетрансляция: МАТЧ! Футбол 2
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Эльюнусси Мохамед
ассистент Эдуар Одсонн
|1:0
|23’
|38’
|1:1
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Морелос Альфредо
ассистент Балогун Леон
|Эдуар Одсонн
|27’
|Браун Скотт
|55’
|61’
|Морелос Альфредо
|Лаксальт Диего
|66’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|Паттерсон Натан
|Балогун Леон
|65’
|Эрфилд Скотт
|Хаджи Янис
|77’
|Райт Скотт
|Арибо Джо
|77’
|Руф Кемар
|Морелос Альфредо
|Форрест Джеймс
|Тернбулл Дэвид
|79’
|Рогич Том
|Эльюнусси Мохамед
|85’
|Соро Исмаила
|Браун Скотт
|88’
|Гриффитс Ли
|Эдуар Одсонн
|89’
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|16
|Удары по воротам
|9
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|8
|Удары в створ
|3
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|16
|Фолы
|13
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|10
|Угловые
|5
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|1
|Офсайды
|2
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|2
|Cэйвы
|7
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|3
|Предупреждения
|1
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