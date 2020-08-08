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0 : 1
завершен
сегодня, 18:30
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Стадион Мордовия Арена (Саранск), зрителей: 2468
Телетрансляция: Матч Премьер
|21’
|0:1
|Мамаев Павел
|3’
|Попов Ивелин
|34’
|Зайнутдинов Бактиор
|Тетрашвили Гурам
|39’
|Костюков Михаил
|73’
|76’
|Хаджикадунич Деннис
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Обухов Владимир
|Балашов Виталий
|54’
|Кабахидзе Владимир
|Тетрашвили Гурам
|68’
|Панченко Кирилл
|Карапетян Александр
|69’
|71’
|Еременко Роман
|Попов Ивелин
|72’
|Байрамян Хорен
|Зайнутдинов Бактиор
|Карасев Павел
|Костюков Михаил
|77’
|Шляков Евгений
|Килин Антон
|78’
|82’
|Глебов Данил
|Мамаев Павел
|83’
|Хашимото Кенто
|Шомуродов Элдор
|90+1’
|Долгов Александр
|Ионов Алексей
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|9
|Удары по воротам
|7
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|1
|Удары в створ
|5
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|14
|Фолы
|14
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|1
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|2
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|4
|Cэйвы
|0
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|2
|Предупреждения
|3
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Ростовчан с победой!!!
Ростовчан с победой!!!