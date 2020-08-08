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Тамбов - Ростов
Химки - ЦСКА

Текстовая онлайн трансляция матча Тамбов против Ростов

Тамбов Логотип футбольный клуб Тамбов 0:1 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) Ростов
Тамбов
Ростов
Логотип футбольный клуб Тамбов
0 : 1
завершен
сегодня, 18:30
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Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону)
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 1 тур
Стадион Мордовия Арена (Саранск), зрителей: 2468
Телетрансляция: Матч Премьер
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    Голы
    21’ 0:1 Мамаев Павел
    Наказания
    3’ Попов Ивелин
    34’ Зайнутдинов Бактиор
    Тетрашвили Гурам 39’
    Костюков Михаил 73’
    76’ Хаджикадунич Деннис
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Обухов Владимир Балашов Виталий 54’
    Кабахидзе Владимир Тетрашвили Гурам 68’
    Панченко Кирилл Карапетян Александр 69’
    71’ Еременко Роман Попов Ивелин
    72’ Байрамян Хорен Зайнутдинов Бактиор
    Карасев Павел Костюков Михаил 77’
    Шляков Евгений Килин Антон 78’
    82’ Глебов Данил Мамаев Павел
    83’ Хашимото Кенто Шомуродов Элдор
    90+1’ Долгов Александр Ионов Алексей
    Статистика
    		 9 Удары по воротам 7
    		1 Удары в створ 5
    		14 Фолы 14
    		1 Угловые 4
    		0 Офсайды 2
    		44% Владение мячом 56%
    		4 Cэйвы 0
    		2 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 22:07, ред.
    Павел Мамаев (МАМАЙ и ДОН,) разные, но всё - таки они ВМЕСТЕ!!!💛💙 самый💪🏻
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 22:07
    Можно Поздравить фк РОСТОВ с почином!!!
    астап бендер
    астап бендер
    сегодня в 22:00
    Курочка по зёрнышко,а тут целых 3 УРА !!!
    Пьерлуиджи Мартини
    Пьерлуиджи Мартини
    сегодня в 21:59
    Если Ростов окажется сеяным в 3 раунде - соперник будет аматорского уровня, их точно победят в одни ворота.

    Если Ростов окажется НЕсеяным - могут попасться Спортинг, ПСВ, Спарта Прага, ну и вылетевшие из ЛЧ, разумеется. Среди них может быть и Лудогорец - не повторяйте наших ошибок, пожалуйста!
    Шуnя771
    Шуnя771
    сегодня в 21:57
    Ростов с победой!

    Главное три балла!
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Борис Доенко (раскрыть)
    сегодня в 21:56
    Как женился.Дело не идёт.Может быть.Шому ещё раз нужно жениться. Чтобы дело пошли. 🤣)
    Пьерлуиджи Мартини
    Пьерлуиджи Мартини
    сегодня в 21:55
    Ростов с победой! Удачного старта в Европе уже очень скоро!
    Vladimir Grechko
    Vladimir Grechko
    сегодня в 21:53
    спасибо команде за игру
    112910415
    112910415
    сегодня в 21:48
    Нормальное начало
    SHMEL
    SHMEL
    сегодня в 21:33
    Три очка в копилке Ростова есть, началась борьба за еврокубковую зону.
    виктор бочарников
    виктор бочарников
    сегодня в 21:25
    Корявенько ,но для начала пойдет . Сельмаш с заслуженной победой.
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Beka_byaka (раскрыть)
    сегодня в 21:19, ред.
    Это не корона, это РФС,в АПЛ где три турнира внутренних плюс Европа, начинают в сентябре,наши так не могут, наши в =40 отправляют игроков на ЮГ, а при - 14 рекомендуют играть
    Beka_byaka
    Beka_byaka
    сегодня в 21:08
    Что этот короновирус творит а. Не успел закончится сезон, так уже...??? Не отдохнули ведь футболисты на лазурном берегу, на крутых яхтах.
    particular
    particular
    сегодня в 21:03
    Тамбовская пародия на Вулверхэмптон гостеприимно отдала очки..:)
    Не рвали, не рыпались, - не по-волчьи..:)
    Владимир Петрухин
    Владимир Петрухин
    сегодня в 21:01
    Хорошо- бы так весь сезон ! РОСТОВ ЧЕМПИОН и только вперёд !
    Союзник противников
    Союзник противников
    сегодня в 21:01
    "Тамбов" намерен повторить попытку вылета из РПЛ,коли в первый раз не удалось.
    Leha-ha50
    Leha-ha50
    сегодня в 20:46, ред.
    Без блеска , но вполне спокойно Ростов добыл три очка. Гости были быстрее , мобильнее , креативнее. Хотя Тамбов хозяином трудно назвать. Когда переболевшие ростовчане наберут форму, Ростов наверняка еще прибавит. Ну а Тамбов похоже опять будет бороться за выживание.
    Ростовчан с победой!!!
    Faustello
    Faustello
    сегодня в 20:44
    Поздравляю плаксов хулиган соседей с отличным началом. Матч ТВ невозможно слушать, они походу либо притворяются дигерами либо очень хорошо скрывают что они притворяются..
    ildar_3871
    ildar_3871
    сегодня в 20:43
    чтобы подняться выше в таблице надо обыгрывать слабые команды обязательно !
    нечитайло
    нечитайло
    сегодня в 20:39
    Браво
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Борис Доенко (раскрыть)
    сегодня в 20:38
    Спасибо за поправку. 👍)
    Расул Манаев
    Расул Манаев
    сегодня в 20:34
    Ростов Карпина с победой!!!
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 20:34
    с победой Ростов!!!
    удачи в новом сезоне!
    vitalik dobroy
    vitalik dobroy
    сегодня в 20:33
    Похоже, везение на Ростове у Тамбова закончилось! Внимательность принесла результат! Мне всё понравилось. Главное, результат!
    волгодон 2
    волгодон 2
    сегодня в 20:31
    Молодцы!
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 20:31
    А тот кто подкалывал фк Ростов, ловите
    Аксинья
    Аксинья
    сегодня в 20:31
    Карпин сумел мотивировать ростовчан на победу...Карпин игрокам: - Вам не переиграть Тамбов потому что вы 8...И даже на конкурсе лохов вы займёте второе место. Игроки: - Ну почему тогда второе а не первое? Карпин:- Почему? Да потому что вы 8!!!
    Сергей Саныч
    Сергей Саныч
    сегодня в 20:30
    Ростов с победой.
    Хорошее начало.
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    сегодня в 20:29, ред.
    Земляков и сопереживающим Жёлто-Синей семье с Победой!!! 💛💙 самый 💪🏻
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 20:28
    Ростов-на-Дону с победой
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