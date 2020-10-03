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1 : 1
завершен
03 октября 2020, 16:30
суббота
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Стадион Мордовия Арена (Саранск)
|43’
|0:1
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Кадири Абдул Мохаммед
ассистент Ткачев Сергей
|Чуперка Валерий
|1:1(П)
|87’
|5’
|Кангва Кингс
|27’
|Костадинов Георгий
|77’
|Беляев Максим
|87’
|Горбатенко Игорь
|88’
|Злобин Николай
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Карасев Павел
|Карапетян Александр
|46’
|46’
|Сокол Артем
|Костадинов Георгий
|Онугха Герман
|Панченко Кирилл
|56’
|59’
|Пантелеев Владислав
|Ткачев Сергей
|63’
|Горбатенко Игорь
|Ломовицкий Александр
|74’
|Злобин Николай
|Ковалев Юрий
|Балашов Виталий
|Костюков Михаил
|79’
|84’
|Громыко Валерий
|Хлусевич Даниил
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|16
|Удары по воротам
|11
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|6
|Удары в створ
|5
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|14
|Фолы
|23
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|5
|Угловые
|4
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|5
|Офсайды
|2
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|4
|Cэйвы
|5
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|0
|Предупреждения
|5
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