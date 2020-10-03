В 36 Левашов Михаил Голов пропущено: 1 Спасений: 5 Пасы: 21 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

З 6 Беляев Максим Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 6 Желтые карточки: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 8 Григалава Гиа Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 33 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 90

П 21 Кадири Абдул Мохаммед Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Выносы: 3 Пасы: 30 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 44 Кангва Кингс Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 90

Н 10 Кангва Эванс Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 14 Минут сыграно: 90

З 15 Ковалев Юрий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 22 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 75

З 70 Костадинов Георгий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 45

П 7 Ломовицкий Александр Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Пасы: 9 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 59

П 11 Ткачев Сергей Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 59

З 82 Хлусевич Даниил Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 84

Запасные игроки

В 1 Нигматуллин Артур

В 50 Шамов Егор

З 5 Бурлак Тарас

З 55 Злобин Николай Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 15

З 9 Комбаров Кирилл

З 92 Рассказов Николай

З 3 Сокол Артем Фолов совершено: 3 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 45

З 14 Хагуш Анри

П 23 Горбатенко Игорь Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 31

П 18 Громыко Валерий Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 12

П 28 Пантелеев Владислав Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 31