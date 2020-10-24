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Краснодар - Спартак
Динамо - Сочи
Зенит - Рубин
Локомотив - Ротор

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Спартак

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    Голы
    13’ 0:1 Понсе Эсекель
    ассистент Ларссон Джордан
    33’ 0:2 Мозес Виктор
    ассистент Понсе Эсекель
    Сабуа Леон
    ассистент Вильена Тонни     		1:2 59’
    82’ 1:3 Ларссон Джордан
    ассистент Кокорин Александр
    Наказания
    48’ Джикия Георгий
    Вильена Тонни 52’
    Мартынович Александр 63’
    65’ Маслов Павел
    Смольников Игорь 74’
    84’ Умяров Наиль
    Мартынович Александр 90+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Уткин Даниил Сперцян Эдуард 46’
    Сабуа Леон Сулейманов Магомед-Шапи 57’
    67’ Ещенко Андрей Мозес Виктор
    68’ Кокорин Александр Понсе Эсекель
    73’ Гапонов Илья Джикия Георгий
    73’ Умяров Наиль Бакаев Зелимхан
    Мацукатов Алекс Вильена Тонни 85’
    90+3’ Маркитесов Дмитрий Маслов Павел
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 13
    		6 Удары в створ 5
    		12 Фолы 22
    		5 Угловые 5
    		3 Офсайды 1
    		51% Владение мячом 49%
    		2 Cэйвы 5
    		4 Предупреждения 3
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО ответ дырявоносые отстой (раскрыть)
    сегодня в 21:14
    А кто 3 дня назад с Енисеем играл, Зенит?!)))
    Поздравляю с сегодняшней игрой на Крестовском, было круто!)))
    zxz32
    zxz32
    сегодня в 21:14
    Да это просто праздник какой-то))
    Всех КБ с победой!
    Болелам Локо терпения
    Зениту... как то так))
    Ген Геныч
    Ген Геныч
    сегодня в 21:14, ред.
    О Боже!!!!!!!!!!!Матч ТВ,ну почему вы ни можете так показывать футбол каждые выходные?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Глядишь и отношение к вам было бы другим и по фигу было бы на всяких ....... кторые там боготворят зенит и Дзюбу и ни одного слова критики не произносят в адрес Зенита!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Хорошо бы Матч ТВ последовал бы такому примеру,который продемонстрировал сегодня!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    ПО игре скажу одно- Спартак выиграл заслуженно,Максименко сам привозит,потом сам спасает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Краснодар уставший был после ЛЧ да и отсутствовало много игроков основы!!!!!!!!!!У Спартака защитники вышли,после 2-х недельного простоя-это тоже сыграло свою роль!!!!!!!!!!!!!!!!!По надпадению тут вопросов быть не должно ни у кого!!!!!!!!!!!!!!Понсе и Ларссон хорошие напы!!!!!!!!!!!!!!!

    Краснодару уважение,Спартаку тоже!!!!!!!!!!!!!!!

    Да и вот еще что!!!!!!!!!!!!Сафонов сегодня не спасал !!!!!!!(((((((((
    Raamtvall
    Raamtvall
    сегодня в 21:12
    И вот это 77 отскакивало с Ренном...
    brauning.86
    brauning.86
    сегодня в 21:12
    Мне очень нравится
    У меня будет хорошая ночь
    А в питере будут пить
    В черкизово орать
    На песчанке ныть)))))))))))))))))))))))
    дырявоносые отстой
    дырявоносые отстой ответ Юра Алфёров (раскрыть)
    сегодня в 21:11
    10% максимум..
    Константин Белых
    Константин Белых ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
    сегодня в 21:10
    Гол Ларссона -шедевр!
    бундер
    бундер
    сегодня в 21:10
    С удивлением смотрел на первый засчитаный гол.. Было явное нарушение от Понсе,но судьи не рассмотрели(или не захотели).
    Радует,что у команды появился характер, до этого сезона почти и не было матчей,когда,пропустив первыми,выгрызали победу,когда не могли удержать нужный счет и пропускали в концовках.
    Максименко чудит и тут же выручает, напы реализуют моменты и полумоменты, команда не начинает плакать и сникать,проигрывая по ходу.. Такое и при Карерре было редко, но там и состав посильнее был..
    Удачи этой команде и поменьше ошибок судей в обе стороны. Чистая победа всегда приятнее очков без запаха)
    дырявоносые отстой
    дырявоносые отстой ответ Сергеевич вернулся1 (раскрыть)
    сегодня в 21:10
    подачки ВСЕГДА Спартаку..
    Краснодар на неделе играл на евро,а свиниь отдыхали..
    Bom Bom
    Bom Bom
    сегодня в 21:10
    А у Джикии серьезное повреждение?
    brauning.86
    brauning.86 ответ дырявоносые отстой (раскрыть)
    сегодня в 21:10
    А твои черно сине голубые разьве играли?
    Пешком ходили по полю с самой тухлой командой группы
    Последнее место твоим обеспечено
    Дармштадище-Ингольштадище
    Дармштадище-Ингольштадище
    сегодня в 21:10, ред.
    Спартак есть Спартак, Доменико знает, что делает, правда второй тайм был туда-сюда, очень опасно возились, играли с огнём, Мойзес - на классе.
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    ЛЬВОВ НА МЯСО
    сегодня в 21:10
    Суббота удалась!
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ makkie (раскрыть)
    сегодня в 21:10
    Они давно на пределе лимита легионеров. Пришлось даже парочку отпустить. Спаич был классный парень, ушел из-за лимита.
    Qatar Airways
    Qatar Airways
    сегодня в 21:09
    А я хочу поддержать питерцев. Завтра воскресение, выспитесь перед работой - есть же плюсы всё-таки в жизни.

    Спят усталые казанцы, в Брюгге спят.
    Только Дзюба спать не хочет, он помят.
    Москвичи вот спать ложатся,
    Первым местом наслаждаться.
    Дзюбе пожелай:
    Баю-бай.
    Заполярный
    Заполярный
    сегодня в 21:09
    СПАРТАК С ПОБЕДОЙ. ТЫ ЛУЧШИЙ, ТЫ ПЕРВЫЙ.
    Расул Манаев
    Расул Манаев
    сегодня в 21:09
    Быкам желаю хорошей игры в ЛЧ
    Юра Алфёров
    Юра Алфёров
    сегодня в 21:09
    С победой любимый Спартак , 80 процентов в России болеют за Спартак!
    дырявоносые отстой
    дырявоносые отстой
    сегодня в 21:08
    рфс - мясной..
    только этим объясняется ,что из года в год свиньи играют с командами играющуми не неделе в евро ,а свиньи там не играю и отдохнувшие..
    КАЖДЫЙ ГОД ,ОДНО И ТОЖЕ !!!
    brauning.86
    brauning.86
    сегодня в 21:08
    Привет неадекватам от середняка с 7 места
    С Победой Братья!!!!!!!!!!!!!
    Расул Манаев
    Расул Манаев
    сегодня в 21:08
    Кто то наверху задумался о повышении цен на газ, чтобы купить пару игроков за лямов сто
    Константин Белых
    Константин Белых
    сегодня в 21:07
    Ларссон с Понсе лучшие напы лиги однозначно. Зверюга Мозес форму наберет-разорвет на тряпки фланг любого соперника. Макс просто топ без вариантов. Голубые паруса лопнут от злости но сегодня то что они показали с Рубином -Боруссия ржала наверно всей командой с кем им играть)) С победой и безоговорочно лучшей игрой РПЛ Гладиаторы!!!!
    ХУБУЛ
    ХУБУЛ
    сегодня в 21:07
    Интересно этот краснодарский физрук кому там внебрачным сыном приходится. Иначе я не могу объяснить как его столько времени держат в команде.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1 ответ Lu4nik (раскрыть)
    сегодня в 21:06
    Все правильно. Именно это я и имел в виду. Побеждать надо на классе, без подачек. Не опускаться до одного клуба и, если надо, уметь признавать, что белое, это белое. Чёрное, это чёрное. Только тогда будет почет и уважение.
    alex074
    alex074
    сегодня в 21:06
    Спартак заслуженно занимает текущую первую строчку в РПЛ. "Лазурное болото" с Зюбой и Ко тихо курят в сторонке
    Hypnoz
    Hypnoz
    сегодня в 21:06
    Джордан молодец, колотит красивые голы. Мозес красиво усадил на пятую точку краснодарца и четко пробил !
    Какой-нибудь Дзюба в такой ситуации, либо в ворота не попал или упал - выпрашивая пенальти !
    Трезвый повар
    Трезвый повар
    сегодня в 21:05
    Поздравляю болельщиков Спартака с победой
    nikot
    nikot
    сегодня в 21:05
    Откуда вы в первом голе видите нарушение,оба руками боролись!Не надо футбол в балет превращать!Посмотрите АПЛ!
    spartak kursk
    spartak kursk
    сегодня в 21:05
    Спартак-единоличный лидер после 12 тура....Это прекрасная осенняя сказка.

    Спасибо за отличное настроение и прекрасный футбольный день...
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    сегодня в 21:04
    Спартак с победой. Радует то, что проект поехал вниз. Спартак понравился отличным настроем!
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