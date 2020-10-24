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1 : 3
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион Стадион ФК "Краснодар"
Телетрансляция: Матч ТВ
|13’
|0:1
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Понсе Эсекель
ассистент Ларссон Джордан
|33’
|0:2
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Мозес Виктор
ассистент Понсе Эсекель
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Сабуа Леон
ассистент Вильена Тонни
|1:2
|59’
|82’
|1:3
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Ларссон Джордан
ассистент Кокорин Александр
|48’
|Джикия Георгий
|Вильена Тонни
|52’
|Мартынович Александр
|63’
|65’
|Маслов Павел
|Смольников Игорь
|74’
|84’
|Умяров Наиль
|Мартынович Александр
|90+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Уткин Даниил
|Сперцян Эдуард
|46’
|Сабуа Леон
|Сулейманов Магомед-Шапи
|57’
|67’
|Ещенко Андрей
|Мозес Виктор
|68’
|Кокорин Александр
|Понсе Эсекель
|73’
|Гапонов Илья
|Джикия Георгий
|73’
|Умяров Наиль
|Бакаев Зелимхан
|Мацукатов Алекс
|Вильена Тонни
|85’
|90+3’
|Маркитесов Дмитрий
|Маслов Павел
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|16
|Удары по воротам
|13
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|6
|Удары в створ
|5
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|12
|Фолы
|22
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|5
|Угловые
|5
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|3
|Офсайды
|1
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|2
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|3
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|1
|Удаления
|0
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Всех с победой, очень важной и сложной.
Ларссон и Понсе не уходят с поля без результативных действий. Все ругали Цорна, а каких игроков привез!
Разочаровала первая половина второго тайма. Проигрывали быкам на каждом участке поля и пропустили логичный гол... хорошо Максименко спас, а потом и замены усилили игру. И жаль что Джикия травму получил(
Всех с победой, первое место наше!
Всех с победой, очень важной и сложной.
Ларссон и Понсе не уходят с поля без результативных действий. Все ругали Цорна, а каких игроков привез!
Разочаровала первая половина второго тайма. Проигрывали быкам на каждом участке поля и пропустили логичный гол... хорошо Максименко спас, а потом и замены усилили игру. И жаль что Джикия травму получил(
Всех с победой, первое место наше!
Временами Краснодар был хорош, но наличие в составе мутного Кайо при отсутствии Классона и Кабеллы, предопределило поражение...
Спартак был свеж, изобретателен и настойчив... Завершение атаки на третий гол с розыгрышем Коко и Ларссона было безупречно и эффективно...
Вратари феерили, но Сафонову не повезло...
Временами Краснодар был хорош, но наличие в составе мутного Кайо при отсутствии Классона и Кабеллы, предопределило поражение...
Спартак был свеж, изобретателен и настойчив... Завершение атаки на третий гол с розыгрышем Коко и Ларссона было безупречно и эффективно...
Вратари феерили, но Сафонову не повезло...