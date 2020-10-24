В 98 Максименко Александр Голов пропущено: 1 Спасений: 5 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 95

П 6 Айртон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Выносы: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 95

З 14 Джикия Георгий Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 34 Минут сыграно: 72

З 2 Жиго Самуэль Фолов совершено: 2 Выносы: 4 Пасы: 42 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 95

З 39 Маслов Павел Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 54 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 93

П 10 Бакаев Зелимхан Ударов всего: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 4 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 73

П 47 Зобнин Роман Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 3 Пасы: 28 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 95

П 33 Крал Алекс Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 37 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 95

П 8 Мозес Виктор Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 15 Минут сыграно: 67

Н 11 Ларссон Джордан Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 5 Отборы: 1 Всего навесов: 7 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Пасы: 16 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

Н 19 Понсе Эсекель Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 68

Запасные игроки

В 32 Ребров Артем

З 56 Гапонов Илья Ударов всего: 1 Пасы: 10 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 23

З 38 Ещенко Андрей Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 15 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 28

З 68 Литвинов Руслан

П 22 Игнатов Михаил

П 74 Маркитесов Дмитрий Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 2

П 84 Оганесян Степан

П 54 Умяров Наиль Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 8 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 22