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Спартак - Ростов
Рубин - Арсенал
Ахмат - Краснодар
Сочи - Локомотив

Текстовая онлайн трансляция матча Спартак против Ростов

Спартак Логотип футбольный клуб Спартак (Москва) 0:1 Логотип футбольный клуб Ростов (Ростов-на-Дону) Ростов
Спартак
Ростов
0 : 1
завершен
сегодня, 16:30
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 13 тур
Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: Матч Премьер
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    Голы
    26’ 0:1 Мамаев Павел
    ассистент Еременко Роман
    Наказания
    Ларссон Джордан 41’
    42’ Хаджикадунич Деннис
    Кутепов Илья 55’
    Соболев Александр 58’
    60’ Козлов Алексей
    61’ Поярков Николай
    72’ Гигович Армин
    75’ Хаджикадунич Деннис
    89’ Терентьев Денис
    Айртон 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Соболев Александр Бакаев Зелимхан 46’
    60’ Сохиев Артур Алмквист Понтус
    Кокорин Александр Понсе Эсекель 66’
    70’ Гигович Армин Мамаев Павел
    Урунов Остон Кутепов Илья 80’
    Ещенко Андрей Мозес Виктор 81’
    83’ Обухов Владимир Сохиев Артур
    83’ Терентьев Денис Еременко Роман
    83’ Алисами Хайтам Полоз Дмитрий
    Умяров Наиль Урунов Остон 85’
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 8
    		2 Удары в створ 1
    		18 Фолы 21
    		2 Угловые 0
    		1 Офсайды 2
    		63% Владение мячом 37%
    		0 Cэйвы 2
    		4 Предупреждения 6
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Ген Геныч
    Ген Геныч ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 19:02
    Всегда так пишу!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    А что по делу,что без дела!!!!!!!!!!!!!!!!!!Спартак сегодня просто не играл а реально обделался!!!!!!!!!!!!!!!Ну не играл он так в этом сезоне-сегодня вообще не было по ходу даже и намека на желание Спартака хоть что то сделать в матче!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    blitz
    blitz
    сегодня в 19:02
    Неделю готовились к Ростову а по факту и судья не вытащил, хотя так старался.
    Mяyчeло
    Mяyчeло
    сегодня в 19:02
    ростов с победой! валере респект, всё по делу, на поле была сегодня одна команда, и это не спартак! тедеско надо провести серьёзную беседу !!
    ПерекатиПоле
    ПерекатиПоле
    сегодня в 19:02
    Завтра если Кони победят, отправятся на первое место. А там дурно пахнет, все оплёвано, на стенах борщом написано : «Вернулись править». Придётся заказывать клининг.
    Snake Plissken
    Snake Plissken ответ Пpoтив всех (раскрыть)
    сегодня в 19:02
    Ну а что тебе ещё остаётся? )))
    nikot
    nikot
    сегодня в 19:01
    Продули по делу,час пешком по полю ходили!
    Литейный 4
    Литейный 4
    сегодня в 19:01
    Тренер Валера переиграл физрука и всю судейскую бригаду. Браво от всей страны. Гыгыгы
    Пpoтив всех
    Пpoтив всех ответ Snake Plissken (раскрыть)
    сегодня в 19:01
      12й игрок
      12й игрок
      сегодня в 19:00
        Константин Белых
        Константин Белых
        сегодня в 19:00
        Ну если у бомжей нет больше радости то пусть кайфанут хоть сегодня... До встречи с Лацио.. А по факту Ростов грамотно закрыл всех наших и заслуженно победил. Тем интереснее будет дальше.
        Тарасовский идеал
        Тарасовский идеал
        сегодня в 19:00, ред.
        Свинушки сегодня были как обычно.
        Юрниекс1
        Юрниекс1
        сегодня в 19:00
        Все поделу..Класс есть класс..
        Дед за ЦСКА
        Дед за ЦСКА ответ Ген Геныч (раскрыть)
        сегодня в 19:00
        Что то много лишних знаков !!!
        Восторг, что ли?
        А по делу, так Сударь, умей бороться с любым соперником.))
        ТТ
        ТТ
        сегодня в 18:59
        Слабенький Спартак сегодня был!
        leopit
        leopit
        сегодня в 18:59
        Футбол-это жёсткая мужская игра,а не игривые шлепки в тарасовской парной!
        ЛЬВОВ НА МЯСО
        ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ПерекатиПоле (раскрыть)
        сегодня в 18:59
        А в апреле зенит ждет пополнение!)))
        Сп62
        Сп62
        сегодня в 18:59
        Домнико набирает опыт в процессе всего чемпионата. Так что, всё ещё впереди. За одного битого двух небитых дают!
        Юрий Сенатов 1
        Юрий Сенатов 1
        сегодня в 18:59
        Полностью не согласен с комментатором матча г-ном Черданцевым, который весь матч критиковал игру " Спартака", и у которого " лучше" получается делать прогнозы на Соккере. Москвичи играли, как в предыдущих матчах, - быстро, с желанием победить, самоотверженно. Никаких критических стрел по этому матчу они не заслужили. Просто " Ростов" весьма организованная команда, весь матч провела в обороне и редких контратаках, да и место в турнирной таблице занимает высокое не зря. И почему тогда " Спартак" обязательно должен был выиграть?...
        Великолепный
        Великолепный ответ Литейный 4 (раскрыть)
        сегодня в 18:59
        Snake Plissken
        Snake Plissken ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
        сегодня в 18:59
          Svinoferma
          Svinoferma
          сегодня в 18:59
          Все становится на свои места, побыли на первом месте трошки, пора это забыть.
          12й игрок
          12й игрок
          сегодня в 18:59
            Snake Plissken
            Snake Plissken ответ Пpoтив всех (раскрыть)
            сегодня в 18:58
            Быть грамотным? Да. Недостижимая для тебя высота )))
            ЛЬВОВ НА МЯСО
            ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Литейный 4 (раскрыть)
            сегодня в 18:58
            Это называется 'когда ничего нового в ум не идет"!)))
            Ген Геныч
            Ген Геныч ответ Блоссия (раскрыть)
            сегодня в 18:58
            Просто в шоке!!!!!!!!!!!!!!Так играть просто нельзя!!!!!!!!!!За такие игры надо просто наказывать весь состав полностью!!!!!!!!!!!!!Ну ходили по полю и всё!!!!!!!!!!!!Такое ощущение,что им эта игра вообще не нужна была!!!!!!!!!!!!!!!За 13 туров ,такое убогое зрелище в исполнении Спартака вижу впервые!!!!!!!!!!!!!Это реально какой то позор а не игра!!!!!!!!!!!!!!!!!
            ПерекатиПоле
            ПерекатиПоле
            сегодня в 18:57
            В октябре Кокорин и Мамаев отмечают дату начала дружбы. Карантин, карантином, но кофемания открыта, да и стрипухи тоже.
            Red blu
            Red blu
            сегодня в 18:57
            Была сегодня чуйка, что Валера уделает Тедеско.
            ЛЬВОВ НА МЯСО
            ЛЬВОВ НА МЯСО ответ Литейный 4 (раскрыть)
            сегодня в 18:57
            Завтра будет настроение не у всей страны!)))
            Литейный 4
            Литейный 4
            сегодня в 18:57
            Усмирили. Гыгыгы
            sv_1969
            sv_1969 ответ Литейный 4 (раскрыть)
            сегодня в 18:56
            Ты за всех то не говори!Мне лично по хр-н на Спартак а уж на Зенит то и подавно))
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