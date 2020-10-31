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0 : 1
завершен
сегодня, 16:30
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Стадион Открытие Арена
Телетрансляция: Матч Премьер
|26’
|0:1
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Мамаев Павел
ассистент Еременко Роман
|Ларссон Джордан
|41’
|42’
|Хаджикадунич Деннис
|Кутепов Илья
|55’
|Соболев Александр
|58’
|60’
|Козлов Алексей
|61’
|Поярков Николай
|72’
|Гигович Армин
|75’
|Хаджикадунич Деннис
|89’
|Терентьев Денис
|Айртон
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Соболев Александр
|Бакаев Зелимхан
|46’
|60’
|Сохиев Артур
|Алмквист Понтус
|Кокорин Александр
|Понсе Эсекель
|66’
|70’
|Гигович Армин
|Мамаев Павел
|Урунов Остон
|Кутепов Илья
|80’
|Ещенко Андрей
|Мозес Виктор
|81’
|83’
|Обухов Владимир
|Сохиев Артур
|83’
|Терентьев Денис
|Еременко Роман
|83’
|Алисами Хайтам
|Полоз Дмитрий
|Умяров Наиль
|Урунов Остон
|85’
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|11
|Удары по воротам
|8
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|2
|Удары в створ
|1
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|18
|Фолы
|21
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|2
|Угловые
|0
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|1
|Офсайды
|2
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|63%
|Владение мячом
|37%
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|0
|Cэйвы
|2
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|4
|Предупреждения
|6
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|0
|Удаления
|1
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