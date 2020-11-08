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3 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург), зрителей: 24068
Телетрансляция: Матч ТВ
|17’
|0:1(П)
|Берг Маркус
|Кузяев Далер
|1:1
|65’
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Дзюба Артём
ассистент Оздоев Магомед
|2:1
|79’
|Сутормин Алексей
|3:1
|90+4’
|Вендел
|13’
|30’
|Берг Маркус
|84’
|Кайо Пантелеао
|Кузяев Далер
|88’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|52’
|Вильена Тонни
|Газинский Юрий
|61’
|Кабелла Реми
|Сулейманов Магомед-Шапи
|61’
|Уткин Даниил
|Классон Виктор
|Сутормин Алексей
|Мостовой Андрей
|74’
|81’
|Марков Евгений
|Берг Маркус
|Жирков Юрий
|Вендел
|88’
|Чистяков Дмитрий
|Ракицкий Ярослав
|90+1’
|Круговой Данил
|Кузяев Далер
|90+1’
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|22
|Удары по воротам
|7
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|10
|Удары в створ
|1
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|6
|Фолы
|10
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|6
|Угловые
|2
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|5
|Офсайды
|1
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|56%
|Владение мячом
|44%
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|0
|Cэйвы
|7
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|2
|Предупреждения
|2
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