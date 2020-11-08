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Зенит - Краснодар
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ЦСКА - Ростов
Динамо - Локомотив

Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Краснодар

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 3:1 Логотип футбольный клуб Краснодар Краснодар
Зенит
Краснодар
3 : 1
завершен
сегодня, 19:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 14 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург), зрителей: 24068
Телетрансляция: Матч ТВ
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Мелбет 1.60 4.49 5.51
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    Голы
    17’ 0:1(П) Берг Маркус
    Кузяев Далер 1:1 65’
    Дзюба Артём
    ассистент Оздоев Магомед     		2:1 79’
    Сутормин Алексей 3:1 90+4’
    Наказания
    Вендел 13’
    30’ Берг Маркус
    84’ Кайо Пантелеао
    Кузяев Далер 88’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    52’ Вильена Тонни Газинский Юрий
    61’ Кабелла Реми Сулейманов Магомед-Шапи
    61’ Уткин Даниил Классон Виктор
    Сутормин Алексей Мостовой Андрей 74’
    81’ Марков Евгений Берг Маркус
    Жирков Юрий Вендел 88’
    Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав 90+1’
    Круговой Данил Кузяев Далер 90+1’
    Статистика
    		 22 Удары по воротам 7
    		10 Удары в створ 1
    		6 Фолы 10
    		6 Угловые 2
    		5 Офсайды 1
    		56% Владение мячом 44%
    		0 Cэйвы 7
    		2 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    NEADEKVAT
    NEADEKVAT ответ Serdar Pashakow 1 (раскрыть)
    сегодня в 22:55
    Так и есть. Эти везунчики не замечают как становятся позором страны... Ппц "реабилитировался" с полудохлыми быками)
    ВАЙПЕР
    ВАЙПЕР ответ Ген Геныч (раскрыть)
    сегодня в 22:44
    Он что намеренно это выложил в сеть? помоему все таки нет. И то что он там в своей спальне делает это его личное дело. То что это слили значит это кому то выгодно было, и произойти это может абсолютно с каждым,
    milan-f
    milan-f ответ dimagas2 (раскрыть)
    сегодня в 22:43
    Ну так Дзюба тоже не выкладывал, у него тел хакнули😅👍
    Футбольный обозреватель
    Футбольный обозреватель ответ А чемпион то не настоящий (раскрыть)
    сегодня в 22:43
    И, где теперь радость твоя? 👱‍♂️Зенит наш чемпион и он это доказал! Жди свои 16 лет...
    pul
    pul
    сегодня в 22:42
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель ответ свинина (раскрыть)
      сегодня в 22:40
      Нет не стыдно, наш клуб чемпион и он это доказад сегодня! Зенит чемпион!!!!💪
      brauning.86
      brauning.86
      сегодня в 22:36
      на74л ссска
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель ответ VV V (раскрыть)
      сегодня в 22:36
        Футбольный обозреватель
        Футбольный обозреватель ответ Legend 6 (раскрыть)
        сегодня в 22:35
        судьи только Спартаку не ставят...тянут их за уши.
        Kuvkil
        Kuvkil
        сегодня в 22:32
        Краснодар совсем сдался во 2
        Serdar Pashakow 1
        Serdar Pashakow 1
        сегодня в 22:32
        Что Дзюба в спорте и что Ксения Сабчак или Сапчак (не важно) в политике одинаковые. Больные на голову.
        Ген Геныч
        Ген Геныч
        сегодня в 22:30
        ........... пропустил премьеру 2-го сезона Метод из за этого разврата!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ Димон Булыкин (раскрыть)
        сегодня в 22:29
        Главное ни на шаг к сборной не подпускать ну и обязательный штраф и лишения капитанской повязки-это минимально-соизмеримое наказание!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
        Ген Геныч
        Ген Геныч ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
        сегодня в 22:28
          ЛЬВОВ НА МЯСО
          ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ВАЙПЕР (раскрыть)
          сегодня в 22:26
          Дзюба сейчас кажется жалким, утром он был скользким и неприятным!
          ВАЙПЕР
          ВАЙПЕР
          сегодня в 22:25
          утром Дзюба казался жалким, сейчас уже жалкими кажутся кто не может успокоится и критикуют его. Обычно это те люди которые ничего в жизни не добились и только с дивана могут бред свой катать.
          Димон Булыкин
          Димон Булыкин ответ Ген Геныч (раскрыть)
          сегодня в 22:25
          Но мы же с тобой умные люди и не будем такое выкладывать)

          Если честно, пофиг на Дзюбу. Зенит и без него может хорошо играть. Даже лучше, если поставить игру. Хотя Семак ...
          Ген Геныч
          Ген Геныч ответ Свиноконь (раскрыть)
          сегодня в 22:25
          В РПЛ плевать кто будет чемпионом,хоть Химки-наш уровень известен и это болото на данный момент находится в стадии предсмертной агонии,так что абсолютно не важно,кто будет чемпионом!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          iri13
          iri13
          сегодня в 22:25
          Второй тайм, это лучшее, что видели от команды за многие месяцы. Нас с очень нужной победой!

          РС.. соболезнования Алексею Сутормину(((
          Schaytan
          Schaytan ответ Чист (раскрыть)
          сегодня в 22:23
          Да у нас депутаты похуже будут Артэмона, ну будет чему у них поучиться😄 Так что он в своей компании будет
          ЛЬВОВ НА МЯСО
          ЛЬВОВ НА МЯСО ответ ZjzoRe (раскрыть)
          сегодня в 22:23
          Человек играет в сборной и является спортивным представителем, лицом нашей страны во всем мире! Ты видел это лицо на видео - слюнявое и облизывающее свои губы (не знаю что дальше было, мне 10-и секунд хватило)!
          Свиноконь
          Свиноконь
          сегодня в 22:23
          Как свиньи не хотят возвращаться на свое любимое седьмое место, неделю побыли на первом, понравилось. При этом седой бот ловчев за неделю 297 раз сказал, что спартак лидер чемпионата, правда, сам в это не верил.
          Чист
          Чист
          сегодня в 22:22
          Тут многие защищают Дьзюба -как можно дойти до такого уродства и эт капитан сборной страны -наверняка после окончания игр -будут проталкивать в депутаты и люди говорят что это нормально -куда мир катится -люди
          Ген Геныч
          Ген Геныч ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
          сегодня в 22:20, ред.
          Не,ну если только так,тогда согласен.пусть в Зените и дальше наяривает!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но только так-главное к сборной ни на шаг не подпускать!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Но лишить его в Зените капитанской повязки и впаять крупный(для него)штраф!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          Ген Геныч
          Ген Геныч ответ Димон Булыкин (раскрыть)
          сегодня в 22:18
          Чел это чел,он что популярен в стране или как?!!!!!!!!!!!!!Ведь от этого напрямую зависит ответственность перед людьми!!!!!!!!!!!!!!!!Если ты или я выложат такое видео,то всем будет пофиг на это!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          feris1
          feris1
          сегодня в 22:18
          Зенит с волевой победой!
          Schaytan
          Schaytan
          сегодня в 22:17
          Надо артемку в сборную вызвать, пусть без капитанской повязки. Капитаном будет Джикия, а Артём его правой рукой
          Димон Булыкин
          Димон Булыкин ответ ЛЬВОВ НА МЯСО (раскрыть)
          сегодня в 22:17, ред.
          Ну да) это неадекватный поступок) но так некоторые делают, надеясь впечатлить даму лёгкого поведения))) я знаю одного чела. Его в интернете развели на скинутый член, а потом 5000 ₽ с него вымогали)

          Я не понимаю, что у людей происходит в голове в момент скидывания таких видео и фото материалов. Наверное, ума у них немного)
          Ген Геныч
          Ген Геныч ответ ZjzoRe (раскрыть)
          сегодня в 22:16
          Если бы он был -условно говоря каким нибудь рядовым игроком ,рядового клуба,то абсолютно пофиг!!!!!!!!!!!!!!!!А это капитан сборной и клуба,кумир многих школьников и домохозяек!!!!!!!!!!!!Тут уже ответственность в разы выше!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

          Вот к примеру -если ты или я, вызовешь к себе домой п......у,то это по фиг всем будет а если это сделает медийная личность,то это будет скандал и скорее всего, эту личность уволят после такого!!!!!!!!!!!!!Того же Глушакова убила в частности и ситуация в бане!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!А тут значит всё1 впорядке,когда кумир многих детей д....т на глазах у всех и показывает свое о..о?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Вы сереьзно что ли не понимаете разницы?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
          ЛЬВОВ НА МЯСО
          ЛЬВОВ НА МЯСО ответ фунтики шемали (раскрыть)
          сегодня в 22:16
          Я в его видео и не лазил!) Меня от такого тошнит ну а тебе видимо понравилось!)
          И я не хочу чтобы это 12 играло за сборную моей СТРАНЫ! За зенит хоть сто лет пускай гоняет!
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