В 41 Кержаков Михаил Голов пропущено: 1 Выносы: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 95

З 3 Дуглас Сантос Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 13 Точные навесы: 3 Выносы: 3 Пасы: 55 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 95

З 15 Караваев Вячеслав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Пасы: 48 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 95

З 6 Ловрен Деян Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 62 Точность пасов: 55 Минут сыграно: 95

З 44 Ракицкий Ярослав Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 60 Точность пасов: 49 Минут сыграно: 92

П 5 Барриос Вильмар Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 55 Точность пасов: 47 Минут сыграно: 95

П 20 Вендел Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 51 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 88

Н 14 Кузяев Далер Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 35 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 91

Н 17 Мостовой Андрей Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 26 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 74

П 27 Оздоев Магомед Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 3 Блоки: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 52 Точность пасов: 39 Минут сыграно: 95

Н 22 Дзюба Артём Ударов всего: 4 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Всего навесов: 1 Выносы: 1 Пенальти не забито: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 95

Запасные игроки

В 78 Васютин Александр

В 71 Одоевский Даниил

З 4 Круговой Данил Голевые передачи: 1 Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 4

З 87 Прохин Данила

З 2 Чистяков Дмитрий Минут сыграно: 3

П 18 Жирков Юрий Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 1 Минут сыграно: 7

П 19 Сутормин Алексей Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Пасы: 2 Минут сыграно: 21

Н 36 Крапухин Станислав

Пропускают