Иванов будет главным арбитром дерби ЦСКА — «Динамо» в 20-м туре РПЛ

Российский футбольный союз объявил имена арбитров и инспекторов, назначенных на матчи 20-го тура Мир Российской Премьер-лиги.
7 марта (суббота)
«Ростов» – «Балтика»: судья – Василий Казарцев
Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Иванов.
«Пари НН» – «Сочи»: судья – Ян Бобровский
Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Французов.
8 марта (воскресенье)
«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок
Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Зуев.
«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: судья – Алексей Сухой
Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников.
«Рубин» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв
Помощники судьи – Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.
ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Иванов
Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Эдуард Малый.
9 марта (понедельник)
«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян
Помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Филипкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Спартак» – «Акрон»: судья – Инал Танашев
Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.