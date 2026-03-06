Top.Mail.Ru
Иванов будет главным арбитром дерби ЦСКА — «Динамо» в 20-м туре РПЛ

сегодня, 15:59
ЦСКАЛоготип футбольный клуб ЦСКА (Москва)-:-Логотип футбольный клуб Динамо (Москва)Динамо08.03.2026 в 19:30 Не начался

Российский футбольный союз объявил имена арбитров и инспекторов, назначенных на матчи 20-го тура Мир Российской Премьер-лиги.

7 марта (суббота)

«Ростов» – «Балтика»: судья – Василий Казарцев

Помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Адлан Хатуев; резервный судья – Ярослав Хромей; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Павел Шадыханов; инспектор – Андрей Иванов.

«Пари НН» – «Сочи»: судья – Ян Бобровский

Помощники судьи – Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья – Данил Каширин; ВАР – Антон Фролов; АВАР – Владимир Москалёв; инспектор – Сергей Французов.

8 марта (воскресенье)

«Оренбург» – «Зенит»: судья – Сергей Цыганок

Помощники судьи – Дмитрий Сафьян, Дмитрий Маликов; резервный судья – Вера Опейкина; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Артур Фёдоров; инспектор – Сергей Зуев.

«Крылья Советов» – «Динамо» Махачкала: судья – Алексей Сухой

Помощники судьи – Игорь Демешко, Александр Богданов; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Павел Шадыханов; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин» – «Краснодар»: судья – Сергей Карасёв

Помощники судьи – Алексей Лунёв, Алексей Ермилов; резервный судья – Антон Анопа; ВАР – Кирилл Левников; АВАР – Роман Сафьян; инспектор – Александр Гончар.

ЦСКА – «Динамо»: судья – Сергей Иванов

Помощники судьи – Андрей Образко, Варанцо Петросян; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Евгений Буланов; АВАР – Иван Абросимов; инспектор – Эдуард Малый.

9 марта (понедельник)

«Локомотив» – «Ахмат»: судья – Павел Кукуян

Помощники судьи – Алексей Стипиди, Андрей Филипкин; резервный судья – Михаил Черемных; ВАР – Артур Фёдоров; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Спартак» – «Акрон»: судья – Инал Танашев

Помощники судьи – Рустам Мухтаров, Станислав Попков; резервный судья – Данил Набока; ВАР – Владимир Москалёв; АВАР – Роман Галимов; инспектор – Олег Соколов.

Все комментарии
lotsman
lotsman
сегодня в 16:40
Может этот тур обойдётся без судейских скандалов.)
CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 16:39
Чего ожидать от предстоящего двадцатого тура чемпионата России по футболу? Думаю, очередных судейских скандалов. На месте экспертов я обязательно обратил бы внимание на матчи с участием Краснодара, Локомотива и ЦСКА — эти команды претендуют на Золото... Не исключено, что кто-то захочет попытаться " помочь" потерять им очки и это не будут их очные соперники...
Гость
