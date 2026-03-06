«Реал» получил штраф от УЕФА за поведение болельщиков в матче с «Бенфикой»

1772799131

сегодня, 15:12

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение оштрафовать мадридский «Реал» на €15 тыс. из-за поведения его болельщиков во время ответного матча Лиги чемпионов против «Бенфики». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА .