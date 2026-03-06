«Реал» получил штраф от УЕФА за поведение болельщиков в матче с «Бенфикой»

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение оштрафовать мадридский «Реал» на €15 тыс. из-за поведения его болельщиков во время ответного матча Лиги чемпионов против «Бенфики». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.
По данным комитета по этике, контролю и дисциплине, во время встречи были зафиксированы проявления «расистского и/или дискриминационного поведения болельщиков». Матч, состоявшийся в Мадриде, завершился победой хозяев со счетом 2:1. Ранее в СМИ сообщалось, что один из болельщиков «Реала» был удален со стадиона до начала игры за нацистское приветствие.