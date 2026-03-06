Top.Mail.Ru
«Реал» получил штраф от УЕФА за поведение болельщиков в матче с «Бенфикой»

сегодня, 15:12
РеалЛоготип футбольный клуб Реал (Мадрид)2 : 1Логотип футбольный клуб Бенфика (Лиссабон)БенфикаМатч завершен

Союз европейских футбольных ассоциаций принял решение оштрафовать мадридский «Реал» на €15 тыс. из-за поведения его болельщиков во время ответного матча Лиги чемпионов против «Бенфики». Об этом сообщила пресс-служба УЕФА.

По данным комитета по этике, контролю и дисциплине, во время встречи были зафиксированы проявления «расистского и/или дискриминационного поведения болельщиков». Матч, состоявшийся в Мадриде, завершился победой хозяев со счетом 2:1. Ранее в СМИ сообщалось, что один из болельщиков «Реала» был удален со стадиона до начала игры за нацистское приветствие.

Drosmo
Drosmo ответ STVA 1 (раскрыть)
сегодня в 16:43
Придётся в долги влазить. Трансферов теперь точно не видать, возможно игрокам снизят зарплаты, а персонал частично сократят.
h_a_k_k_e_r
h_a_k_k_e_r
сегодня в 16:02
А что скажет Вини по этому случаю?
STVA 1
STVA 1
сегодня в 15:36, ред.
Целых 15 К €!!! Как жить Реалу теперь)))
