Задержан судья матча с участием «Химок»

1772789974

сегодня, 12:39

Задержан арбитр, который обслуживал матч между командами «Алания» из Владикавказа и «Химки» из Московской области, состоявшийся в 2023 году в рамках Мелбет — Первой лиги. Задержание было проведено после того, как было установлено, что арбитр получил взятку в размере 2 миллионов рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что также задержан посредник в передаче денежных средств.

«Мои коллеги из следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России выявили факт оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования. Задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения», — написала она в Мах.

Представитель ведомства отметила, что преступление совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства футбольного клуба «Химки». «Они передали главному судье матча между командами „Алания“ и „Химки“ денежные средства в сумме 2 млн рублей», — добавила Волк. По ее словам, игра состоялась 20 ноября 2023 года и закончилась со счетом 4:1 в пользу «Химок». В качестве главного арбитра того поединка выступал Андрей Фисенко из Владивостока.