Задержан судья матча с участием «Химок»

сегодня, 12:39
АланияЛоготип футбольный клуб Алания (Владикавказ)1 : 4Логотип футбольный клуб ХимкиХимкиМатч завершен

Задержан арбитр, который обслуживал матч между командами «Алания» из Владикавказа и «Химки» из Московской области, состоявшийся в 2023 году в рамках Мелбет — Первой лиги. Задержание было проведено после того, как было установлено, что арбитр получил взятку в размере 2 миллионов рублей. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о том, что также задержан посредник в передаче денежных средств.

«Мои коллеги из следственного департамента МВД России совместно с сотрудниками ГУЭБиПК МВД России и ФСБ России выявили факт оказания противоправного влияния на результаты официального спортивного соревнования. Задержаны арбитр и посредник в передаче денежного вознаграждения», — написала она в Мах.

Представитель ведомства отметила, что преступление совершено в ноябре 2023 года лицами из числа руководства футбольного клуба «Химки». «Они передали главному судье матча между командами „Алания“ и „Химки“ денежные средства в сумме 2 млн рублей», — добавила Волк. По ее словам, игра состоялась 20 ноября 2023 года и закончилась со счетом 4:1 в пользу «Химок». В качестве главного арбитра того поединка выступал Андрей Фисенко из Владивостока.

В настоящее время следователи продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по статье 184 УК РФ. Были проведены обыски. «По результатам производства следственных действий фигурантам предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила Волк.

CCCP1922
CCCP1922
сегодня в 15:40
А арбитры, обслуживающие матчи РПЛ, вне подозрений?
djocer
djocer
сегодня в 15:08
лига приколов
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 15:02
Так и до Гинера когда нибудь доберутся!!!
lotsman
lotsman ответ 6hdx7kxn8sq2 (раскрыть)
сегодня в 14:38
Только в спорте? Мне кажется что не только в спорте.)
Vilar
Vilar ответ 6hdx7kxn8sq2 (раскрыть)
сегодня в 14:37
Нет, дружище, будущим задержанным, термин надо менять на более понятный: "смотрящий в поле".
x7w3ec733pfs
x7w3ec733pfs
сегодня в 14:23
Сколько ещё таких по стране не пойманных
sv_1969
sv_1969
сегодня в 13:29
Как говорил т.Жеглов - вор должен сидеть в тюрьме. Туда ему и дорога!
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 13:29
Задерживают да не тех. Армейских судей надо брать
6hdx7kxn8sq2
6hdx7kxn8sq2
сегодня в 13:08
Похоже в спорте нужно менять сам термин СУДЬЯ, а использовать что-то нейтральное, например КОНТРОЛЕР.
f6vkxd6sd3ud
f6vkxd6sd3ud
сегодня в 13:07
Брали, берут и будут брать... Только цены подрастут.
t9vb9rp6yetg
t9vb9rp6yetg
сегодня в 13:06
1-4.... Зачем взятку давать?
Гость
