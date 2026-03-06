Испанка Гутьеррес займется подготовкой российских судей женской Суперлиги

1772795036

сегодня, 14:03

Российский футбольный союз объявил о назначении испанского специалиста Марии Луизы Вильи Гутьеррес на пост менеджера женских судейских бригад. Ее задачей станет подготовка арбитров к предстоящему сезону женской Суперлиги.

Сбор арбитров и помощников судей, которые будут обслуживать матчи Суперлиги, пройдет в Москве до 8 марта. В нем примут участие 41 арбитр. Перед началом сбора директор департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич представил нового сотрудника.

«Сначала я рассказала об этом своей семье и друзьям, и их реакция была очень положительной. Они знают мою страсть к развитию женщин-арбитров и мою уверенность в том, что эта группа будет расти вместе с развитием соревнований, — сказала Гутьеррес, отвечая на вопрос о том, какая реакция была в Испании на работу в РФС . — На прошлой неделе я приняла участие в первом симпозиуме УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) по женскому судейству, представляя Россию, и реакция коллег из других стран, а также членов судейского комитета УЕФА тоже была очень положительной. Я рада возможности внести вклад в работу Международной федерации футбола ( ФИФА ) и РФС , помогая развитию местных арбитров. Милорад Мажич и его команда сделали серьезную ставку на развитие женского судейства, и я надеюсь внести свой вклад и поделиться своим опытом».