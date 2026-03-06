Top.Mail.Ru
Испанка Гутьеррес займется подготовкой российских судей женской Суперлиги

сегодня, 14:03

Российский футбольный союз объявил о назначении испанского специалиста Марии Луизы Вильи Гутьеррес на пост менеджера женских судейских бригад. Ее задачей станет подготовка арбитров к предстоящему сезону женской Суперлиги.

Сбор арбитров и помощников судей, которые будут обслуживать матчи Суперлиги, пройдет в Москве до 8 марта. В нем примут участие 41 арбитр. Перед началом сбора директор департамента судейства и инспектирования РФС Милорад Мажич представил нового сотрудника.

«Сначала я рассказала об этом своей семье и друзьям, и их реакция была очень положительной. Они знают мою страсть к развитию женщин-арбитров и мою уверенность в том, что эта группа будет расти вместе с развитием соревнований, — сказала Гутьеррес, отвечая на вопрос о том, какая реакция была в Испании на работу в РФС. — На прошлой неделе я приняла участие в первом симпозиуме УЕФА (Союза европейских футбольных ассоциаций) по женскому судейству, представляя Россию, и реакция коллег из других стран, а также членов судейского комитета УЕФА тоже была очень положительной. Я рада возможности внести вклад в работу Международной федерации футбола (ФИФА) и РФС, помогая развитию местных арбитров. Милорад Мажич и его команда сделали серьезную ставку на развитие женского судейства, и я надеюсь внести свой вклад и поделиться своим опытом».

Мария Луиза Вилья Гутьеррес имеет обширный опыт работы в качестве помощника арбитра на крупных международных турнирах, включая два чемпионата мира и Европы и финал Олимпийских игр 2008 года. До начала работы в РФС она была членом судейского комитета Королевской испанской футбольной федерации. Ей 52 года.

lazzioll
lazzioll
сегодня в 16:44
надо как-то обьяснить РФСу что если набрать судейских начальников из Сербии и Испании. то чемпионат в испанский не превратится по игре. судьи все те же из Питера и Москвы будут. они бы у себя в Испании возглавили бы что ли свои корпуса - там с судейством швах если не больше то примерно как в России. а это одна из топ лиг
Alex_67
Alex_67
сегодня в 16:10, ред.
Зачем нужна Академия РФС, если подготовкой судей занимается иностранный специалист? Ведь этом учебном заведении есть подразделение, зона ответственности которого именно судейство? Много вопросов есть и к самой Академии.... Кто-то задумывался о разработке и внедрении показателей эффективности её работы? Касается это и подготовки тренеров. Где успешные российские специалисты? Сколько титулов они приносят нашим клубам? Дожили, кроме Семака нет больше человека, который бы становился чемпионом России 🇷🇺 и как игрок, и как тренер....
sv_1969
sv_1969
сегодня в 15:37
До чего же 56ы в руководстве РФС... Тянуть срань с европы
nsd947jezh5y
nsd947jezh5y
сегодня в 15:19
Опять иносранщину взяли, ну неужели наших способных нет?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 14:54
женский футбол это сказано.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 14:26
Ну , что тут комментировать - "бедное судейство" или "богатое"- кому как лучше...)))
