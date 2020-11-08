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2 : 0
завершен
сегодня, 14:00
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Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: Матч Премьер
|Мирзов Резиуан
|1:0
|48’
|Глушаков Денис
|2:0
|69’
|27’
|Бегич Сильвие
|Филин Александр
|40’
|Конате Мохамед
|41’
|50’
|Кварацхелия Хвича
|Трошечкин Александр
|56’
|67’
|Уремович Филип
|Лантратов Илья
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дядюн Владимир
|Тихий Дмитрий
|46’
|54’
|Макаров Денис
|Бакаев Солтмурад
|70’
|Косарев Кирилл
|Игнатьев Иван
|Корян Аршак
|Конате Мохамед
|74’
|83’
|Зуев Александр
|Зотов Георгий
|Алиев Камран
|Мирзов Резиуан
|86’
|Могилевец Павел
|Трошечкин Александр
|86’
|Куат Исламбек
|Глушаков Денис
|90+3’
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|17
|Удары по воротам
|15
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|8
|Удары в створ
|2
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|12
|Фолы
|19
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|4
|Угловые
|7
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|2
|Офсайды
|2
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|38%
|Владение мячом
|62%
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|2
|Cэйвы
|6
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|4
|Предупреждения
|3
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