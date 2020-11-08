В 22 Лантратов Илья Спасений: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 90

З 15 Данилкин Егор Отборы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 4 Пасы: 18 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 90

П 4 Идову Брайан Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Перехваты: 2 Выносы: 2 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 90

З 6 Тихий Дмитрий Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 45

З 25 Филин Александр Фолов совершено: 2 Блоки: 2 Перехваты: 3 Желтые карточки: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 90

П 87 Боженов Кирилл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 4 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 27 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 90

П 8 Глушаков Денис Ударов всего: 3 Ударов в створ: 3 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 6 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 38 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 89

П 44 Кухарчук Илья Ударов всего: 2 Фолов заработано: 4 Отборы: 1 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

П 11 Мирзов Резиуан Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 6 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Пасы: 31 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 87

П 5 Трошечкин Александр Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Блоки: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 40 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 87

Н 45 Конате Мохамед Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Блоки: 1 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 74

Запасные игроки

В 35 Генералов Егор

В 1 Хомич Дмитрий

З 42 Тихонов Михаил

П 21 Камышев Илья

П 17 Корян Аршак Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 6 Минут сыграно: 16

П 20 Куат Исламбек Минут сыграно: 1

П 18 Липовой Данил

П 28 Могилевец Павел Пасы: 3 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 9

П 70 Мурнин Андрей

Н 10 Алиев Камран Фолов заработано: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 8