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Химки - Рубин
ЦСКА - Ростов
Динамо - Локомотив
Зенит - Краснодар

Текстовая онлайн трансляция матча Химки против Рубин

Химки Логотип футбольный клуб Химки 2:0 Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) Рубин
Химки
Рубин
2 : 0
завершен
сегодня, 14:00
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Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 14 тур
Стадион Арена-Химки (Химки)
Телетрансляция: Матч Премьер
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    Голы
    Мирзов Резиуан 1:0 48’
    Глушаков Денис 2:0 69’
    Наказания
    27’ Бегич Сильвие
    Филин Александр 40’
    Конате Мохамед 41’
    50’ Кварацхелия Хвича
    Трошечкин Александр 56’
    67’ Уремович Филип
    Лантратов Илья 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Дядюн Владимир Тихий Дмитрий 46’
    54’ Макаров Денис Бакаев Солтмурад
    70’ Косарев Кирилл Игнатьев Иван
    Корян Аршак Конате Мохамед 74’
    83’ Зуев Александр Зотов Георгий
    Алиев Камран Мирзов Резиуан 86’
    Могилевец Павел Трошечкин Александр 86’
    Куат Исламбек Глушаков Денис 90+3’
    Статистика
    		 17 Удары по воротам 15
    		8 Удары в створ 2
    		12 Фолы 19
    		4 Угловые 7
    		2 Офсайды 2
    		38% Владение мячом 62%
    		2 Cэйвы 6
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Брулин
    Брулин
    сегодня в 17:08
    Подмосковный Месси? Не удивлюсь, если Саламыч вызовет ещё одного вундеркинда в сборную.
    mars6791
    mars6791
    сегодня в 16:54
    У Рубина судя по всему начался спад. В защите играют не плотно - если соперник , не пускает в штрафную , то можно расстрелять с линии штрафной, что и сделал соперник , причем мастерски. Атака выглядела беззубо. Не знаю чем занимается Игнатьев на тренировках , но он не обострял атаку.
    Мяyчело
    Мяyчело ответ DawnOfDestiny (раскрыть)
    сегодня в 16:48
    андеграунд ещё скажи XDDD реально андердоги,от них ничего не ждут,в этом их преимущество))))
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    сегодня в 16:46
    Дела у химчан пошли в гору, особенно после прихода двух бывших спартачей! Рубин обыграл на выезде Зенит, но проиграл Химкам. Где логика?)
    Пепс
    Пепс ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 16:42
    Рубину как и Слуцкому не нужно было среди недели лететь в Хабаровск основой. Потратили кучу сил, потеряли 2х игроков (((( очень неудачный отрезок. Видимо просто нужно пережить ((((
    DawnOfDestiny
    DawnOfDestiny ответ Мяyчело (раскрыть)
    сегодня в 16:42
    Андергаунд)
    Мяyчело
    Мяyчело
    сегодня в 16:41
    химки это андердоги)
    ermak6848
    ermak6848
    сегодня в 16:40
    пора фк " ХИМКИ " выбираться из подвала турнирной таблицы..
    Поздравляю с ПОБЕДОЙ!!!
    Сп62
    Сп62 ответ ТТ (раскрыть)
    сегодня в 16:39
    Думаю, что Рубин и сам Слуцкий недооценили настрой Химок. Такое бывает.
    mars6791
    mars6791 ответ Ministri Krasnodar (раскрыть)
    сегодня в 16:39
    С таким нападающим , из школы футбола краснодара , любой тренер в лужу сядет.
    Красно-белый 1987
    Красно-белый 1987 ответ Александр Нeвский (раскрыть)
    сегодня в 16:39
    6. Дзюба зажигает с рукой😆🤣😂
    Сп62
    Сп62 ответ Александр Нeвский (раскрыть)
    сегодня в 16:37
    Я не против. Но это его личное дело.
    ТТ
    ТТ
    сегодня в 16:23
    Рубин сам не свой!! Химки молодцы!
    112910415
    112910415
    сегодня в 16:20
    это прямо сенсация !
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский ответ Сп62 (раскрыть)
    сегодня в 16:20
    Очевидно, что Мирзов мог бы и в более серьезном клубе зажигать, чем Химках
    Сп62
    Сп62 ответ Александр Нeвский (раскрыть)
    сегодня в 16:19
    Каждому - своё. Тебе, например, Зенит. Мне Спартак. А Мирзову Химки.
    Сп62
    Сп62
    сегодня в 16:16
    Интересно, что Лапочкин в отличие от некоторых не смотрел, как падают игроки красиво или приукрашивают, а определял было нарушение или нет. Молодец.
    Пепс
    Пепс
    сегодня в 16:15
    Когда вижу Игнатьева в старте, понимаю что Рубин будет играть вдесятером.... Так оно и выходит. Галицкий был прав, предложив этому горе нападающему мизерный контракт... И удачно спихнув далее в Рубин... Наши лоханулись на 7 лямов ((((
    Александр Нeвский
    Александр Нeвский
    сегодня в 16:13
    1. Мирзов зажигает в РПЛ;
    2. Мирзов переходит в Спартак;
    3. Мирзов перестает зажигать и сидит на лавке;
    4. Мирзов уходит из Спартака (хоть и арендой);
    5. Мирзов снова зажигает в РПЛ.
    particular
    particular
    сегодня в 16:11, ред.
    То ли Химки так хороши, то ли Рубин настолько инертен и недееспособен... Подобные противоречия РПЛ, по идее и по законам развития, должны толкать наш футбол к запредельным высотам... А на выходе они олицетворяют собой, лишь, слабость, нестабильность и непредсказуемость команд на дистанции турнира 🤔
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 16:08
    Мирзов обязан играть в лиге чемпионов. Какие же не далекие у нас клубы. Он круче Чалова и прочих
    санек002
    санек002
    сегодня в 16:08
    мячи забивали наши бывшие!
    DEIVID 2
    DEIVID 2
    сегодня в 16:07
    Тут всё понятно. Когда в основе Рубина бездарный воспитанник Краснодара в нападении - голов нет и быть не может у казанцев.
    старина
    старина
    сегодня в 16:07
    Мирзова в сборную вместо однорукого шалуна
    Ministri Krasnodar
    Ministri Krasnodar
    сегодня в 16:07
    А.В Бубнов ещё в 15 году говорил , что Лёня не тренер
    За адекватность
    За адекватность
    сегодня в 16:06
    "Химки" победили абсолютно заслуженно и по делу, с чем болельщиков клуба и поздравляю. Благодаря победе создали какой-никакой отрыв от двух аутсайдеров первенства, да и заиграли при Черевченко. Ну а "Рубин" откровенно матч провалил. На ровном месте второй гол сами себе привезли. Нападение с отсутствием Деспотовича осиротело. Игнатьев это пока трансфер из области 7 миллионов ( если не ошибаюсь и память не изменяет) в никуда. Такими темпами до футбольной пенсии будет в перспективных и подающих надежды ходить. Как обычно личное мнение.
    я из Химок
    я из Химок ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 16:05
    С победой!!!! Виваааааат!))))
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    сегодня в 16:05
    Браво парни
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ я из Химок (раскрыть)
    сегодня в 16:03
    С победой Друг !!
    Виват Химки !!
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 16:02
    С победой Мирзова и Конате, очень рад за них!
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