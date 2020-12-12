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1 : 0
завершен
сегодня, 14:00
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Стадион Волгоград Арена
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Муллин Камиль
ассистент Макаров Сергей
|1:0
|78’
|42’
|Камилов Владислав
|Алейник Олег
|43’
|Кипиани Николай
|45’
|45+2’
|Мрзляк Филип
|46’
|Сысуев Дмитрий
|50’
|Плиев Константин
|Микелтадзе Бека
|52’
|Степанов Данил
|59’
|66’
|Табидзе Джемал
|Макаров Сергей
|67’
|72’
|Морозов Григорий
|74’
|Морозов Григорий
|Давиташвили Зурико
|81’
|Фламарион
|84’
|90+1’
|Йокич Боян
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Муллин Камиль
|Кипиани Николай
|46’
|57’
|Голубев Артем
|Камилов Владислав
|77’
|Йокич Боян
|Сысуев Дмитрий
|Песегов Евгений
|Микелтадзе Бека
|80’
|Серченков Сергей
|Давиташвили Зурико
|90’
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|8
|Удары по воротам
|12
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|3
|Удары в створ
|3
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|23
|Фолы
|16
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|5
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|2
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|3
|Cэйвы
|2
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|7
|Предупреждения
|8
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|0
|Удаления
|1
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Каааак можно не назначить пенальти за такую игру рукой????!!!!!
Ротор с победой!
Уфимцам не унывать!
Каааак можно не назначить пенальти за такую игру рукой????!!!!!
Ротор с победой!
Уфимцам не унывать!
...а Ханчарэнка всё равно должен быть уволен!
Здоровья и сбытия мечт с ним.
...а Ханчарэнка всё равно должен быть уволен!
Здоровья и сбытия мечт с ним.
И что тебе Ганчаренко на мозоль наступил?))))
И что тебе Ганчаренко на мозоль наступил?))))
Второй скандал в РПЛ в этом году с участием главного судьи матча Казарцева это перебор!
Второй скандал в РПЛ в этом году с участием главного судьи матча Казарцева это перебор!
...а Ханчарэнка должен быть уволен.
...а Ханчарэнка должен быть уволен.