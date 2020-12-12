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Ротор - Уфа
Сочи - Спартак
Зенит - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Ротор против Уфа

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.133.202.46
Мелбет 3.38 3.08 2.44
Лига ставок 3.40 3.05 2.50
    Еще
     
    43' Алейник Олег (8)
     
    45' Кипиани Николай (7)
     
    46' Кипиани Николай (7) уходит с поля, Муллин Камиль (72) вышел на поле
     
    52' Микелтадзе Бека (9)
     
    59' Степанов Данил (25)
     
    67' Макаров Сергей (13)
     
    78' (1:0) Муллин Камиль (72) (Макаров Сергей (13))
     
    80' Микелтадзе Бека (9) уходит с поля, Песегов Евгений (17) вышел на поле
     
    81' Давиташвили Зурико (77)
     
    84' Фламарион (96)
     
    90' Давиташвили Зурико (77) уходит с поля, Серченков Сергей (11) вышел на поле
     
    42' Камилов Владислав (29)
     
    45+2' Мрзляк Филип (24)
     
    46' Сысуев Дмитрий (7)
     
    50' Плиев Константин (15)
     
    57' Камилов Владислав (29) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
     
    66' Табидзе Джемал (55)
     
    72' Морозов Григорий (2)
     
    74' Морозов Григорий (2)
     
    77' Сысуев Дмитрий (7) уходит с поля, Йокич Боян (5) вышел на поле
     
    90+1' Йокич Боян (5)
    Голы
    Муллин Камиль
    ассистент Макаров Сергей     		1:0 78’
    Наказания
    42’ Камилов Владислав
    Алейник Олег 43’
    Кипиани Николай 45’
    45+2’ Мрзляк Филип
    46’ Сысуев Дмитрий
    50’ Плиев Константин
    Микелтадзе Бека 52’
    Степанов Данил 59’
    66’ Табидзе Джемал
    Макаров Сергей 67’
    72’ Морозов Григорий
    74’ Морозов Григорий
    Давиташвили Зурико 81’
    Фламарион 84’
    90+1’ Йокич Боян
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Муллин Камиль Кипиани Николай 46’
    57’ Голубев Артем Камилов Владислав
    77’ Йокич Боян Сысуев Дмитрий
    Песегов Евгений Микелтадзе Бека 80’
    Серченков Сергей Давиташвили Зурико 90’
    Статистика
    		 8 Удары по воротам 12
    		3 Удары в створ 3
    		23 Фолы 16
    		5 Угловые 4
    		0 Офсайды 2
    		51% Владение мячом 49%
    		3 Cэйвы 2
    		7 Предупреждения 8
    		0 Удаления 1
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    Все комментарии
    Дырофеев85
    Дырофеев85 ответ grroznyi85 (раскрыть)
    сегодня в 19:01
    Чувак твоя Уфа днище как и Ротор не расстраивайся
    grroznyi85
    grroznyi85 ответ Vadik (раскрыть)
    сегодня в 18:48
    Кучей желтых карточек? А у Ротора этой кучи типа не было? Казарцев в этом матче провалился полностью потеряв контроль над игрой и начав в середине матча раздавать карточки направо и налево. Да еще и пенальти 100% не увидел в ворота Ротора.
    ТТ
    ТТ
    сегодня в 17:43
    К судье Казарцеву никаких претензии быть не должно,он ведь четко выполнял свои обязательства ..тфу ты....обязанности,вот !
    Vadik
    Vadik
    сегодня в 17:37, ред.
    Наших с победой! Может Казарцев и ошибся в нашу пользу. Сразу вспомнился матч со Спартаком дома, когда Соболев красиво упал в штрафной)))) не надо менять на судью, наши давали им играть, к тому же у нас была ослаблена защита и не было Понсе. Короче, в среду с Арсеналом играем. Показательный матч будет. А Уфа запомнилась только кучей жёлтых карточек и истериками Рахимова)))
    A.S.A
    A.S.A
    сегодня в 17:15
    Казарцев соскучился по детектору???
    Каааак можно не назначить пенальти за такую игру рукой????!!!!!
    Ротор с победой!
    Уфимцам не унывать!
    Союзник противников
    Союзник противников ответ Дед за ЦСКА (раскрыть)
    сегодня в 16:52
    Я это написал более суток назад,и позорное судейство Казарцева не обсуждал-не видел.Да и нет у нас с Владимиром Владимировичем других судей!

    ...а Ханчарэнка всё равно должен быть уволен!
    Здоровья и сбытия мечт с ним.
    radist_21
    radist_21 ответ Георг Шеп (раскрыть)
    сегодня в 16:26
    Если бы еще и честная была,сам бы поздравил Ротор
    RomzesRZN
    RomzesRZN
    сегодня в 16:23
    Интересное наблюдение: Казарцев феерии в тех турах, когда Спартак играет с зенитом из Сочи.
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV ответ stanichnik (раскрыть)
    сегодня в 16:22
    Разве второй? Я думаю четвертый , разной степени грязи.
    Дед за ЦСКА
    Дед за ЦСКА ответ Союзник противников (раскрыть)
    сегодня в 16:18
    Гена, очнись, тут не ЦСКА обсуждается, а позорное судейство Казарцева.
    И что тебе Ганчаренко на мозоль наступил?))))
    stanichnik
    stanichnik
    сегодня в 16:13
    Поздравления болельщикам Ротора!
    Второй скандал в РПЛ в этом году с участием главного судьи матча Казарцева это перебор!
    Георг Шеп
    Георг Шеп
    сегодня в 16:08
    Молодцы ребята-волгоградцы. Хоть и тяжелая, но победа, которая как воздух нужна.
    stavr74
    stavr74
    сегодня в 16:07
    позор судейскому корпусу
    Спагетти
    Спагетти
    сегодня в 16:06
    Наверное последний матч казарцева, я надеюсь.
    radist_21
    radist_21
    сегодня в 16:04
    Мне по большому счету,что Уфа,что Ротор,но,вспомнилось как судят арбитры в еврокубках,когда и претензий ни у кого нет,и как Казарцев убивал Уфу в этом матче!Да доколе эти Казарцевы,Вилковы,Лапочкины и вся остальная хрень будут судить в РПЛ???
    neukomm
    neukomm
    сегодня в 16:03
    Казарцева вообще ничего не учит.
    particular
    particular
    сегодня в 16:02
    Болельщиков Ротора с долгожданной победой 📯️
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 16:00
    Ротор с Победой. Молодцы. Мы с вами !!!( болельщик Алании)
    neukomm
    neukomm ответ 1bear (раскрыть)
    сегодня в 15:48
    Ты прикалываешься что ли? Ты матч смотрел?
    1bear
    1bear
    сегодня в 15:43
    Уфа позорная,на вылет давай-давай....
    neukomm
    neukomm
    сегодня в 15:37
    Судья просто уничтожил игру!
    neukomm
    neukomm
    сегодня в 15:34
    Ну и накой черт тогда ВАР нужен?
    LOpp
    LOpp
    сегодня в 14:47
    Тут похоже максимум 1 гол будет
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    сегодня в 11:02
    Победа команды Рашида Рахимова или ничья
    1bear
    1bear
    сегодня в 10:52
    победа гостей или ничья...
    dok66
    dok66
    сегодня в 10:37
    Х2
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    -CaНиTaр_Лeсa-_5
    вчера в 22:20
    1-1
    Союзник противников
    Союзник противников
    вчера в 11:04
    2-1.
    ...а Ханчарэнка должен быть уволен.
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