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2 : 2
завершен
28 февраля 2021, 19:00
воскресенье
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Стадион Стадион ФК "Краснодар"
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
|Сулейманов Магомед-Шапи
|1:0
|12’
|52’
|1:1
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Августиняк Рафал
ассистент Эль-Кабир Отман
|59’
|1:2
|Августиняк Рафал
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Кабелла Реми
ассистент Вильена Тонни
|2:2
|86’
|4’
|Йовичич Бранко
|Смольников Игорь
|26’
|Смольников Игорь
|35’
|48’
|Рыков Владимир
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Ойонго Амбруаз
|Чернов Евгений
|33’
|Мартынович Александр
|Ойонго Амбруаз
|46’
|46’
|Мишкич Даниел
|Йовичич Бранко
|Вильена Тонни
|Олссон Кристоффер
|63’
|Вандерсон
|Ари
|63’
|68’
|Панюков Андрей
|Погребняк Павел
|Кабелла Реми
|Сулейманов Магомед-Шапи
|72’
|75’
|Гаджимурадов Рамазан
|Ибрахимай Йллдрен
|84’
|Максименко Артем
|Эль-Кабир Отман
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|16
|Удары по воротам
|15
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|6
|Удары в створ
|6
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|8
|Фолы
|17
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|8
|Угловые
|3
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|1
|Офсайды
|2
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|4
|Cэйвы
|4
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|2
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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Нравятся Быки за то, что пропагандируют атакующий стиль игры...но ни с Шалимовым,ни с Мусаевым не могут выйти на новый для себя уровень...да можете сказать что в ЛЧ пробились, даже 3 место заняли в группе...но я не про этот уровень имею введу...нужна стабильность и нужен нормальный тренер, который научит не только играть,но и проявлять характер и привьет менталетет победителей...ведь ресурсы у команды есть...есть деньги есть отличный стадион, но нет тренера
удачи Быкам
Нравятся Быки за то, что пропагандируют атакующий стиль игры...но ни с Шалимовым,ни с Мусаевым не могут выйти на новый для себя уровень...да можете сказать что в ЛЧ пробились, даже 3 место заняли в группе...но я не про этот уровень имею введу...нужна стабильность и нужен нормальный тренер, который научит не только играть,но и проявлять характер и привьет менталетет победителей...ведь ресурсы у команды есть...есть деньги есть отличный стадион, но нет тренера
удачи Быкам