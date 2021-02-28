ГлавнаяВсе матчи
Матчи Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Россия. Премьер-Лига 2020/2021
Лига чемпионов 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Евро-2020
Отбор ЧМ-2022. Европа
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Суперкубок 2019
Суперкубок УЕФА 2020
Англия. Суперкубок 2019
Испания. Суперкубок 2019
Италия. Суперкубок 2019
Германия. Суперкубок 2019
Франция. Суперкубок 2019
Англия. Премьер-Лига 2020/2021
Испания. Примера 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Германия. Бундеслига 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Отбор ЧЕ-2020
Лига Наций 2020/2021
Россия. ФНЛ 2020/2021
Англия. Кубок Лиги 2020/2021
Англия. Кубок 2020/2021
Испания. Кубок 2020/2021
Италия. Кубок 2020/2021
Германия. Кубок 2020/2021
Франция. Кубок 2020/2021
Украина. Премьер-Лига 2020/2021
Нидерланды. Эредивизие 2020/2021
Португалия. Примейра 2020/2021
Чемпионат Европы U21. 2021
Нидерланды. Суперкубок 2019
Португалия. Суперкубок 2019
Клубный чемпионат мира 2020
Чемпионат мира 2018
Кубок Америки 2020
Юношеская Лига УЕФА 2019/2020
Кубок Африканских Наций 2019
Олимпиада 2016
Австралия. А-Лига 2020/2021
Австрия. Бундеслига 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2020/2021
Австрия. Первая Лига 2020/2021
Азербайджан. Премьер-Лига 2020/2021
Албания. Суперлига 2020/2021
Англия. Чемпионшип 2020/2021
Англия. Лига Один 2020/2021
Англия. Лига Два 2020/2021
Аргентина. Суперлига 2021
Аргентина. Примера Насьональ 2020/2021
Аргентина. Примера C Метро 2021
Армения. Премьер-Лига 2020/2021
Беларусь. Кубок 2020/2021
Бельгия. Про-Лига 2020/2021
Бельгия. Кубок 2020/2021
Бельгия. Вторая лига 2020/2021
Болгария. Первая лига 2020/2021
Болгария. Вторая лига 2020/2021
Бразилия. Лига Баияно 2021
Бразилия. Лига Гаушо 2021
Бразилия. Лига Минейро 2021
Бразилия. Серия А 2020
Бразилия. Серия B 2020
Бразилия. Серия С 2020
Венгрия. Чемпионат I 2020/2021
Венесуэла. Примера дивизион 2020
Германия. Вторая Бундеслига 2020/2021
Германия. Третья лига 2020/2021
Гондурас. Лига Насьональ 2020/2021
Греция. Суперлига 2020/2021
Дания. Суперлига 2020/2021
Дания. Первый дивизион 2020/2021
Египет. Премьер-Лига 2020/2021
Израиль. Первый дивизион 2020/2021
Израиль. Премьер-Лига 2020/2021
Индия. Ай-Лига 2020/2021
Индия. Суперлига 2020/2021
Исландия. Высший дивизион 2020
Исландия. Первый дивизион 2020
Испания. Сегунда 2020/2021
Италия. Серия B 2020/2021
Катар. Старс Лига 2020/2021
Кипр. Первый дивизион 2020/2021
Китай. Суперлига 2021
Колумбия. Примера А 2021
Колумбия. Примера B 2021
Коста-Рика. Примера дивизион 2020/2021
Латвия. Первая лига 2020
Литва. Лига A 2021
Марокко. Ботола Про 2020/2021
Золотой Кубок КОНКАКАФ 2019
Кубок Азии 2019
Кубок Конфедераций 2017
Кубок Либертадорес 2021
Международный Кубок чемпионов 2019
Мемориал Гранаткина 2019
Отбор ЧМ-2022. Азия
Отбор ЧМ 2022. Африка
Отбор ЧМ-2018. КОНКАКАФ
Отбор ЧМ-2018. Океания
Отбор ЧМ 2022. Южная Америка
Товарищеские матчи. Клубы 2021
Товарищеские матчи. Сборные 2021
Чемпионат мира 2017 (до 20)
Мексика. Примера-Дивизион 2020/2021
Молдова. Национальный дивизион 2020/2021
Нидерланды. Первый дивизион 2020/2021
Нидерланды. Кубок 2020/2021
Никарагуа. Примера 2020/2021
Норвегия. Высшая лига 2020
Парагвай. Примера дивизион 2021
Парагвай. Второй дивизион 2020
Польша. Экстракласса 2020/2021
Польша. Первый дивизион 2020/2021
Португалия. Сегунда 2020/2021
Португалия. Кубок 2020/2021
Португалия. Кубок Лиги 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 1 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 2 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 3 2020/2021
Россия. Первенство ПФЛ. Группа 4 2020/2021
Кубок ФНЛ 2020
Россия. Молодежное первенство 2020/2021
Россия. Премьер-Лига Крыма 2020-2021
Румыния. Лига 1 2020/2021
Румыния. Лига 2 2020/2021
Саудовская Аравия. Премьер-Лига 2020/2021
Саудовская Аравия. Первый дивизион 2020/2021
Сербия. Суперлига 2020/2021
Словакия. Первая лига 2020/2021
Словения. Первая лига 2020/2021
Словения. Вторая лига 2020/2021
США. МЛС 2020
Таджикистан. Высшая Лига 2020
Турция. Супер-Лига 2020/2021
Турция. Первая лига 2020/2021
Турция. Кубок Турции 2020/2021
Украина. Первая лига 2020/2021
Украина. Кубок 2020/2021
Уругвай. Примера A 2020
Уругвай. Сегунда 2018
Уэльс. Кимру Альянс 2019/2020
Уэльс. Премьер-лига 2020/2021
Финляндия. Высшая лига 2020
Финляндия. Первый дивизион 2020
Франция. Лига 2 2020/2021
Хорватия. Первая лига 2020/2021
Чехия. Первая лига 2020/2021
Чили. Примера дивизион 2020
Чили. Примера B 2020
Швейцария. Суперлига 2020/2021
Швеция. Высшая Лига 2020
Швеция. Первая лига 2020
Шотландия. Премьер-лига 2020/2021
Эстония. Высшая лига 2021
ЮАР. Премьер-Лига 2020/2021
Япония. J-Лига 2021
2021-02-28
2020-08-08
2020-08-09
2020-08-10
2020-08-11
2020-08-14
2020-08-15
2020-08-18
2020-08-19
2020-08-22
2020-08-23
2020-08-25
2020-08-26
2020-08-29
2020-08-30
2020-09-12
2020-09-13
2020-09-14
2020-09-18
2020-09-19
2020-09-20
2020-09-21
2020-09-26
2020-09-27
2020-09-28
2020-10-03
2020-10-04
2020-10-17
2020-10-18
2020-10-24
2020-10-25
2020-10-26
2020-10-31
2020-11-01
2020-11-06
2020-11-07
2020-11-08
2020-11-21
2020-11-22
2020-11-23
2020-11-28
2020-11-29
2020-12-05
2020-12-06
2020-12-07
2020-12-11
2020-12-12
2020-12-13
2020-12-16
2020-12-17
2020-12-18
2021-02-26
2021-02-27
2021-02-28
2021-03-06
2021-03-07
2021-03-08
2021-03-12
2021-03-13
2021-03-14
2021-03-17
2021-03-18
2021-03-19
2021-04-04
2021-04-11
2021-04-18
2021-04-25
2021-05-02
2021-05-09
2021-05-16
Краснодар - Урал
Спартак - Рубин
Ахмат - Динамо

Текстовая онлайн трансляция матча Краснодар против Урал

Краснодар Логотип футбольный клуб Краснодар 2:2 Логотип футбольный клуб Урал (Екатеринбург) Урал
Краснодар
Урал
2 : 2
завершен
28 февраля 2021, 19:00
воскресенье
Смотреть трансляцию
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 20 тур
Стадион Стадион ФК "Краснодар"
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.424.498.42
Fonbet Live! 8.00 1.19 11.00
Мелбет 1.49 4.42 7.43
Лига ставок 1.55 4.60 6.40
    Еще
     
    12' (1:0) Сулейманов Магомед-Шапи (93)
     
    26' Смольников Игорь (28)
     
    33' Чернов Евгений (18) уходит с поля, Ойонго Амбруаз (3) вышел на поле
     
    35' Смольников Игорь (28)
     
    46' Ойонго Амбруаз (3) уходит с поля, Мартынович Александр (4) вышел на поле
     
    2
    63' Олссон Кристоффер (14) уходит с поля, Вильена Тонни (52) вышел на поле
    63' Ари (9) уходит с поля, Вандерсон (10) вышел на поле
     
    72' Сулейманов Магомед-Шапи (93) уходит с поля, Кабелла Реми (7) вышел на поле
     
    86' (2:2) Кабелла Реми (7) (Вильена Тонни (52))
     
    4' Йовичич Бранко (18)
     
    46' Йовичич Бранко (18) уходит с поля, Мишкич Даниел (19) вышел на поле
     
    48' Рыков Владимир (44)
     
    52' (1:1) Августиняк Рафал (6) (Эль-Кабир Отман (58))
     
    59' (1:2) Августиняк Рафал (6)
     
    68' Погребняк Павел (9) уходит с поля, Панюков Андрей (20) вышел на поле
     
    75' Ибрахимай Йллдрен (17) уходит с поля, Гаджимурадов Рамазан (40) вышел на поле
     
    84' Эль-Кабир Отман (58) уходит с поля, Максименко Артем (55) вышел на поле
    Голы
    Сулейманов Магомед-Шапи 1:0 12’
    52’ 1:1 Августиняк Рафал
    ассистент Эль-Кабир Отман
    59’ 1:2 Августиняк Рафал
    Кабелла Реми
    ассистент Вильена Тонни     		2:2 86’
    Наказания
    4’ Йовичич Бранко
    Смольников Игорь 26’
    Смольников Игорь 35’
    48’ Рыков Владимир
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Ойонго Амбруаз Чернов Евгений 33’
    Мартынович Александр Ойонго Амбруаз 46’
    46’ Мишкич Даниел Йовичич Бранко
    Вильена Тонни Олссон Кристоффер 63’
    Вандерсон Ари 63’
    68’ Панюков Андрей Погребняк Павел
    Кабелла Реми Сулейманов Магомед-Шапи 72’
    75’ Гаджимурадов Рамазан Ибрахимай Йллдрен
    84’ Максименко Артем Эль-Кабир Отман
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 15
    		6 Удары в створ 6
    		8 Фолы 17
    		8 Угловые 3
    		1 Офсайды 2
    		54% Владение мячом 46%
    		4 Cэйвы 4
    		2 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
    Обсудить
    Сортировать
    Все комментарии
    ATG
    ATG
    01 марта в 08:10
    Вместо уверенной победы 2 или 3 - 0 , получили упорный матч где более высококлассная команда разнесла бы нас 3 или 4 - 1 . Урал простил. В общем могли и сами выигрывать в конце. Мартынович эххх не забил...
    zooveterinar
    zooveterinar
    28 февраля в 22:35
    Урал,это урал, бить себя просто,вот , так не позволят однозначно, огромный поклон, хоть быки и мои земляки!!!
    Ironigor
    Ironigor
    28 февраля в 22:12
    Сколько этот кошмар в виде Мусаева ещё будет преследовать этот некогда симпатичный клуб ? Как же искренне жаль болельщиков и самих игроков клуба. Как вообще попал в клуб это чудо в виде тренера , кто навёл порчу на Быков ??? Галицкий проснись , деньги на ветер твои летят . Желаю скорейшего оздоровления Быкам от души. Уж больно симпатичный клуб. Всем добра !!!
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук ответ A.S.A (раскрыть)
    28 февраля в 22:01
    Краснодар южная команда. Хотелось бы увидеть от Краснодара не силовую игру и бега по британскому принципу, а красивый южный футбол. Пусть это будет не Барселона или Интер, но это будет интересная игра. может я отношусь предвзято. может не прав, это мое мнение.
    Василий Корнечук
    Василий Корнечук
    28 февраля в 21:56
    молодцы. Как хорошо сыграли. Просто чудесно. А что с хорватами не прошло. удивительный чемпионат. Непредсказуемые победы. Странные ничьи. Спасения в конце матча. Игра до последних минут. Почему в Лиге Европы это не проходит?
    praporchik zadov
    praporchik zadov
    28 февраля в 21:46
    Шалимов и Кононов явно были продуктивнее Мусаева...от куда он взялся?...и за какие заслуги он стал главным у южан?
    Vik_ont25
    Vik_ont25
    28 февраля в 21:42
    Посмотрел на счет и, почему то, даже не удивился...
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ Caniggia (раскрыть)
    28 февраля в 21:40
    Тут еще спасибо вратарю надо сказать кто-нибудь считал сколько он вытащи 3 или 4 удара крутых...а что касается дисциплины так это опять же вопрос к тренеру....
    Caniggia
    Caniggia
    28 февраля в 21:39
    Какой же безбашенный этот Смольников! Урок 2018 с Уругваем ему не пошел в прок! Человек без мозгов! Человек, лишивший сегодня Краснодар 2-х очков. А мог и вовсе без очков оставить. Спасибо Паше Деревняку и К*, что не стали при счёте 1-2 окончательно хоронить Краснодар своей бездарно отданной игре быкам в большинстве! История чемпионства Зенита повторяется. Ему без особых напрягов можно побеждать через раз и не париться, потому что его конкуренты ещё более бездарно будут разбазаривать очки на право и на лево со всеми подряд. Ну а Сочи, как фарм клуб Питера, сам не позволит себе подняться выше хозяина.
    Futurista
    Futurista
    28 февраля в 21:32, ред.
    Мда...многовато в этом туре удалений...перед следующим матчем потеря Смольникова у Краснодара равнозначна потере Зобнина у Спартака...такие дела...
    Ice van Reed
    Ice van Reed ответ Михалыч 54 (раскрыть)
    28 февраля в 21:27
    Они с Ротова ПАПЫ берут пример, отыгрываются в меньшинстве!!!
    A.S.A
    A.S.A
    28 февраля в 21:24
    Пока у быков не появится нормальный,квалифицированный тренер так и будет их кидать из стороны в сторону..
    Нравятся Быки за то, что пропагандируют атакующий стиль игры...но ни с Шалимовым,ни с Мусаевым не могут выйти на новый для себя уровень...да можете сказать что в ЛЧ пробились, даже 3 место заняли в группе...но я не про этот уровень имею введу...нужна стабильность и нужен нормальный тренер, который научит не только играть,но и проявлять характер и привьет менталетет победителей...ведь ресурсы у команды есть...есть деньги есть отличный стадион, но нет тренера
    удачи Быкам
    Брулин
    Брулин
    28 февраля в 21:10
    В следующем туре битва физруков. Попрыгунчик Тедди против говорящей головы Галицкого.
    За адекватность
    За адекватность
    28 февраля в 21:10
    Мурад Олегович видимо забыл, что вылетел из ЛЕ, и решил поберечь лидеров на матчи 1/8 и взять "Урал" малой кровью. Но потом пришлось свистать всех наверх, и француз вытащил хотя бы ничью. А если посерьезнее, то игра при обороне собственных ворот это тихий ужас. Конечно при желании все можно списать на удаление. Поляк забивая первый гол, условно успел перекурить, прицелиться и ударить. Чем занимались столько времени на сборах, что команда выглядит настолько разбалансированной лично для меня загадка. Ну а "Урал" молодцы, победу хоть и не удержали, но и ничья в гостях неплохой результат. Как всегда личное мнение.
    Сергеевич вернулся1
    Сергеевич вернулся1
    28 февраля в 21:09
    Да уж. Продолжение сезона только началось, а уже сколько разговоров и кандидатов на отставку.
    Всех с очком! Все лучше, чем без очка.
    волгодон 2
    волгодон 2
    28 февраля в 21:06
    и все-таки он гений,он остается..
    Была тусклая Шалимовщина,теперь кромешная Мусаевщина )
    ANATOLY KANDAUROV
    ANATOLY KANDAUROV
    28 февраля в 21:00
    Неужели Галицкому не жалко своих денег? От балласта надо освобождаться быстрее. Тем более, что Краснодар в этом сезоне уже на что не претендует. Им осталось только в следующем туре Спартак дернуть и можно отдыхать.
    Честный Зритель
    Честный Зритель ответ Михалыч 54 (раскрыть)
    28 февраля в 21:00
    с нами Мусаев случился ......сразу выпустил эксперементальный состав ( как и в первом матче с Уралом) получил из-за этого состава удаление...когда остались в меньшинстве опять избрал тактику трусливой обороны(матч с севильей ничему не научил идиота)...когда уже проигрывали стал выпускать луших...но зачем-то убрал ари...про обратную замену в обороне вообще молчу ..паренек еще даже показать себя не успел...вообщем все хотят отставки мусаевки кроме Галицкого....сейчас на матч от квоты пришло чуть больше половины...в след раз придет 30 процентов...
    Ravshan878
    Ravshan878
    28 февраля в 20:57
    Закономерный ничья.🤝.)
    steelhead
    steelhead
    28 февраля в 20:57
    Пока Краснодар не избавится об балласта - всяких газинских, шапи, ольсенов, бергов, мусаевых, кайов - ничего путного не выйдет.
    Ravshan878
    Ravshan878
    28 февраля в 20:50
    Быки проснулись. Интрига и эмоции.Ну давайте ещё раз ёшкина кот. )))
    Ravshan878
    Ravshan878
    28 февраля в 20:47
    GOL GOL GOL.Кабелла спасает быков и Мусаева. Молодец. 👍👍
    Михалыч 54
    Михалыч 54
    28 февраля в 20:40
    Что с вами, краснодарцы?
    Alexnvr
    Alexnvr
    28 февраля в 20:39
    неужели летом Мусаева не сменят?
    LOpp
    LOpp
    28 февраля в 20:37
    В следующем туре дерби двух физруков - Спартак-Краснодар
    BDA8181
    BDA8181
    28 февраля в 20:35
    До сих пор понять не могу сколько у Мусаева кредит доверия. Давно бы уже пнули из клуба .
    Kaguzuti
    Kaguzuti
    28 февраля в 20:32
    Уралу нужно добавить.
    Ravshan878
    Ravshan878 ответ Честный Зритель (раскрыть)
    28 февраля в 20:29
    Думаю скоро свалить. Зависть от хозяина примут решение или нет. Это так не просто. Компенсации и.т.д)
    Romkurch
    Romkurch
    28 февраля в 20:26
    Опять виноват Зенит, что Краснодар никакой.
    Честный Зритель
    Честный Зритель
    28 февраля в 20:23
    еще и вместо ари)))это жесть вот это он тупой...ШАПИ мля всю борьбу проигрывает а он полезного ари убирает...)))я ору с него
    Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
    Отправить
     
    Rambler's Top100