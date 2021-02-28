В 58 Агкацев Станислав Голов пропущено: 2 Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Спасений: 4 Пасы: 27 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

З 28 Смольников Игорь Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 1 Желтые карточки: 2 Красные карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 35

З 2 Сорокин Егор Отборы: 1 Перехваты: 3 Пасы: 48 Точность пасов: 40 Минут сыграно: 95

З 18 Чернов Евгений Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 15 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 33

П 8 Газинский Юрий Фолов заработано: 4 Блоки: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 69 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 95

Н 11 Ионов Алексей Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 34 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 95

З 31 Кайо Пантелеао Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Перехваты: 4 Выносы: 5 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 95

П 16 Классон Виктор Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 95

П 14 Олссон Кристоффер Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 43 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 63

Н 9 Ари Ударов всего: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 63

П 93 Сулейманов Магомед-Шапи Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Выносы: 2 Пасы: 31 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 72

Запасные игроки

В 12 Бабурин Егор

В 1 Городов Евгений

З 4 Мартынович Александр Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Отборы: 2 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 30 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 50

З 3 Ойонго Амбруаз Фолов заработано: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 12

П 52 Вильена Тонни Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Блоки: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 2 Пасы: 14 Точность пасов: 12 Минут сыграно: 32

П 7 Кабелла Реми Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Всего навесов: 2 Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 23

П 77 Камболов Руслан

П 47 Уткин Даниил

Н 10 Вандерсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 32