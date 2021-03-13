В 31 Годзюр Ярослав Выносы: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 94

З 93 Герасимов Алексей Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 61 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 94

З 15 Кулаков Денис Ударов всего: 2 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 16 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 53 Точность пасов: 43 Минут сыграно: 94

З 4 Страндберг Стефан Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 4 Выносы: 3 Пасы: 76 Точность пасов: 68 Минут сыграно: 94

П 6 Августиняк Рафал Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Перехваты: 5 Пасы: 78 Точность пасов: 57 Минут сыграно: 94

П 10 Бикфалви Эрик Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Выносы: 4 Пасы: 38 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 94

П 5 Егорычев Андрей Ударов всего: 3 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 6 Пасы: 31 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 79

З 13 Калинин Игорь Фолов заработано: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 9 Точные навесы: 5 Перехваты: 6 Выносы: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 94

П 19 Мишкич Даниел Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 56 Точность пасов: 51 Минут сыграно: 79

П 58 Эль-Кабир Отман Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 4 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 28 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 68

Н 9 Погребняк Павел Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 18 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 63

Запасные игроки

В 28 Коновалов Иван

З 22 Адамов Арсен

П 40 Гаджимурадов Рамазан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 3 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 26

П 30 Евсеев Алексей Фолов совершено: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 15

П 8 Емельянов Роман

П 18 Йовичич Бранко

П 95 Магомадов Чингиз

П 21 Подберёзкин Вячеслав Пасы: 12 Точность пасов: 11 Минут сыграно: 15

Н 17 Ибрахимай Йллдрен

Н 55 Максименко Артем

Н 20 Панюков Андрей Фолов заработано: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 31