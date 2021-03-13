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1 : 0
завершен
сегодня, 12:00
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Стадион Екатеринбург-Арена
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Бикфалви Эрик
ассистент Кулаков Денис
|1:0
|84’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|40’
|Фламарион
|Кипиани Николай
|Панюков Андрей
|Погребняк Павел
|63’
|Гаджимурадов Рамазан
|Эль-Кабир Отман
|68’
|Подберёзкин Вячеслав
|Мишкич Даниел
|79’
|Евсеев Алексей
|Егорычев Андрей
|79’
|86’
|Муллин Камиль
|Байрыев Азат
|87’
|Арабидзе Георгий
|Жигулёв Илья
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|18
|Удары по воротам
|5
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|7
|Удары в створ
|0
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|11
|Фолы
|9
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|4
|Угловые
|6
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|2
|Офсайды
|0
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|60%
|Владение мячом
|40%
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|0
|Cэйвы
|6
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Скоро год исполнится, как всем миром смотрели за чемпионат картофелечистки!
И номано!
Скоро год исполнится, как всем миром смотрели за чемпионат картофелечистки!
И номано!
Тело кутает в одежды!
Видно, врёт нам хитрый Цельсий,
Что всего минУс четыре :))
Тело кутает в одежды!
Видно, врёт нам хитрый Цельсий,
Что всего минУс четыре :))