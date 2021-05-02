В 1 Гильерме Голов пропущено: 6 Выносы: 1 Спасений: 6 Пасы: 19 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 90

З 3 Кастро Пабло Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Желтые карточки: 1 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 45 Точность пасов: 45 Минут сыграно: 90

З 31 Рыбус Мацей Фолов совершено: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 3 Пасы: 43 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 14 Чорлука Ведран Фолов совершено: 1 Выносы: 3 Пасы: 56 Точность пасов: 44 Минут сыграно: 83

П 6 Баринов Дмитрий Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 90

П 7 Крыховяк Гжегож Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 62 Точность пасов: 54 Минут сыграно: 90

П 76 Мухин Максим Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 19 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 45

З 94 Рыбчинский Дмитрий Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 8 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

П 17 Жемалетдинов Рифат Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Выносы: 1 Пасы: 20 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 58

Н 25 Камано Франсуа Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Отборы: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 58

Н 9 Смолов Федор Ударов всего: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 65

Запасные игроки

В 77 Коченков Антон

В 60 Савин Андрей

З 2 Живоглядов Дмитрий

З 4 Лысцов Виталий Пасы: 4 Точность пасов: 3 Минут сыграно: 7

З 37 Магкеев Станислав

З 27 Мурило Серкейра

П 20 Игнатьев Владислав Всего навесов: 1 Перехваты: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 25 Минут сыграно: 45

П 69 Куликов Даниил

П 11 Миранчук Антон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 23 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 32

Н 29 Зе Луиш Перехваты: 1 Пасы: 7 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 25

Н 88 Лисакович Виталий Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Пасы: 6 Точность пасов: 5 Минут сыграно: 32