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Зенит - Локомотив
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Текстовая онлайн трансляция матча Зенит против Локомотив

Зенит Логотип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург) 6:1 Логотип футбольный клуб Локомотив (Москва) Локомотив
Зенит
6 : 1
завершен
02 мая 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 130.5 - 54.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.9
Средний возраст: 27.2 - 27.8
Средний рост: 182.2 - 183.5
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 4-4-2 - 4-3-1-2
Серия побед: 1 - 13
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Локомотив
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 28 тур
Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург) +9 +13, Пасмурно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.594.305.87
Лига Ставок 1.42 5.20 7.20
Фонбет Live! 1.57 4.25 5.60
Мелбет 1.42 5.15 7.61
BetBoom 1.43 4.93 7.40
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    13' Вендел (20) уходит с поля, Дриусси Себастьян (11) вышел на поле
     
    19' (1:0) Дзюба Артём (22)
     
    36' Ракицкий Ярослав (44)
     
    39' (2:0) Азмун Сердар (7) (Ракицкий Ярослав (44))
     
    45+3' (3:0) Азмун Сердар (7)
     
    46' (4:0) Азмун Сердар (7) (Малком (8))
     
    51' (5:0) Дзюба Артём (22)
     
    67' (6:1) Малком (8) (Дзюба Артём (22))
     
    69' Кузяев Далер (14)
     
    70' Азмун Сердар (7) уходит с поля, Оздоев Магомед (27) вышел на поле
     
    71' Ракицкий Ярослав (44) уходит с поля, Круговой Данил (4) вышел на поле
     
    2
    81' Кузяев Далер (14) уходит с поля, Мостовой Андрей (17) вышел на поле
    81' Малком (8) уходит с поля, Сутормин Алексей (19) вышел на поле
     
    22' Крыховяк Гжегож (7)
     
    38' Мухин Максим (76)
     
    45+2' Кастро Пабло (3)
     
    46' Мухин Максим (76) уходит с поля, Игнатьев Владислав (20) вышел на поле
     
    56' (5:1) Камано Франсуа (25)
     
    2
    58' Жемалетдинов Рифат (17) уходит с поля, Миранчук Антон (11) вышел на поле
    58' Камано Франсуа (25) уходит с поля, Лисакович Виталий (88) вышел на поле
     
    61' Миранчук Антон (11)
     
    65' Смолов Федор (9) уходит с поля, Зе Луиш (29) вышел на поле
     
    83' Чорлука Ведран (14) уходит с поля, Лысцов Виталий (4) вышел на поле
     
    87' Рыбчинский Дмитрий (94)
    Голы
    Дзюба Артём 1:0 19’
    Азмун Сердар
    ассистент Ракицкий Ярослав     		2:0 39’
    Азмун Сердар 3:0(П) 45+3’
    Азмун Сердар
    ассистент Малком     		4:0 46’
    Дзюба Артём 5:0 51’
    56’ 5:1 Камано Франсуа
    Малком
    ассистент Дзюба Артём     		6:1 67’
    Наказания
    22’ Крыховяк Гжегож
    Ракицкий Ярослав 36’
    38’ Мухин Максим
    45+2’ Кастро Пабло
    61’ Миранчук Антон
    Кузяев Далер 69’
    87’ Рыбчинский Дмитрий
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Дриусси Себастьян Вендел 13’
    46’ Игнатьев Владислав Мухин Максим
    58’ Миранчук Антон Жемалетдинов Рифат
    58’ Лисакович Виталий Камано Франсуа
    65’ Зе Луиш Смолов Федор
    Оздоев Магомед Азмун Сердар 70’
    Круговой Данил Ракицкий Ярослав 71’
    Мостовой Андрей Кузяев Далер 81’
    Сутормин Алексей Малком 81’
    83’ Лысцов Виталий Чорлука Ведран
    Статистика
    		 19 Удары по воротам 18
    		12 Удары в створ 5
    		11 Фолы 12
    		2 Угловые 5
    		44% Владение мячом 56%
    		4 Cэйвы 6
    		2 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    04 мая в 12:39
    с победой , нельзя же не поздравить !
    Doping87
    Doping87
    03 мая в 13:10
    Как я и думал у мотивированного Зенита нет конкурентов в РПЛ. Даже близко нет соберника уровня еврокубков, спаринговать не с кем, от сюда и ужасные выступления в ЛЧ и ЛЕ.
    Spbешник
    Spbешник ответ Храневец (раскрыть)
    03 мая в 12:07
      Hypnoz
      Hypnoz
      03 мая в 11:36
      Николич - физрук ! Верните Сёмина.
      Алексей Бадайкин
      Алексей Бадайкин ответ протон1 (раскрыть)
      03 мая в 10:14
      ну зато Локо вчера играл в веселый футбол )))
      Dirty_Harry
      Dirty_Harry
      03 мая в 09:30
      Стыд и позор, хватит паровозникам ну судей сами кроворукие и кривоногие, желаю Спартаку в итоге обойти Локомотив, после этого матча всякое уважение к команде пропало
      Храневец
      Храневец
      03 мая в 09:02
      Газпром рулит ,держитесь теперь Реал и Бавария в ЛЧ !!!!Бомжи налимонят вам сику !!!!!!!!!
      амурец
      амурец
      03 мая в 01:54
      да уж, хоть конечно и первый гол Зенита был забит с нарушением правил, да и за они и те же фолы игроки Локомотива получали карточки, а игроки Зенита нет, но всё это не оправдывает безобразной, повторяю безобразной игры Локо, посыпалась вся команда, а Зенит просто был лучше, с такой игрой и нечего рваться в ЛЧ, ну а Зенит с победой в чемпионате
      4увак
      4увак
      03 мая в 01:23
      Зенит с ПОБЕДОЙ и ЧЕМПИОНСТВОМ !!!
      Jeck Denielse
      Jeck Denielse
      03 мая в 00:24, ред.
      Всем Добрый вечер !!!!

      Зенит с Победой в чемпионате !!!
      Никто в этом веке не чемпионил в РПЛ 3 раза подряд....

      Короче полный формидабль....

      Как там у Тютчева ??

      "Люблю Зенит в начале мая,
      Когда весенний, первый гром,
      как бы резвяся и играя,
      Грохочет в небе голубом.

      Гремят раскаты молодые,
      Вот дождик брызнул, пыль летит,
      Повисли перлы дождевые,
      Семак историю творит."

      Всем здоровья,радости,красивого футбола и удачи !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
      Я на сутки Бухару...))))
      steelhead
      steelhead
      03 мая в 00:05
      Сгоняли дожик, отомстили за потерю Вилкова!
      Футбольный обозреватель
      Футбольный обозреватель
      02 мая в 23:35, ред.
      Зенит просто затоптал Локомотив...играли две команды разного уровня. Зенит с победой, с третьей подряд победой в чемптонате!!! Ура!🏆
      Wolf77785
      Wolf77785
      02 мая в 23:35
      Отличный матч, был на стадионе! Атмосфера потрясающая!
      Ruslan Volkov
      Ruslan Volkov
      02 мая в 23:27
      Зенит с чемпионством,молодцы порвали паровоз. Завтра ждем наш Спартак и желаем победы. Вперед Спартак за 2 местом. А питеру удачи в ЛЧ
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      02 мая в 23:24
      поздравляю бомжей с чемпионством! всё по делу сегодня, первый гол по мне был забит по правилам, железнодорожники очков перебрали в весеней стадии чемпионата, по игре они ну ни как на 10 побед из 10ти не наиграли
      Пепс
      Пепс
      02 мая в 23:12, ред.
      Да уж... Бомжи порвали паровоз на британский флаг.... Николичу дифимбы пели все...ждал борьбу... Однако просто снесли... Хм хм хм...
      Kaguzuti
      Kaguzuti
      02 мая в 23:03
      Зенит с красивой и заслуженной победой в чемпионате!!!
      протон1
      протон1 ответ Vave666 (раскрыть)
      02 мая в 22:54
      могу поспорить что это не так
      протон1
      протон1 ответ Kaguzuti (раскрыть)
      02 мая в 22:54
      не согласен с бюджетом. зенит может купить барселону если захочет. ты посмотри как они распродают народный газ . сев поток турк поток юж поток сколько потоков. все в карман. .
      протон1
      протон1 ответ zzzzenittt (раскрыть)
      02 мая в 22:52
      бюджет клуба. какой? причем тут неймар. я не ошибся когда сказал что самый богатый клуб. если нужно могут бросить еще средства. царь даст . миллер сделает. это народные деньги
      протон1
      протон1 ответ kostjan 58 (раскрыть)
      02 мая в 22:50
      я говорю правду. если в россии газ по выработке стоит на первом месте в мире. то и воровство газпрома очевидно. они и шальке спонсируют и лч. да много чего. да я не ошибся. я больше знаю
      A.S.A
      A.S.A
      02 мая в 22:39
      Сегодня даже матч МЮ - Ливерпуль пришлось перенести из-за матча Зенит - Локо))
      Зенит с очередным чемпионством! Пустили сегодня паровоз под откос...Локо сами на себя небыли похожи...
      Vave666
      Vave666 ответ протон1 (раскрыть)
      02 мая в 22:33
      Только МанСити перевалил по стоимости состава за миллиард, Зенит даже не в 10
      vastudio
      vastudio
      02 мая в 22:28
      Газпром-шоу))
      makkie
      makkie
      02 мая в 22:25, ред.
      Зенит с победой и чемпионством!

      В этом сезоне, пожалуй, всё по делу. Конкуренты сильно сдулись (Краснодар, цска) или прибавили только во втором круге (Локо, Спартак). Ну и по составу Зенит сейчас наверное лучший клуб в России. Остальные больше доверяют молодёжи, а это нестабильность в ряде матчей.

      Но 6-1 конечно мощно... не помню, чтобы Локо вообще столько пропускал в РПЛ.
      У Спартака появляется шанс захватить 2-е место и диктовать свои условия в оставшихся двух турах чемпионата. Дай Бог!
      makiv
      makiv
      02 мая в 22:23
      Как-то даже жаль было Локомотив. Добротная команда! Ну а Зенит с заслуженной победой в чемпионате!
      Stalker-ato
      Stalker-ato ответ bosun (раскрыть)
      02 мая в 22:12
      так один раз сами пришли,мы подождём)))))
      EzOp
      EzOp ответ kaktus903 (раскрыть)
      02 мая в 22:12
      у меня лично спонсор Лукойл?))) Нет к сожалению али к счастью себя я спонсирую сам) А Федун в праве наверное решать кто спонсор его команды . На него я повлиять не могу ни как.
      kaktus903
      kaktus903 ответ EzOp (раскрыть)
      02 мая в 22:07
      Дружище, когда у тебя спонсор Лукойл лучше про деньги помалкивать
      Kaguzuti
      Kaguzuti ответ протон1 (раскрыть)
      02 мая в 22:04
      Бюджет Зенита примерно равен бюджету спартака, а разница между ними в классе как у Манчестер Сити и Фулхэма.
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