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6 : 1
завершен
02 мая 2021, 19:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 130.5 - 54.5
Очков за игру в нац. чемп.: 2.2 - 1.9
Средний возраст: 27.2 - 27.8
Средний рост: 182.2 - 183.5
Легионеров: 6 - 5
Схемы: 4-4-2 - 4-3-1-2
Серия побед: 1 - 13
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Стадион Газпром Арена (Санкт-Петербург) +9 +13, Пасмурно
Телетрансляция: МАТЧ ТВ 18:55
|Дзюба Артём
|1:0
|19’
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Азмун Сердар
ассистент Ракицкий Ярослав
|2:0
|39’
|Азмун Сердар
|3:0(П)
|45+3’
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Азмун Сердар
ассистент Малком
|4:0
|46’
|Дзюба Артём
|5:0
|51’
|56’
|5:1
|Камано Франсуа
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Малком
ассистент Дзюба Артём
|6:1
|67’
|22’
|Крыховяк Гжегож
|Ракицкий Ярослав
|36’
|38’
|Мухин Максим
|45+2’
|Кастро Пабло
|61’
|Миранчук Антон
|Кузяев Далер
|69’
|87’
|Рыбчинский Дмитрий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Дриусси Себастьян
|Вендел
|13’
|46’
|Игнатьев Владислав
|Мухин Максим
|58’
|Миранчук Антон
|Жемалетдинов Рифат
|58’
|Лисакович Виталий
|Камано Франсуа
|65’
|Зе Луиш
|Смолов Федор
|Оздоев Магомед
|Азмун Сердар
|70’
|Круговой Данил
|Ракицкий Ярослав
|71’
|Мостовой Андрей
|Кузяев Далер
|81’
|Сутормин Алексей
|Малком
|81’
|83’
|Лысцов Виталий
|Чорлука Ведран
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|19
|Удары по воротам
|18
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|12
|Удары в створ
|5
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|11
|Фолы
|12
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|2
|Угловые
|5
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|44%
|Владение мячом
|56%
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|4
|Cэйвы
|6
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|2
|Предупреждения
|5
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В этом сезоне, пожалуй, всё по делу. Конкуренты сильно сдулись (Краснодар, цска) или прибавили только во втором круге (Локо, Спартак). Ну и по составу Зенит сейчас наверное лучший клуб в России. Остальные больше доверяют молодёжи, а это нестабильность в ряде матчей.
Но 6-1 конечно мощно... не помню, чтобы Локо вообще столько пропускал в РПЛ.
У Спартака появляется шанс захватить 2-е место и диктовать свои условия в оставшихся двух турах чемпионата. Дай Бог!
В этом сезоне, пожалуй, всё по делу. Конкуренты сильно сдулись (Краснодар, цска) или прибавили только во втором круге (Локо, Спартак). Ну и по составу Зенит сейчас наверное лучший клуб в России. Остальные больше доверяют молодёжи, а это нестабильность в ряде матчей.
Но 6-1 конечно мощно... не помню, чтобы Локо вообще столько пропускал в РПЛ.
У Спартака появляется шанс захватить 2-е место и диктовать свои условия в оставшихся двух турах чемпионата. Дай Бог!