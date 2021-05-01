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ЦСКА - Уфа
Рубин - Динамо
Ротор - Ахмат
Краснодар - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча ЦСКА против Уфа

ЦСКА Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) 1:1 Логотип футбольный клуб Уфа Уфа
ЦСКА
1 : 1
завершен
01 мая 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 77.2 - 10.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 0.8
Средний возраст: 25.5 - 27.7
Средний рост: 182.6 - 185
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 5-3-2
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Уфа
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 28 тур
Стадион ВЭБ-Арена (Москва) +10 +12, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.614.145.96
Лига Ставок 1.66 3.85 5.60
Фонбет Live! 1.55 4.10 6.15
Мелбет 1.63 3.92 6.17
1XBET 2.05 3.70 2.85
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    3
    46' Щенников Георгий (42) уходит с поля, Тикнизян Наир (71) вышел на поле
    46' Влашич Никола (8) уходит с поля, Чалов Фёдор (9) вышел на поле
    46' Сигурдссон Арнор (17) уходит с поля, Кучаев Константин (20) вышел на поле
     
    71' (1:1) Чалов Фёдор (9) (Карпов Вадим (62))
     
    46' Табидзе Джемал (55) уходит с поля, Голубев Артем (22) вышел на поле
     
    64' Мрзляк Филип (24)
     
    66' (0:1) Мрзляк Филип (24) (Камилов Владислав (29))
     
    2
    74' Жамалетдинов Тимур (75) уходит с поля, Урунов Остон (10) вышел на поле
    74' Мрзляк Филип (24) уходит с поля, Бизоза Парфе (8) вышел на поле
     
    88' Голубев Артем (22)
     
    89' Урунов Остон (10)
     
    2
    90' Голубев Артем (22) уходит с поля, Аликин Павел (3) вышел на поле
    90+3' Андрич Комнен (18) уходит с поля, Сысуев Дмитрий (7) вышел на поле
    Голы
    66’ 0:1 Мрзляк Филип
    ассистент Камилов Владислав
    Чалов Фёдор
    ассистент Карпов Вадим     		1:1 71’
    Наказания
    64’ Мрзляк Филип
    88’ Голубев Артем
    89’ Урунов Остон
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Тикнизян Наир Щенников Георгий 46’
    Чалов Фёдор Влашич Никола 46’
    Кучаев Константин Сигурдссон Арнор 46’
    46’ Голубев Артем Табидзе Джемал
    74’ Урунов Остон Жамалетдинов Тимур
    74’ Бизоза Парфе Мрзляк Филип
    90’ Аликин Павел Голубев Артем
    90+3’ Сысуев Дмитрий Андрич Комнен
    Статистика
    		 21 Удары по воротам 7
    		8 Удары в створ 3
    		5 Фолы 6
    		8 Угловые 2
    		2 Офсайды 4
    		54% Владение мячом 46%
    		2 Cэйвы 7
    		0 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    112910415
    112910415
    03 мая в 09:35
    ничего не выходит
    и Ахметова зря " спасли "
    North West
    North West ответ Рязань 062 (раскрыть)
    01 мая в 23:59
    В Калининграде вообще-то футбольный клуб Балтика есть. С лучшей посещаемостью в ФНЛ. Калининград всегда был футбольным городом. А вот зачем Саранску стадион конечно вопрос.
    25процентный клоун
    25процентный клоун ответ oFANATo (раскрыть)
    01 мая в 23:26
    Казарцев питерский, так что вам не повезло
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    01 мая в 23:24
    Оличс Влашичем заслужили на выход.
    oFANATo
    oFANATo
    01 мая в 22:42, ред.
    Бывший судья Алексей Николаев прокомментировал спорный эпизод, произошедший на 86-й минуте матча 28-го тура РПЛ ЦСКА — «Уфа» (1:1).

    Арбитр Василий Казарцев не назначил 11-метровый в ворота уфимцев после эпизода со стыком в штрафной площади гостей.

    «В эпизоде с Кучаевым должен был быть назначен 11-метровый удар в ворота башкирской команды, а игроку «Уфы» показана желтая карточка», — сказал Николаев

    Казарцев помог Уфе избежать поражения....
    andrefino13
    andrefino13 ответ Mi6 (раскрыть)
    01 мая в 22:20
      -ZIBOROCK-
      -ZIBOROCK- ответ isamsn (раскрыть)
      01 мая в 22:07
      Слуцкого к тому времени уже 2 года как не было в ЦСКА!
      Акинфеев, Щенников, Влашич, Сигурдссон, Обляков, Чалов, Ахметов, Кучаев играли и сегодня с Уфой и тогда с Реалом!
      cska1948
      cska1948 ответ Рязань 062 (раскрыть)
      01 мая в 21:28, ред.
      Конечно! Олича под дулом пистолета привели в ЦСКА! Посмотрите, как в Уфе новый тренер "разгребает" после ДВУХ своих предшественников и сравните с Оличем! Или в Уфе состав сильнее чем в ЦСКА?
      ИГРОЧИШКА
      ИГРОЧИШКА
      01 мая в 21:07
      Захворали кони, давненько такого не было
      протон1
      протон1
      01 мая в 20:52
      жалко что кони подписали не того тренера. при всем ув. олич не топ. и не для коней. гончар на голову выше был. раз уж так его бы оставили они.
      МапС
      МапС
      01 мая в 20:43
      Не 0-3 как нас, уже хорошо. Есть чем гордиться.
      andrefino13
      andrefino13
      01 мая в 20:40
        Zhertva Liverpoolya
        Zhertva Liverpoolya ответ Mi6 (раскрыть)
        01 мая в 20:34
        А нужно ли?
        Mi6
        Mi6
        01 мая в 20:27
        Как же трио Гинер-Бабаев-Гончаренко развалили команду!!! Не скоро её привести в чувство
        3ton
        3ton
        01 мая в 20:26, ред.
        Смешно будет , если Виктор Ганчаренко будет выше с Краснодаром ЦСКА по итогам чемпионата и еще обыграет их ))
        С Витей хоть Еврокубки , а с Оличем диван и телевизор
        isamsn
        isamsn
        01 мая в 20:17
        Оличу в межсезонье нужно рассмотреть необходимость содержания в команде таких игроков, как Васин, Карпов, Набабкин, Ахметов, Обляков, Сигурдссон, Рондон. Ну и по возврату игроков из аренды.
        Zhertva Liverpoolya
        Zhertva Liverpoolya
        01 мая в 20:09
        цска пора в пердив.
        желаю чтобы вам
        желаю чтобы вам ответ ФАНАТ_number one (раскрыть)
        01 мая в 19:59
          SpM_
          SpM_ ответ Илья Пыркин (раскрыть)
          01 мая в 19:42
          Ну да.
          Ведь это Россия
          andrefino13
          andrefino13 ответ Дима Логинов (раскрыть)
          01 мая в 19:39
          И дважды Реал Мадрид, с малолетками.
          Василий Корнечук
          Василий Корнечук ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
          01 мая в 19:38
          Что вы думаете, Орешкин будет делать трансферы перед новым сезоном? Имею ввиду новых игроков не из чемпионата? Или денег не будет
          ФАНАТ_number one
          ФАНАТ_number one
          01 мая в 19:31
          отскок коней, Уфа заслужил победу.
          isamsn
          isamsn ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
          01 мая в 19:30
          Далеко не этим составом и почти сразу после Слуцкого .Ну и Реал на тот момент в своей лиге играл неважнецки.
          Kaguzuti
          Kaguzuti
          01 мая в 19:30
          Уфа была ближе к победе.
          Брулин
          Брулин
          01 мая в 19:25
          Дух Газизова видимо-невидимо отвел Казарцева от решительных шагов - два пенальти насчитали внимательные болельщики
          Пепс
          Пепс
          01 мая в 19:24
          О, башкиры нежданчик подогнали...)))))
          makkie
          makkie
          01 мая в 19:16
          Зачем меняли Ганчаренко? Лучше не стало.
          Уфа молодцы, выгрызают очки в каждом матче, только Сочи повезло)
          Рязань 062
          Рязань 062 ответ cska1948 (раскрыть)
          01 мая в 19:14
          Олич не виноват что его поставили разгребать все это. но не в обиду ему будет сказано, он не тренер. его место рядом с главным но никак не он главный.
          1-я конная
          1-я конная ответ gwynb1eidd (раскрыть)
          01 мая в 19:09
          Я про Спартак писал
          Oleg1956
          Oleg1956
          01 мая в 19:03, ред.
          А что если Рондона в следующей игре вобще не ставить в старт думаю большой беды не будет. Сегодня он запорол все что можно было и невозможно. Скамейка пустая некем менять деревья. Тот же Ахметов зря занимает место. Все хочется пожелать удачи ЦСКА.
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