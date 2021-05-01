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1 : 1
завершен
01 мая 2021, 16:30
суббота
Стартовый состав
Цена (млн. €): 77.2 - 10.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 0.8
Средний возраст: 25.5 - 27.7
Средний рост: 182.6 - 185
Легионеров: 4 - 5
Схемы: 4-2-3-1 - 5-3-2
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Стадион ВЭБ-Арена (Москва) +10 +12, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ ПРЕМЬЕР 16:25
|66’
|0:1
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Мрзляк Филип
ассистент Камилов Владислав
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Чалов Фёдор
ассистент Карпов Вадим
|1:1
|71’
|64’
|Мрзляк Филип
|88’
|Голубев Артем
|89’
|Урунов Остон
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Тикнизян Наир
|Щенников Георгий
|46’
|Чалов Фёдор
|Влашич Никола
|46’
|Кучаев Константин
|Сигурдссон Арнор
|46’
|46’
|Голубев Артем
|Табидзе Джемал
|74’
|Урунов Остон
|Жамалетдинов Тимур
|74’
|Бизоза Парфе
|Мрзляк Филип
|90’
|Аликин Павел
|Голубев Артем
|90+3’
|Сысуев Дмитрий
|Андрич Комнен
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|21
|Удары по воротам
|7
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|8
|Удары в створ
|3
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|5
|Фолы
|6
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|8
|Угловые
|2
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|2
|Офсайды
|4
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|54%
|Владение мячом
|46%
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|2
|Cэйвы
|7
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|0
|Предупреждения
|3
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Ганчаренко хоть был состоявшимся тренером, который даже Баварию обыгрывал, а кто такой Олич? Чем руководствовались в ЦСКА, приглашая этого человека? Армейское руководство всегда отличалось любовью к команде, построением семейного круга, а тут как будто подменили их этим назначением хорвата. Потерянное время, выброшенные деньги на ветер.
Ганчаренко хоть был состоявшимся тренером, который даже Баварию обыгрывал, а кто такой Олич? Чем руководствовались в ЦСКА, приглашая этого человека? Армейское руководство всегда отличалось любовью к команде, построением семейного круга, а тут как будто подменили их этим назначением хорвата. Потерянное время, выброшенные деньги на ветер.