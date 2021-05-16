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Динамо - ЦСКА
Ахмат - Спартак
Ростов - Краснодар
Локомотив - Урал
Тамбов - Зенит
Уфа - Арсенал
Рубин - Ротор
Химки - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча Динамо против ЦСКА

Динамо Логотип футбольный клуб Динамо (Москва) 3:2 Логотип футбольный клуб ЦСКА (Москва) ЦСКА
Динамо
3 : 2
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 41.5 - 64.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.7
Средний возраст: 23.5 - 25.5
Средний рост: 181.7 - 183.3
Легионеров: 3 - 2
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 30 тур
Стадион ВТБ Арена (Москва) +21 +22, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ! СТРАНА 13:55
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.073.432.34
Мелбет 3.64 3.72 2.05
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    32' Варела Гильермо (2)
     
    43' Нойштедтер Роман (5)
     
    2
    63' Лесовой Даниил (19) уходит с поля, Грулев Вячеслав (20) вышел на поле
    63' Фомин Даниил (74) уходит с поля, Н'Жи Клинтон (9) вышел на поле
     
    65' (1:1) Грулев Вячеслав (20) (Скопинцев Дмитрий (7))
     
    68' Евгеньев Роман (24)
     
    72' (2:1) Грулев Вячеслав (20) (Шиманьски Себастьян (53))
     
    83' Тюкавин Константин (70) уходит с поля, Комличенко Николай (11) вышел на поле
     
    84' Шиманьски Себастьян (53) уходит с поля, Каборе Шарль (77) вышел на поле
     
    85' Каборе Шарль (77)
     
    89' (3:2) Захарян Арсен (47)
     
    18' (0:1) Тикнизян Наир (71)
     
    30' Васин Виктор (5)
     
    34' Тикнизян Наир (71)
     
    46' Васин Виктор (5) уходит с поля, Карпов Вадим (62) вышел на поле
     
    2
    61' Бохинен Эмиль (88) уходит с поля, Ахметов Ильзат (7) вышел на поле
    61' Дзагоев Алан (10) уходит с поля, Сигурдссон Арнор (17) вышел на поле
     
    77' Чалов Фёдор (9) уходит с поля, Яковлев Владислав (46) вышел на поле
     
    79' (2:2) Эджуке Чидера (11) (Марадишвили Константин (22))
     
    86' Сигурдссон Арнор (17) уходит с поля, Щенников Георгий (42) вышел на поле
     
    90+4' Щенников Георгий (42)
    Голы
    18’ 0:1 Тикнизян Наир
    Грулев Вячеслав
    ассистент Скопинцев Дмитрий     		1:1 65’
    Грулев Вячеслав
    ассистент Шиманьски Себастьян     		2:1 72’
    79’ 2:2 Эджуке Чидера
    ассистент Марадишвили Константин
    Захарян Арсен 3:2 89’
    Наказания
    30’ Васин Виктор
    Варела Гильермо 32’
    34’ Тикнизян Наир
    Нойштедтер Роман 43’
    Евгеньев Роман 68’
    Каборе Шарль 85’
    90+4’ Щенников Георгий
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    46’ Карпов Вадим Васин Виктор
    61’ Ахметов Ильзат Бохинен Эмиль
    61’ Сигурдссон Арнор Дзагоев Алан
    Грулев Вячеслав Лесовой Даниил 63’
    Н'Жи Клинтон Фомин Даниил 63’
    77’ Яковлев Владислав Чалов Фёдор
    Комличенко Николай Тюкавин Константин 83’
    Каборе Шарль Шиманьски Себастьян 84’
    86’ Щенников Георгий Сигурдссон Арнор
    Статистика
    		 16 Удары по воротам 13
    		8 Удары в створ 4
    		12 Фолы 5
    		4 Угловые 10
    		0 Офсайды 1
    		51% Владение мячом 49%
    		2 Cэйвы 5
    		4 Предупреждения 3
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    Все комментарии
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 мая в 21:19
    Я не следователь и не прокурор, чтобы дела вести. Не нравится? Извините.
    pomor45
    pomor45 ответ LIVEALIFE (раскрыть)
    16 мая в 21:17
    В новом сезоне будут восьмыми.
    pomor45
    pomor45 ответ isamsn (раскрыть)
    16 мая в 21:15
    Басню Крылова "Лиса и виноград" напоминает.
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 мая в 21:07
    Игра Ахмат-Спартак не договорняк??? Игра Химки-Сочи не договорняк???
    Capral
    Capral ответ Юрий Сенатов 1 (комментарий удален) (раскрыть)
    16 мая в 21:01
    Говоря о продажности российского футбола, я, разумеется, имел ввиду не только игру Динамо-ЦСКА, а весь футбол России....
    Палыч82
    Палыч82 ответ Супервайзер (раскрыть)
    16 мая в 20:20
      LIVEALIFE
      LIVEALIFE ответ Твой Арсен (раскрыть)
      16 мая в 18:31, ред.
      Может хватит всё валить на Гончаренко, уже надоело, честно. В новом турнире в ЦСКА будет обновление, новые игроки с новой тактикой Олича, т.е. новая команда. Надеюсь ты уже успокоишься в новом сезоне.
      Санчо Панса
      Санчо Панса
      16 мая в 17:58
      Да как же так, ЦСКА? Если честно, не верю...Очень и очень досадно, что у Олича не получилось вывести армейцев в еврокубки, мда! Пределу расстройства нет предела.
      Супервайзер
      Супервайзер
      16 мая в 17:28
      Почти нет злорадных комментариев от КБ. Помолчу и я.))
      баск
      баск ответ Capral (раскрыть)
      16 мая в 17:25
      Привет, Вить)

      Ну, нам-то не нужно было, даже победа ничего не давала, разве что по травке побегать в такую-то славную погодку..
      А коняхам на эту Лигу Конференций по-моему вообще класть с высокой колокольни, они и в ЛЕ-то чаще всего вениками прикидывались.

      Поэтому не знаю уж- договорняк или товарняк..

      А насчёт тура в целом я ещё даже не заглядывал, че там у остальных, совсем все прогнили, говоришь? Вечерочком поковыряюсь..
      Capral
      Capral ответ баск (раскрыть)
      16 мая в 16:58
      Павел, Приветище!!!
      Паша, как тебе, этот договорняк-товарняк? И самое печальное, что все всё видят, и НИКТО никаких мер не принимает.... Последний тур сегодня- ну просто ВЕНЕЦ ПРОДАЖНОСТИ.
      Rheinfall
      Rheinfall
      16 мая в 16:57
      До лампочки:)
      ULTRASteam
      ULTRASteam ответ Николай Еремеев (раскрыть)
      16 мая в 16:55
      Дело не в защите _ дело в том что Гинера отодвинули от дел _ и это начало конца эпохи Гинера!
      Мне лично жаль, ЦСКА был хороший достойный конкурент со своей философией, но теперь бал будут править банкиры...
      ULTRASteam
      ULTRASteam
      16 мая в 16:50
        Николай Еремеев
        Николай Еремеев
        16 мая в 16:48, ред.
        Я уже писал, просто повторюсь, не будет надежного фундамента ( я про защиту ) - не будет и крепкого здания это аксиома ! Надо признаться честно, я поторопился похвалить команду, она терпима только на фоне слабых команд. Работы в команде выше крыши, полсостава просятся на выход! Атаковать у нас более менее получается, но обороняться ну никак - защита беззубая, а полузащита не любит обороняться, да и не умеет. хотя как говорится само слово ПОЛУЗАЩИТНИК должна их морально заставить начать оборону при потере мяча на любой точке поля.
        isamsn
        isamsn ответ Greiba (раскрыть)
        16 мая в 16:47
          Чёрный рыцарь
          Чёрный рыцарь
          16 мая в 16:41
          Динамо молодцы! Захарян, надеюсь, до сборной дорастёт в итоге. Не хотелось бы очередной загубленной карьеры типа Чалова или Сулейманова (это только самые свежие примеры).
          Greiba
          Greiba ответ isamsn (раскрыть)
          16 мая в 16:40
            баск
            баск
            16 мая в 16:39
            Смешной болванский товарняк.

            С разгильдяйской игрой в обороне с обеих сторон, частыми разрывами в линиях, бешеными провалами то там, то сям, хотя бегали все вроде бы живенько и равнодушными не казались.
            Парадокс..

            В общем- поприкалывались ребятки напоследок.
            Ну мы хоть банок накидали, у нас сегодня палка выстрелила, аж два раза, да ещё плюс Захе повезло. А то ведь целый месяц в голевой засухе парились.

            Что ж, всех- с завершением чемпа, весёлый он был, скучать не давал.
            Для кого-то был удачным, для кого-то не очень, но все мы точно заслужили немного отдохнуть.

            "Мы с тобою увидим жизнь светлую, прекрасную, изящную, мы обрадуемся и на теперешние
            наши несчастья оглянемся с умилением, с улыбкой - и отдохнем"..
            (Антон Чехов, "Дядя Ваня")

            Всем удачи)
            Чёрный рыцарь
            Чёрный рыцарь ответ -ZIBOROCK- (раскрыть)
            16 мая в 16:38, ред.
            Я тебе аж + поставлю. Горячий привет тем фанам ЦСКА, которые 3 последних года решили объединиться с красно-белыми на почве недовольства титулами Зенита. Вот теперь пусть почитают, как вы "в трауре" от того, что у ЦСКА всё плохо.
            Leha-ha50
            Leha-ha50
            16 мая в 16:36
            Карпов , Васин - это просто балласт, который нужно скинуть, чем скорее , тем лучше. Столько привозов никто не допускает.
            Capral
            Capral
            16 мая в 16:33
            Неужели есть ещё те, кто верит в честность этой игры??? Ну, ребята, вы- сказочники. Продажный российский футбол- во всей красе!!!!! Ребята, не будьте наивными....
            Alhunah
            Alhunah
            16 мая в 16:32
            Верните картошечника, тот хоть как то в европу попадал
            isamsn
            isamsn ответ Greiba (раскрыть)
            16 мая в 16:29
            6:1 очень удачный результат...
            mortid
            mortid
            16 мая в 16:27
              isamsn
              isamsn
              16 мая в 16:26
              Кубки армейцам в сегодняшнем состоянии не просто ненужны, а и противопоказаны. Нужно определённое время, чтобы освободится от пагубной модели игры предыдущего тренера и формирования обновлённой команды нацеленной на результат. Удачи и хорошей игры Оличу и игрокам в новом сезоне!!!
              Честный Зритель
              Честный Зритель
              16 мая в 16:26
              Интересно будет посомотреть на Сочи и Рубин в новой непонятной лиге...по идее только там мы очки в рейтинг и можем взять....
              Greiba
              Greiba
              16 мая в 16:23, ред.
                Kirill Erokhin
                Kirill Erokhin
                16 мая в 16:22
                Динамо с победой! Удачи в следующем сезоне.
                Bom Bom
                Bom Bom
                16 мая в 16:16
                За молодежь динамовскую очень радостно. Надеюсь, они продолжат прогрессировать при Шварце.
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