В 31 Лещук Игорь Голов пропущено: 2 Выносы: 1 Спасений: 2 Пасы: 17 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 90

З 2 Варела Гильермо Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 2 Блоки: 2 Всего навесов: 3 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 36 Минут сыграно: 90

З 24 Евгеньев Роман Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Блоки: 1 Перехваты: 5 Выносы: 5 Желтые карточки: 1 Пасы: 53 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 90

З 7 Скопинцев Дмитрий Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 7 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 45 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 90

Н 47 Захарян Арсен Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 4 Пасы: 44 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 90

Н 19 Лесовой Даниил Всего навесов: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 64

П 8 Моро Никола Ударов всего: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 1 Перехваты: 3 Выносы: 2 Пасы: 44 Точность пасов: 38 Минут сыграно: 90

З 5 Нойштедтер Роман Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Блоки: 2 Перехваты: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 50 Точность пасов: 46 Минут сыграно: 90

П 74 Фомин Даниил Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 36 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 64

П 53 Шиманьски Себастьян Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Отборы: 4 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Пасы: 30 Точность пасов: 23 Минут сыграно: 83

Н 70 Тюкавин Константин Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Пасы: 13 Точность пасов: 10 Минут сыграно: 83

Запасные игроки

В 16 Будачев Иван

З 50 Кутитский Александр

З 4 Паршивлюк Сергей

З 3 Плиев Заурбек

З 79 Слепов Сергей

П 20 Грулев Вячеслав Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Перехваты: 1 Пасы: 4 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 26

П 77 Каборе Шарль Выносы: 2 Желтые карточки: 1 Пасы: 3 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 12

П 12 Липовой Данил

П 22 Школик Игорь

Н 10 Игбун Сильвестр

Н 11 Комличенко Николай Фолов совершено: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 2 Точность пасов: 2 Минут сыграно: 12