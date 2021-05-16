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3 : 2
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 41.5 - 64.2
Очков за игру в нац. чемп.: 1.7 - 1.7
Средний возраст: 23.5 - 25.5
Средний рост: 181.7 - 183.3
Легионеров: 3 - 2
Схемы: 4-3-3 - 4-3-3
Серия побед: 0 - 1
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Стадион ВТБ Арена (Москва) +21 +22, Облачно с прояснениями
Телетрансляция: МАТЧ! СТРАНА 13:55
|18’
|0:1
|Тикнизян Наир
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Грулев Вячеслав
ассистент Скопинцев Дмитрий
|1:1
|65’
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Грулев Вячеслав
ассистент Шиманьски Себастьян
|2:1
|72’
|79’
|2:2
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Эджуке Чидера
ассистент Марадишвили Константин
|Захарян Арсен
|3:2
|89’
|30’
|Васин Виктор
|Варела Гильермо
|32’
|34’
|Тикнизян Наир
|Нойштедтер Роман
|43’
|Евгеньев Роман
|68’
|Каборе Шарль
|85’
|90+4’
|Щенников Георгий
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|46’
|Карпов Вадим
|Васин Виктор
|61’
|Ахметов Ильзат
|Бохинен Эмиль
|61’
|Сигурдссон Арнор
|Дзагоев Алан
|Грулев Вячеслав
|Лесовой Даниил
|63’
|Н'Жи Клинтон
|Фомин Даниил
|63’
|77’
|Яковлев Владислав
|Чалов Фёдор
|Комличенко Николай
|Тюкавин Константин
|83’
|Каборе Шарль
|Шиманьски Себастьян
|84’
|86’
|Щенников Георгий
|Сигурдссон Арнор
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|16
|Удары по воротам
|13
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|8
|Удары в створ
|4
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|12
|Фолы
|5
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|4
|Угловые
|10
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|0
|Офсайды
|1
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|51%
|Владение мячом
|49%
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|2
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|3
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