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Рубин - Ротор
Динамо - ЦСКА
Ахмат - Спартак
Ростов - Краснодар
Локомотив - Урал
Тамбов - Зенит
Уфа - Арсенал
Химки - Сочи

Текстовая онлайн трансляция матча Рубин против Ротор

Рубин Логотип футбольный клуб Рубин (Казань) 1:1 Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград) Ротор
Рубин
1 : 1
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 26.6 - 9.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 0.7
Средний возраст: 26.7 - 25.8
Средний рост: 183.3 - 181.2
Легионеров: 5 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 0
Ротор
Россия. Премьер-Лига 2020/2021, 30 тур
Стадион Ак Барс Арена +21 +22, Облачно с прояснениями
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.394.668.58
Лига Ставок 1.53 4.30 6.40
Мелбет 1.52 4.23 7.37
    Еще
     
    20' Макаров Денис (25)
     
    27' Абильдгор Оливер (28)
     
    31' Зотов Георгий (31)
     
    74' Шатов Олег (20) уходит с поля, Костюков Михаил (14) вышел на поле
     
    85' Старфельт Карл (2) уходит с поля, Игнатьев Иван (19) вышел на поле
     
    3
    90+3' (1:1) Деспотович Джордже (9)
    90+5' Бакаев Солтмурад (87)
    90+6' Деспотович Джордже (9) уходит с поля, Мусаев Леон (38) вышел на поле
     
    28' Алейник Олег (8)
     
    52' Степанов Данил (25)
     
    66' Гогуа Седрик (27)
     
    79' (0:1) Фламарион (96)
     
    83' Кипиани Николай (7) уходит с поля, Песегов Евгений (17) вышел на поле
     
    85' Давиташвили Зурико (77) уходит с поля, Кверквелия Соломон (33) вышел на поле
     
    2
    89' Жигулёв Илья (20)
    89' Жигулёв Илья (20) уходит с поля, Муллин Камиль (72) вышел на поле
     
    90+2' Макаров Сергей (13)
    Голы
    79’ 0:1(П) Фламарион
    Деспотович Джордже 1:1(П) 90+3’
    Наказания
    Макаров Денис 20’
    Абильдгор Оливер 27’
    28’ Алейник Олег
    Зотов Георгий 31’
    52’ Степанов Данил
    66’ Гогуа Седрик
    89’ Жигулёв Илья
    90+2’ Макаров Сергей
    Бакаев Солтмурад 90+5’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    Костюков Михаил Шатов Олег 74’
    83’ Песегов Евгений Кипиани Николай
    Игнатьев Иван Старфельт Карл 85’
    85’ Кверквелия Соломон Давиташвили Зурико
    89’ Муллин Камиль Жигулёв Илья
    Мусаев Леон Деспотович Джордже 90+6’
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 11
    		6 Удары в створ 3
    		12 Фолы 15
    		9 Угловые 6
    		1 Офсайды 0
    		47% Владение мячом 53%
    		2 Cэйвы 5
    		4 Предупреждения 5
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    Все комментарии
    ildar_3871
    ildar_3871
    16 мая в 23:59
    Отличный сезон ! Слуцкий лучше Бердыева !
    ildar_3871
    ildar_3871 ответ hansa (раскрыть)
    16 мая в 23:58
    Договорняк мне кажется )
    mars6791
    mars6791 ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    16 мая в 23:15
    Как известно из СМИ, ему там работать не дали.
    hansa
    hansa ответ Александр Рябов (раскрыть)
    16 мая в 22:45
    абсурдный театр, согласен. игрок Ротора прервал опасный прострел в центр штрафной ( прямая красная )...а швед зацепил нечаянно и без того уходящий мяч (получайте пеналь))))
    Absinthe3
    Absinthe3
    16 мая в 21:59
    Ротор должен был остаться в ПЛ, Уфе в ФНЛ самое место
    batman555
    batman555
    16 мая в 20:53
    Ротор сам виноват,надо было сушить игру,делать замены,валяться на поле...5 минут не дотянули) Было лучше если бы вылетела Уфа(С таким стадионом им надо в пфл играть) Если Оренбург не допустили с довольно аккуратным стадионом,то Уфа-это какой то любителький уровень! Строй стадион,Газизов!
    Vadik
    Vadik
    16 мая в 17:43
    Перенос матча в Уфе - фарс!!! Справедливости ради нужно было переносить одновременно матчи Ротора и ЦСКА. А так нет смысла вообще играть матч в Уфе
    chromage
    chromage
    16 мая в 17:42
    Всех с 4ым еврокубковым местом. Слуцкий какой-то монстр - взял клуб летящий в пропасть и как титан затащил его обратно наверх. Ротор немного жалко, приятный и боевой клуб. Не сказать что были слабее. Поэтому ничья законна.
    Алексей Соломонов
    Алексей Соломонов ответ Красно-белый 1987 (раскрыть)
    16 мая в 17:35
      nikot
      nikot
      16 мая в 16:50
      Слуцкий "монстр",2 раза проект в полноги сделал!
      Красно-белый 1987
      Красно-белый 1987
      16 мая в 16:48
      Слуцкий похоже родной для себя город отправил в фнл...что за лига приколов у нас? команды что борятся за выживание играют после основного претендента на вылет из вышки??? сейчас катают ничейку и в победу Тулы не верю ( а хочется чуда и вылета уфы из рпл) теряем хороший выезд в Волгоград...
      Василий 50
      Василий 50
      16 мая в 16:47
      Рад за Казань
      Честный Зритель
      Честный Зритель ответ Джон Иванов 2 (раскрыть)
      16 мая в 16:44
      Не можем мы выграть но так как там будут те же команды что и в ЛЕ квота не изменилась изменился формат...только на ранних стадиях походу сможем хоть немного набрать евро очков...
      Джон Иванов 2
      Джон Иванов 2
      16 мая в 16:38
      Не знаю, мы если только лигу пресс-конференций можем выиграть)
      Евгений Быстров
      Евгений Быстров
      16 мая в 16:35
      Короче походу отправили Ротор в ФНЛ специально.А ведь Уфа этого больше заслуживала
      Пепс
      Пепс ответ Трезвый повар (комментарий удален) (раскрыть)
      16 мая в 16:34
      Опередили ж
      Александр Рябов
      Александр Рябов
      16 мая в 16:19, ред.
      А в игре Уфа-Арсенал теперь проведут договорняк с ничьей или победой Уфы. Шикарно придумали.
      nikot
      nikot
      16 мая в 16:19
      Жаль если Ротор вылетит,лучше Уфа!
      Александр Рябов
      Александр Рябов
      16 мая в 16:18, ред.
      Что за бред с последним пеналем??? Мяч летел не в створ и явно мимо и рука была неумышленной с полу метра! И даже если пеналь был, вопрос ГДЕ вторая жёлтая карточка шведу, когда назначали первый пеналь? А игрок Ротора получил, хотя ЕГО рука была неумышленной в отличии от игрока Рубина который НЕ получил карточки. Какой-то театр абсурда - всё наоборот.
      Артур Халилов 1
      Артур Халилов 1 ответ Муравьедъ (раскрыть)
      16 мая в 16:17
      И в рпл тоже!))
      Пепс
      Пепс
      16 мая в 16:12
      Ну, для пацанов которых вчера отчисляли из ФНЛ, а сегодня бороться за 4 место в РПЛ - достижение.
      Пепс
      Пепс ответ Муравьедъ (раскрыть)
      16 мая в 16:11
      А ты нет...))))
      Муравьедъ
      Муравьедъ
      16 мая в 16:08
      И это будет играть в ЛЕ?
      Пепс
      Пепс
      16 мая в 15:55
      М-да
      рже
      рже
      16 мая в 15:16, ред.
        bsww
        bsww
        16 мая в 13:52
        Если матч Уфа - Арсенал перенесут на вечер, то и эту ОБЯЗАНЫ ПЕРЕНЕСТИ. А то есть ощущение, что Рубин победит и тем нет смысла играть, они остаются. А там температура +40
        Timmi-80
        Timmi-80
        16 мая в 13:51
        3:1
        Timmi-80
        Timmi-80
        16 мая в 13:35
        Рубин - чемпион!!!
        Пепс
        Пепс
        16 мая в 13:27
        Удачи Рубиновые!!!!)))))
        Союзник противников
        Союзник противников
        16 мая в 11:10
        2-0.
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