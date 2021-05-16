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1 : 1
завершен
16 мая 2021, 14:00
воскресенье
Стартовый состав
Цена (млн. €): 26.6 - 9.5
Очков за игру в нац. чемп.: 1.8 - 0.7
Средний возраст: 26.7 - 25.8
Средний рост: 183.3 - 181.2
Легионеров: 5 - 5
Схемы: 4-3-3 - 4-2-3-1
Серия побед: 2 - 0
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Стадион Ак Барс Арена +21 +22, Облачно с прояснениями
|79’
|0:1(П)
|Фламарион
|Деспотович Джордже
|1:1(П)
|90+3’
|Макаров Денис
|20’
|Абильдгор Оливер
|27’
|28’
|Алейник Олег
|Зотов Георгий
|31’
|52’
|Степанов Данил
|66’
|Гогуа Седрик
|89’
|Жигулёв Илья
|90+2’
|Макаров Сергей
|Бакаев Солтмурад
|90+5’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|Костюков Михаил
|Шатов Олег
|74’
|83’
|Песегов Евгений
|Кипиани Николай
|Игнатьев Иван
|Старфельт Карл
|85’
|85’
|Кверквелия Соломон
|Давиташвили Зурико
|89’
|Муллин Камиль
|Жигулёв Илья
|Мусаев Леон
|Деспотович Джордже
|90+6’
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|23
|Удары по воротам
|11
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|6
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|15
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|9
|Угловые
|6
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|1
|Офсайды
|0
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|47%
|Владение мячом
|53%
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|2
|Cэйвы
|5
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|4
|Предупреждения
|5
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