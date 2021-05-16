В 22 Дюпин Юрий Голов пропущено: 1 Выносы: 2 Спасений: 2 Пасы: 20 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 99

З 4 Бегич Сильвие Блоки: 1 Выносы: 5 Пасы: 44 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 99

З 31 Зотов Георгий Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 25 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 99

З 77 Самошников Илья Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 5 Всего навесов: 1 Перехваты: 4 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 22 Минут сыграно: 99

З 2 Старфельт Карл Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Перехваты: 2 Выносы: 2 Фол, который привел к пенальти: 1 Пасы: 43 Точность пасов: 41 Минут сыграно: 85

П 28 Абильдгор Оливер Ударов всего: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 46 Точность пасов: 30 Минут сыграно: 99

Н 87 Бакаев Солтмурад Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 21 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 99

П 8 Йевтич Дарко Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Пасы: 37 Точность пасов: 31 Минут сыграно: 99

Н 25 Макаров Денис Ударов всего: 6 Ударов в створ: 2 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 2 Отборы: 1 Желтые карточки: 1 Пасы: 14 Точность пасов: 7 Минут сыграно: 99

П 20 Шатов Олег Ударов всего: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 2 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 40 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 74

Н 9 Деспотович Джордже Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Офсайды: 1 Фолов заработано: 2 Пенальти забито: 1 Пасы: 17 Точность пасов: 13 Минут сыграно: 97

Запасные игроки

В 1 Медведев Никита

В 66 Янович Никита

З 27 Грицаенко Алексей

З 3 Меркулов Михаил

П 12 Зуев Александр

П 38 Мусаев Леон Фолов совершено: 1 Минут сыграно: 2

П 57 Пухаев Мишель

П 84 Суриков Степан

Н 19 Игнатьев Иван Пасы: 1 Точность пасов: 1 Минут сыграно: 14