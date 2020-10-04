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2 : 1
завершен
04 октября 2020, 16:00
воскресенье
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Стадион Эмирейтс
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Сака Бакайо
ассистент Бельерин Эктор
|1:0
|61’
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Пепе Николя
ассистент Бельерин Эктор
|2:0
|64’
|83’
|2:1
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МакГолдрик Дэвид
ассистент Бэлдок Джордж
|38’
|Берге Сандер
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|56’
|МакБарни Оливер
|Берк Оливер
|Пепе Николя
|Нкетиа Эдвард
|58’
|63’
|Флек Джон
|Осборн Бен
|76’
|Шарп Билли
|Бэшем Крис
|Джака Гранит
|Себальос Даниэль
|81’
|Мэйтленд-Найлз Эйнсли
|Сака Бакайо
|87’
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|6
|Удары по воротам
|6
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|5
|Удары в створ
|2
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|3
|Фолы
|9
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|2
|Угловые
|4
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|0
|Офсайды
|3
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|64%
|Владение мячом
|36%
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|1
|Cэйвы
|3
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|0
|Предупреждения
|1
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