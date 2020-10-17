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2 : 2
завершен
17 октября 2020, 14:30
суббота
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Стадион Гудисон Парк
|3’
|0:1
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Мане Садио
ассистент Робертсон Эндрю
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Кин Майкл
ассистент Родригес Хамес
|1:1
|19’
|72’
|1:2
|Салах Мохамед
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Калверт-Льюин Доминик
ассистент Динь Люка
|2:2
|81’
|Родригес Хамес
|45’
|67’
|Мане Садио
|Гомеш Андре
|69’
|84’
|Фабиньо
|Аллан
|84’
|Ришарлисон
|90’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|11’
|Гомес Джо
|ван Дейк Вирджил
|Годфри Бен
|Коулмен Шеймус
|31’
|Сигурдссон Гильфи
|Гомеш Андре
|72’
|Ивоби Алекс
|Дюкуре Абдулайе
|78’
|78’
|Жота Диого
|Фирмино Роберто
|90+1’
|Вейналдум Джорджиньо
|Фабиньо
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|11
|Удары по воротам
|22
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|5
|Удары в створ
|8
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|15
|Фолы
|9
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|2
|Угловые
|5
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|2
|Офсайды
|3
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|42%
|Владение мячом
|58%
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|6
|Cэйвы
|3
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|3
|Предупреждения
|2
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|1
|Удаления
|0
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По Ливерпулю - вылет Ван Дейка и выход Гомеса просто убил центр обороны Ливерпуля, в таких матчах становится заметно что Гомес без голландца - очень средненький защитник. Хотелось бы выделить Робертсона и Тьяго - оба провели отличную игру. Не вижу кстати проблем с Фирмино - он постепенно превращается в АП и игрока подыгрыша для Мане и Салаха, Жота конечно мобильнее но пока не так хорош в прессинге. Мане же привычно крут - как и должен топовый игрок.
По судейству - Оливер явно побоялся сломать игру удалив Пикфорда ещё в середине первого тайма, но блин, фол есть фол, и фол был очень жёсткий. Удаление Ришарлисона по делу, но почему добавлено только 5 минут?? И конечно ключевой момент - незасчитанный гол Хендерсона, я так и не понял где там нашли оффсайд у Мане?? (По локтю что-ли линию оффсайда проводили??) По идее чистый гол, но "английские судьи" опять продемонстрировали профессионализм... =((
В общем, надеюсь ни Ван Дейк ни Коулмэн не вылетели надолго, Ливерпулю и Эвертону удачи в дальнейших матчах, И БОЖЕ - научите уже кто-то английских судей использовать VAR... =)))
По Ливерпулю - вылет Ван Дейка и выход Гомеса просто убил центр обороны Ливерпуля, в таких матчах становится заметно что Гомес без голландца - очень средненький защитник. Хотелось бы выделить Робертсона и Тьяго - оба провели отличную игру. Не вижу кстати проблем с Фирмино - он постепенно превращается в АП и игрока подыгрыша для Мане и Салаха, Жота конечно мобильнее но пока не так хорош в прессинге. Мане же привычно крут - как и должен топовый игрок.
По судейству - Оливер явно побоялся сломать игру удалив Пикфорда ещё в середине первого тайма, но блин, фол есть фол, и фол был очень жёсткий. Удаление Ришарлисона по делу, но почему добавлено только 5 минут?? И конечно ключевой момент - незасчитанный гол Хендерсона, я так и не понял где там нашли оффсайд у Мане?? (По локтю что-ли линию оффсайда проводили??) По идее чистый гол, но "английские судьи" опять продемонстрировали профессионализм... =((
В общем, надеюсь ни Ван Дейк ни Коулмэн не вылетели надолго, Ливерпулю и Эвертону удачи в дальнейших матчах, И БОЖЕ - научите уже кто-то английских судей использовать VAR... =)))