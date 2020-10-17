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Текстовая онлайн трансляция матча Эвертон против Ливерпуль

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    Голы
    3’ 0:1 Мане Садио
    ассистент Робертсон Эндрю
    Кин Майкл
    ассистент Родригес Хамес     		1:1 19’
    72’ 1:2 Салах Мохамед
    Калверт-Льюин Доминик
    ассистент Динь Люка     		2:2 81’
    Наказания
    Родригес Хамес 45’
    67’ Мане Садио
    Гомеш Андре 69’
    84’ Фабиньо
    Аллан 84’
    Ришарлисон 90’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    11’ Гомес Джо ван Дейк Вирджил
    Годфри Бен Коулмен Шеймус 31’
    Сигурдссон Гильфи Гомеш Андре 72’
    Ивоби Алекс Дюкуре Абдулайе 78’
    78’ Жота Диого Фирмино Роберто
    90+1’ Вейналдум Джорджиньо Фабиньо
    Статистика
    		 11 Удары по воротам 22
    		5 Удары в створ 8
    		15 Фолы 9
    		2 Угловые 5
    		2 Офсайды 3
    		42% Владение мячом 58%
    		6 Cэйвы 3
    		3 Предупреждения 2
    		1 Удаления 0
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    Все комментарии
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
    18 октября в 08:25
    Как только я узнал, что судить будет Оливер, сразу написал, что шансов у Эвертона нет.
    Пьемонтский Князь
    Пьемонтский Князь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
    18 октября в 08:22
    Украли и в землю закопали и надпись написали, ахаха)
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
    18 октября в 06:38
    Жаль не могу закинут сюда картинку где четко видно что нету офсайда,судьи украли победу.
    Juve14
    Juve14
    18 октября в 06:09
      Juve14
      Juve14
      18 октября в 06:07
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
        17 октября в 21:58
        Ну так фанаты Юве, да и ты тоже перед матчем кричали, что Эвертон чуть ли не разгромит Ливерпуль, а теперь отскоку ирисок радуетесь)))
        112910415
        112910415
        17 октября в 21:02
        нынче будет очень весело !
        DXTK
        DXTK
        17 октября в 20:58
        папа карло хорошую команду построил, крепкая, судя по всему ириски не по зубам клоппу и его колбасе, оливер старался удалил игрока, но ничью не смог испортить, эвертон ее заслужил.
        Пьемонтский Князь
        Пьемонтский Князь ответ Kirill Erokhin (раскрыть)
        17 октября в 20:26
        Отскачили и ладушки. ливерпуль ещё не раз своё получит.)
        Kirill Erokhin
        Kirill Erokhin ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
        17 октября в 20:21
        А если бы такой же гол засчитали Эвертону, ты бы кричал, что это чистый гол твою не предвзятость, на этом сайте все знают.))))
        barcamilan
        barcamilan
        17 октября в 20:15
        не засчитали чистый гол ливерпуля
        Groove000
        Groove000
        17 октября в 20:06
        Ириски красавцы
        Пьемонтский Князь
        Пьемонтский Князь ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        17 октября в 19:06, ред.
        Я обзор и разбор посмотрел. В эпизоде с Вандиком был офсайд, поэтому не удалили (ответочка за Мертенса, так что всё справедливо). Гол Хендерсона из-за офсайда отменили, так что всё чисто. Хватит с вас и прошлого и позапрошлого сезонов, когда Салах из вне игры колотил и левые пенки пробивал, в то время, когда оборона ливерпуля безнаказанно играла в волейбол в своей штрафной.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответ 773sergeytank (раскрыть)
        17 октября в 19:04
        Вот эвертону технарь не помешал бы за их грязную игру!
        773sergeytank
        773sergeytank ответ fanliverpoolfan22 (раскрыть)
        17 октября в 19:02
        А матчи с твоими птенцами не надо рассмотреть, где их тянули? Просто Оливер потерялся на поле, ведь вы забыли ему объяснить какой конкретно ливке подсуживать. Строгий выговор ему объявите с занесением в личное дело и пригрозите ему в повторном случае увольнением из своей команды.
        fanliverpoolfan22
        fanliverpoolfan22 ответ Пьемонтский Князь (раскрыть)
        17 октября в 19:01, ред.
        Оливер который не удалил пикфорда ,Оливер который не засчитал чистый гол Ливерпуля.
        zooveterinar
        zooveterinar
        17 октября в 18:50
        Молодцы, ставочка зашла!!!
        Rheinfall
        Rheinfall
        17 октября в 18:23
        В Ливерпуле было веселое дерби с итоговой ничьей . Эвертон, конечно, с Анчелотти угадал. Очень интересная АПЛ будет в этом году
        dzvinka
        dzvinka
        17 октября в 18:13
        без ВВД, Матип с Гомесом превращаются в две овцы... нет команды кому играть по мячу, в итоге никто не играет стоят смотрят друг на друга.
        В воротах Адриан - это просто дырище. По идее должны были побеждать, но почему то рука Мане стала игровой частью тела, а 63 защитника Евертона не игровой, и в итоге гол не защитан. Пикфорд.
        Тьяго чуть не оторвали ногу с мясом во ВТОРОЙ его игре в АПЛ, кто-то там звал месси в лигу... где эти люди?!)))
        Если Аллисон и ВВД скорей не вернуться - нам будет... ЖОтА надеюсь нас спасет!
        Q-J-G
        Q-J-G ответ shlifen (раскрыть)
        17 октября в 18:11
        ...И БОЖЕ - научите уже кто-то английских судей использовать VAR... =)))

        На стажировку их в РПЛ, к Вилкову на месяц-два) лучше на игры, когда играет Зенит...
        Colchoneros
        Colchoneros
        17 октября в 18:10
        Браво Ливерпуль!
        Bags_Banny
        Bags_Banny
        17 октября в 18:09, ред.
          Пьемонтский Князь
          Пьемонтский Князь ответ shlifen (раскрыть)
          17 октября в 18:03
          Раньше все говорили о жёсткости и мужественности АПЛ, а теперь возмущаются отсутствием КК). А вспомни, как раньше вратарей буквально калечили.
          Пьемонтский Князь
          Пьемонтский Князь ответ IKER-RAUL (раскрыть)
          17 октября в 18:02
          Это ему за Мертенса обраточка.
          shlifen
          shlifen
          17 октября в 18:02
          Отличный матч, и прекрасное дерби - боевое, результативное и местами спорное. По игре команд: Эвертон выглядел довольно простенько (не говорю что это плохо), игра команды заточена на стандарты и навесы Диня на Калверт-Льюина - что сыграло и в этом матче. Надеюсь в будущем будут играть разнообразнее - благо состав Эвертона это позволяет... В этом матче Эвертон как-то излишне грубо играл - за прыжок двумя ногами вперёд и вынос Ван Дейка Пикфорда должны были конечно удалять, понять логику почему это даже не жёлтая - мне не дано =(( Фол Ришарлисона это второй пипец, прыжок двумя ногами в опорную ногу Тьяго, после чего Ришарлисон валяется на газоне, держится за ногу а потом высказывает недовольство удалением - это было дико. При этом кстати бразилец имел отличный момент (которых и так было не много) но попал в штангу...
          По Ливерпулю - вылет Ван Дейка и выход Гомеса просто убил центр обороны Ливерпуля, в таких матчах становится заметно что Гомес без голландца - очень средненький защитник. Хотелось бы выделить Робертсона и Тьяго - оба провели отличную игру. Не вижу кстати проблем с Фирмино - он постепенно превращается в АП и игрока подыгрыша для Мане и Салаха, Жота конечно мобильнее но пока не так хорош в прессинге. Мане же привычно крут - как и должен топовый игрок.
          По судейству - Оливер явно побоялся сломать игру удалив Пикфорда ещё в середине первого тайма, но блин, фол есть фол, и фол был очень жёсткий. Удаление Ришарлисона по делу, но почему добавлено только 5 минут?? И конечно ключевой момент - незасчитанный гол Хендерсона, я так и не понял где там нашли оффсайд у Мане?? (По локтю что-ли линию оффсайда проводили??) По идее чистый гол, но "английские судьи" опять продемонстрировали профессионализм... =((
          В общем, надеюсь ни Ван Дейк ни Коулмэн не вылетели надолго, Ливерпулю и Эвертону удачи в дальнейших матчах, И БОЖЕ - научите уже кто-то английских судей использовать VAR... =)))
          Пьемонтский Князь
          Пьемонтский Князь
          17 октября в 18:01
          Жаль не удалось посмотреть игру. Я ливерпулю несчастья приношу). Постараюсь следующий тут глянуть.
          Пьемонтский Князь
          Пьемонтский Князь
          17 октября в 18:01
          Против Оливера у ирисок не было шансов, но ливерпуль даже с Оливером не смог добыть победу. Для Анчелоти не плохо. На энфилде ириски победят, если Оливера опять не назначат.
          Дмитрий Климович 3
          Дмитрий Климович 3
          17 октября в 17:33
          Манэ и Салах,ктож ещё!?
          fanliverpoolfan22
          fanliverpoolfan22
          17 октября в 17:21
          Когда до Клоппа дойдет что Фирмино потух как игрок,и никогда больше не забьет гол за Ливерпуль,пора Жоту ставить в основу.
          fanliverpoolfan22
          fanliverpoolfan22
          17 октября в 17:14
          Фа должны рассмотреть этот матч,эвертон подкупил Оливера
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