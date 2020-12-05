В 16 Менди Эдуар Голов пропущено: 1 Перехваты: 1 Спасений: 2 Пасы: 27 Точность пасов: 16 Минут сыграно: 95

З 24 Джеймс Рис Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 4 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 2 Пасы: 33 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 95

З 15 Зума Курт Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Перехваты: 1 Выносы: 5 Пасы: 42 Точность пасов: 37 Минут сыграно: 95

З 6 Силва Тиаго Блоки: 1 Перехваты: 1 Выносы: 4 Пасы: 54 Точность пасов: 50 Минут сыграно: 95

З 21 Чилуэлл Бенжамин Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 3 Всего навесов: 2 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 41 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 95

Н 22 Зиеш Хаким Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Фолов заработано: 1 Отборы: 1 Перехваты: 1 Пасы: 12 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 30

П 7 Канте Нголо Фолов совершено: 3 Отборы: 3 Перехваты: 2 Пасы: 42 Точность пасов: 35 Минут сыграно: 95

П 19 Маунт Мэйсон Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Отборы: 3 Всего навесов: 9 Точные навесы: 6 Перехваты: 2 Выносы: 1 Пасы: 37 Точность пасов: 26 Минут сыграно: 95

П 29 Хаверц Кай Ударов всего: 1 Фолов заработано: 3 Фолов совершено: 2 Выносы: 1 Пасы: 36 Точность пасов: 29 Минут сыграно: 67

Н 11 Вернер Тимо Ударов всего: 4 Ударов в створ: 4 Голевые передачи: 1 Отборы: 3 Удары в каркас ворот: 1 Пасы: 26 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 95

Н 18 Жиру Оливье Ударов всего: 5 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 3 Отборы: 1 Выносы: 1 Пасы: 27 Точность пасов: 21 Минут сыграно: 79

Запасные игроки

В 1 Аррисабалага Кепа

З 28 Аспиликуэта Сезар

З 2 Рюдигер Антонио

П 5 Жоржиньо

П 17 Ковачич Матео Фолов заработано: 1 Выносы: 1 Пасы: 5 Точность пасов: 4 Минут сыграно: 28

П 10 Пулишич Кристиан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 2 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Пасы: 24 Точность пасов: 19 Минут сыграно: 65