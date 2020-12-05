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3 : 1
завершен
05 декабря 2020, 23:00
суббота
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Стадион Стэмфорд Бридж
|4’
|0:1
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Бэмфорд Патрик
ассистент Филлипс Кельвин
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Жиру Оливье
ассистент Джеймс Рис
|1:1
|27’
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Зума Курт
ассистент Маунт Мэйсон
|2:1
|61’
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Пулишич Кристиан
ассистент Вернер Тимо
|3:1
|90+3’
|74’
|Льоренте Диего
|90+5’
|Рафаэл
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|9’
|Льоренте Диего
|Кох Робин
|Пулишич Кристиан
|Зиеш Хаким
|30’
|57’
|Поведа Иан
|Харрисон Джек
|Ковачич Матео
|Хаверц Кай
|67’
|69’
|Родриго
|Алиоски Эзган
|Абрахам Тэмми
|Жиру Оливье
|79’
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|23
|Удары по воротам
|8
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|10
|Удары в створ
|3
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|12
|Фолы
|9
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|8
|Угловые
|4
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|1
|Офсайды
|4
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|46%
|Владение мячом
|54%
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|2
|Cэйвы
|7
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|0
|Предупреждения
|2
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Любимые команды Челси (Лондон), Милан (Милан), Барселона (Барселона
Любимые команды Челси (Лондон), Милан (Милан), Барселона (Барселона
Бьелса старался играть флангами и это практически выключало оборонительный потенциал от Канте,а наши фланги часто оказывались в ситуативном ментшинстве.
Жирубасик сегодня очень полезен,незаментные Маунт с Хаверцом,их часто прессинговали и не всегда они справлялись с задачей.
Лучший игрок маьча ак по мне Джеймс,голевая от него + уверенная игра.
Вернер снова чудит и не забивает много очевидного но и 3-й гол его заслуга.
Зиешу здоровья,надеюсь все с ним будет хорошо.
У Лидса можно выделить воротниа как минимум 5 сейвов и правого защитника,очень качествнная игра.
Бьелса старался играть флангами и это практически выключало оборонительный потенциал от Канте,а наши фланги часто оказывались в ситуативном ментшинстве.
Жирубасик сегодня очень полезен,незаментные Маунт с Хаверцом,их часто прессинговали и не всегда они справлялись с задачей.
Лучший игрок маьча ак по мне Джеймс,голевая от него + уверенная игра.
Вернер снова чудит и не забивает много очевидного но и 3-й гол его заслуга.
Зиешу здоровья,надеюсь все с ним будет хорошо.
У Лидса можно выделить воротниа как минимум 5 сейвов и правого защитника,очень качествнная игра.
В целом хорошая игра. С наскока не получилось и пропустили контру.
Зума исправился, молодец!
Старик Жиру показывает мастер класс Абрахаму, Пусть учится.
Пулишич с начала немного робел чтоли. Во втором был похож на самого себя.
Вернеру конечно не везло. Но в третьем голе его заслуга высока.
Лидсу Бьелсы респект! Очень энергичная и безбоязненная команда. Дали бой, но не повезло. Размочили сухую серию Челси. Показали некоторые проблемные места у синих. Удачи им!
В целом хорошая игра. С наскока не получилось и пропустили контру.
Зума исправился, молодец!
Старик Жиру показывает мастер класс Абрахаму, Пусть учится.
Пулишич с начала немного робел чтоли. Во втором был похож на самого себя.
Вернеру конечно не везло. Но в третьем голе его заслуга высока.
Лидсу Бьелсы респект! Очень энергичная и безбоязненная команда. Дали бой, но не повезло. Размочили сухую серию Челси. Показали некоторые проблемные места у синих. Удачи им!
Всех болел Челси с победой!!
Всех болел Челси с победой!!