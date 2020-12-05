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Челси - Лидс
Бернли - Эвертон
Манчестер Сити - Фулхэм
Вест Хэм - Манчестер Юнайтед

Текстовая онлайн трансляция матча Челси против Лидс

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    27' (1:1) Жиру Оливье (18) (Джеймс Рис (24))
     
    30' Зиеш Хаким (22) уходит с поля, Пулишич Кристиан (10) вышел на поле
     
    61' (2:1) Зума Курт (15) (Маунт Мэйсон (19))
     
    67' Хаверц Кай (29) уходит с поля, Ковачич Матео (17) вышел на поле
     
    79' Жиру Оливье (18) уходит с поля, Абрахам Тэмми (9) вышел на поле
     
    90+3' (3:1) Пулишич Кристиан (10) (Вернер Тимо (11))
     
    4' (0:1) Бэмфорд Патрик (9) (Филлипс Кельвин (23))
     
    9' Кох Робин (5) уходит с поля, Льоренте Диего (14) вышел на поле
     
    57' Харрисон Джек (22) уходит с поля, Поведа Иан (7) вышел на поле
     
    69' Алиоски Эзган (10) уходит с поля, Родриго (20) вышел на поле
     
    74' Льоренте Диего (14)
     
    90+5' Рафаэл (18)
    Голы
    4’ 0:1 Бэмфорд Патрик
    ассистент Филлипс Кельвин
    Жиру Оливье
    ассистент Джеймс Рис     		1:1 27’
    Зума Курт
    ассистент Маунт Мэйсон     		2:1 61’
    Пулишич Кристиан
    ассистент Вернер Тимо     		3:1 90+3’
    Наказания
    74’ Льоренте Диего
    90+5’ Рафаэл
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    9’ Льоренте Диего Кох Робин
    Пулишич Кристиан Зиеш Хаким 30’
    57’ Поведа Иан Харрисон Джек
    Ковачич Матео Хаверц Кай 67’
    69’ Родриго Алиоски Эзган
    Абрахам Тэмми Жиру Оливье 79’
    Статистика
    		 23 Удары по воротам 8
    		10 Удары в створ 3
    		12 Фолы 9
    		8 Угловые 4
    		1 Офсайды 4
    		46% Владение мячом 54%
    		2 Cэйвы 7
    		0 Предупреждения 2
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    Все комментарии
    протон1
    протон1
    06 декабря в 19:54
    единственная команда которая радует меня. Челси
    juvenale
    juvenale ответ vastudio (раскрыть)
    06 декабря в 13:16
    мы это кто
    Любимые команды Челси (Лондон), Милан (Милан), Барселона (Барселона
    Том Хеннинг Эвребе
    Том Хеннинг Эвребе
    06 декабря в 10:49
    Чемпионом становится больше не тот, кто побеждает всех своих прямых конкурентов, а кто больше побеждает середняков и аутсайдеров, первым достаточно просто не проиграть.
    DXTK
    DXTK
    06 декабря в 08:05
    лэмпс снова обыграл бьелсу......лидс конечно штормит туда сюда, вроде начали хорошо, но закончили плохо.мне кажется им нужно усиление. в обороне ........ если лидс и останется в лиге только потому что есть просто кто-то хуже. а челси нащупал игру, но обыгрывают пока лишь аутсайдеров ни мю ни ттх не смогли. так смотриш жирик может закончить сезон и лучшим бомбардиром клуба правда если не уйдет зимой.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    06 декабря в 02:23
    Соккер, куда пропал блок "лучший комментарий"?
    95-shishani-95
    95-shishani-95 ответ azkan (раскрыть)
    06 декабря в 02:22
    Но ведь не трансферы ради трансферов. А необходимые игроки.
    fanliverpoolfan22
    fanliverpoolfan22
    06 декабря в 02:17
    Челси разбушевалась уже на первом строке
    Leki_chelsea
    Leki_chelsea ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    06 декабря в 01:43
    Пффф
    Akatsuki72
    Akatsuki72
    06 декабря в 01:33
    Уверенная победа, но не без ложки дёгтя в виде повреждений. Особенно огорчает очередная травма Зиеша, есть опасение, что это может на постоянной основе, но надеюсь всё же, что это временная чёрная полоса для Хакима, ибо без него очень сильно команда теряет в позиционном нападении. Силве и Коху здоровья!
    azkan
    azkan ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
    06 декабря в 01:30
    Ну как точечные? Почти пол команды))
    azkan
    azkan ответ shlifen (раскрыть)
    06 декабря в 01:22
    На счет теневого участника уже можно посомневаться. В начале сезона были такими.
    95-shishani-95
    95-shishani-95
    06 декабря в 01:21
    С победой лондонский клуб. Очень мощный матч провёл Челси. 23 ударов, 10 из которых пришлись в створ ворот Лидса. Голкипер Лидса Иллан Мелье спас свою команду от намного крупного счёта. Нападающий Челси хорошую физическую и игровую форму набрал. Покер в Лиге Чемпионов УЕФА и сегодняшний гол подтверждение этому. Лэмпард хорошую игру поставил, сделав точечные покупки в летнее трансферное окно. Думаю, что у него впереди ещё много хороших событий во главе своего родного клуба. Фрэнк ведь один из самых лучших и популярных легенд Челси, если не самый самый! И кстати, эта победа вывела Челси на первое место в турнирной таблице АПЛ!
    dimagas2
    dimagas2
    06 декабря в 01:18, ред.
    Игра получилась веселенькая,Лидсу навено не хватает класса игроков,все таки как не крути что в первом ,что во втором таймах был виден перевес за исключнием может в сумме 15 минут добротного прессинга павлинов в начале 1-го тайма.
    Бьелса старался играть флангами и это практически выключало оборонительный потенциал от Канте,а наши фланги часто оказывались в ситуативном ментшинстве.
    Жирубасик сегодня очень полезен,незаментные Маунт с Хаверцом,их часто прессинговали и не всегда они справлялись с задачей.
    Лучший игрок маьча ак по мне Джеймс,голевая от него + уверенная игра.
    Вернер снова чудит и не забивает много очевидного но и 3-й гол его заслуга.
    Зиешу здоровья,надеюсь все с ним будет хорошо.
    У Лидса можно выделить воротниа как минимум 5 сейвов и правого защитника,очень качествнная игра.
    Медив
    Медив ответ The Frei (раскрыть)
    06 декабря в 01:17
    Не, даже тогда не было такого ощущения, что матч команда выиграет в любом случае. Там же не особо часто кого то выкатывали в ноль. В основном тогда у команды было небольшое количество моментов при очень высокой реализации. Особенно если вынести за скобки период с середины октября по середину декабря. После этого стали играть все хуже и хуже, по чуть чуть, но стабильно
    Ice van Reed
    Ice van Reed
    06 декабря в 01:14, ред.
    Могут когда хотят!!!
    vastudio
    vastudio
    06 декабря в 01:13
      azkan
      azkan
      06 декабря в 01:12
      Здоровья Зиешу, Сильве и Коху. Что поделать, английский футбол жестковат. Тем и привлекателен наверное.
      vastudio
      vastudio
      06 декабря в 01:09
      Мы -первые, с завтрашнего дня начнётся безнадёжное отставание преследователей)
      vastudio
      vastudio ответ vastudio (раскрыть)
      06 декабря в 01:08
      Не сомневался даже))
      dimagas2
      dimagas2 ответ The Frei (раскрыть)
      06 декабря в 01:08
      При Конте играли более закрыто.
      shlifen
      shlifen
      06 декабря в 01:05, ред.
      По матчу - пока что Лидсу сложно что-то противопоставить Челси кроме физики и скорости, по уровню мастерства игроков тут "две большие разницы"... Но Лидс "не подарок" для всех лидеров... Соотношение ударов 23-8 (10-3 в створ) в целом описывает соотношение сил в матче. Лидс строго не сужу, команда только в этом сезоне вышла из Чемпионшипа и им бы пару сезонов ещё, чтобы состав укрепить. По результатам: Лидсу "не вешать нос" и набирать очки с командами послабее, поскольку главное сейчас - гарантированно остаться в АПЛ на следующий сезон... Ну а Челси походу начинает "притираться" и может стать теневым участником Чемпионской гонки в АПЛ - что впринципе логично, учитывая уровень купленных новичков....
      The Frei
      The Frei ответ Медив (раскрыть)
      06 декабря в 01:03
      А как же первый сезон Конте?
      Медив
      Медив
      06 декабря в 01:01
      Молодцы, заделали волевую. Хотя даже при пропущенном мяче особого волнения не было. Давно Челси так сильно не играл. Наверное со времен второго прихода Мавра
      azkan
      azkan
      06 декабря в 01:01
      С волевой победой Челси!
      В целом хорошая игра. С наскока не получилось и пропустили контру.
      Зума исправился, молодец!
      Старик Жиру показывает мастер класс Абрахаму, Пусть учится.
      Пулишич с начала немного робел чтоли. Во втором был похож на самого себя.
      Вернеру конечно не везло. Но в третьем голе его заслуга высока.
      Лидсу Бьелсы респект! Очень энергичная и безбоязненная команда. Дали бой, но не повезло. Размочили сухую серию Челси. Показали некоторые проблемные места у синих. Удачи им!
      Viduka
      Viduka
      06 декабря в 00:59, ред.
      Все-таки не хватает пока Лидсу класса, чтобы бодаться на равных с такими соперниками. Остается только поздравить болельщиков Челси с заслуженной победой. Отличную команду строит Лэмпард.
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Leki_chelsea (раскрыть)
      06 декабря в 00:59
      С ноунэймами? Силен
      Stamford Bridge
      Stamford Bridge
      06 декабря в 00:58
      Тимо молодчага,Хаверц почаще улыбайся)Все молодцы!!!Всех с Победой!
      25процентный клоун
      25процентный клоун ответ Leki_chelsea (раскрыть)
      06 декабря в 00:58, ред.
      Нулевой))
      Таганский
      Таганский
      06 декабря в 00:57
      Симпатичный Лидс, еще попьет кровушки многим, видно.. Бьелса - пахан в натуре..))
      Всех болел Челси с победой!!
      Сантус
      Сантус
      06 декабря в 00:56
      Баста.Всех с победой.Бэлса бесится...))
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