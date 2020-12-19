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0 : 7
завершен
вчера, 15:30
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Стадион Селхарст Парк
|3’
|0:1
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Минамино Такуми
ассистент Мане Садио
|35’
|0:2
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Мане Садио
ассистент Фирмино Роберто
|44’
|0:3
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Фирмино Роберто
ассистент Робертсон Эндрю
|52’
|0:4
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Хендерсон Джордан
ассистент Александер-Арнольд Трент
|68’
|0:5
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Фирмино Роберто
ассистент Салах Мохамед
|81’
|0:6
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Салах Мохамед
ассистент Матип Жоэль
|84’
|0:7
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Салах Мохамед
ассистент Окслейд-Чемберлен Алекс
|Клайн Натаниэл
|45+1’
|Вышел
|Ушел
|Вышел
|Ушел
|57’
|Салах Мохамед
|Мане Садио
|Томкинс Джеймс
|Куяте Шейху
|63’
|Батшуайи Миши
|Эзе Эберечи
|69’
|69’
|Джонс Кертис
|Вейналдум Джорджиньо
|Ридевальд Хайро
|МакАртур Джеймс
|75’
|75’
|Окслейд-Чемберлен Алекс
|Фирмино Роберто
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|5
|Удары по воротам
|14
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|3
|Удары в створ
|8
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|5
|Фолы
|11
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|5
|Угловые
|4
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|7
|Офсайды
|0
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|34%
|Владение мячом
|66%
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|0
|Cэйвы
|3
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|1
|Предупреждения
|0
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Спасибо команде за праздничный уикэнд!
Больше всего понравилась командная слаженость, все играли на команду - чемпионская игра в первой половине - никто не тянул на себя, все во благо общего успеха. Во второй половине уже избиение Пэлас, накидали полную авоську.
Победа над ТТХ придала уверенности в своих силах, как верно отметил Klaus-S, и это чувствовалось.
Отличное начало матчей тура, смотрим дальше, на этих выходных сразу несколько интереснейших матчей!
Спасибо команде за праздничный уикэнд!
Больше всего понравилась командная слаженость, все играли на команду - чемпионская игра в первой половине - никто не тянул на себя, все во благо общего успеха. Во второй половине уже избиение Пэлас, накидали полную авоську.
Победа над ТТХ придала уверенности в своих силах, как верно отметил Klaus-S, и это чувствовалось.
Отличное начало матчей тура, смотрим дальше, на этих выходных сразу несколько интереснейших матчей!