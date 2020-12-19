В 1 Алиссон Выносы: 1 Спасений: 3 Пасы: 24 Точность пасов: 20 Минут сыграно: 92

З 66 Александер-Арнольд Трент Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 2 Отборы: 2 Всего навесов: 2 Точные навесы: 1 Перехваты: 2 Пасы: 89 Точность пасов: 73 Минут сыграно: 92

З 32 Матип Жоэль Ударов всего: 1 Голевые передачи: 1 Фолов совершено: 2 Перехваты: 1 Пасы: 74 Точность пасов: 69 Минут сыграно: 92

З 26 Робертсон Эндрю Голевые передачи: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 5 Точные навесы: 2 Перехваты: 2 Выносы: 3 Пасы: 90 Точность пасов: 72 Минут сыграно: 92

П 5 Вейналдум Джорджиньо Перехваты: 1 Пасы: 49 Точность пасов: 48 Минут сыграно: 69

П 8 Кейта Наби Фолов совершено: 4 Отборы: 3 Перехваты: 4 Пасы: 66 Точность пасов: 56 Минут сыграно: 92

З 3 Фабиньо Фолов совершено: 1 Отборы: 4 Перехваты: 4 Выносы: 4 Пасы: 87 Точность пасов: 83 Минут сыграно: 92

П 14 Хендерсон Джордан Ударов всего: 1 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 3 Выносы: 1 Пасы: 117 Точность пасов: 101 Минут сыграно: 92

Н 10 Мане Садио Ударов всего: 3 Ударов в створ: 2 Голов забито: 1 Голевые передачи: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Отборы: 2 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Пасы: 11 Точность пасов: 8 Минут сыграно: 57

Н 18 Минамино Такуми Ударов всего: 2 Ударов в створ: 1 Голов забито: 1 Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 2 Пасы: 21 Точность пасов: 17 Минут сыграно: 92

Н 9 Фирмино Роберто Ударов всего: 2 Ударов в створ: 2 Голов забито: 2 Голевые передачи: 1 Отборы: 1 Всего навесов: 1 Перехваты: 1 Выносы: 1 Пасы: 28 Точность пасов: 18 Минут сыграно: 75

Запасные игроки

В 13 Адриан

В 62 Келлехер Куимхин

З 46 Уилльямс Рис

З 76 Уильямс Неко

З 47 Филлипс Натаниэль

П 17 Джонс Кертис Фолов заработано: 1 Фолов совершено: 1 Выносы: 1 Пасы: 29 Точность пасов: 28 Минут сыграно: 23

П 15 Окслейд-Чемберлен Алекс Голевые передачи: 1 Пасы: 9 Точность пасов: 9 Минут сыграно: 17

Н 27 Ориги Дивок