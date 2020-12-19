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Кристал Пэлас - Ливерпуль
Саутгемптон - Манчестер Сити
Эвертон - Арсенал
Ньюкасл Юнайтед - Фулхэм

Текстовая онлайн трансляция матча Кристал Пэлас против Ливерпуль

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Лига ставок 5.20 4.20 1.69
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    45+1' Клайн Натаниэл (17)
     
    63' Куяте Шейху (8) уходит с поля, Томкинс Джеймс (5) вышел на поле
     
    69' Эзе Эберечи (25) уходит с поля, Батшуайи Миши (23) вышел на поле
     
    75' МакАртур Джеймс (18) уходит с поля, Ридевальд Хайро (44) вышел на поле
     
    3' (0:1) Минамино Такуми (18) (Мане Садио (10))
     
    35' (0:2) Мане Садио (10) (Фирмино Роберто (9))
     
    44' (0:3) Фирмино Роберто (9) (Робертсон Эндрю (26))
     
    52' (0:4) Хендерсон Джордан (14) (Александер-Арнольд Трент (66))
     
    57' Мане Садио (10) уходит с поля, Салах Мохамед (11) вышел на поле
     
    68' (0:5) Фирмино Роберто (9) (Салах Мохамед (11))
     
    69' Вейналдум Джорджиньо (5) уходит с поля, Джонс Кертис (17) вышел на поле
     
    75' Фирмино Роберто (9) уходит с поля, Окслейд-Чемберлен Алекс (15) вышел на поле
     
    81' (0:6) Салах Мохамед (11) (Матип Жоэль (32))
     
    84' (0:7) Салах Мохамед (11) (Окслейд-Чемберлен Алекс (15))
    Голы
    3’ 0:1 Минамино Такуми
    ассистент Мане Садио
    35’ 0:2 Мане Садио
    ассистент Фирмино Роберто
    44’ 0:3 Фирмино Роберто
    ассистент Робертсон Эндрю
    52’ 0:4 Хендерсон Джордан
    ассистент Александер-Арнольд Трент
    68’ 0:5 Фирмино Роберто
    ассистент Салах Мохамед
    81’ 0:6 Салах Мохамед
    ассистент Матип Жоэль
    84’ 0:7 Салах Мохамед
    ассистент Окслейд-Чемберлен Алекс
    Наказания
    Клайн Натаниэл 45+1’
    Замены
    Вышел Ушел Вышел Ушел
    57’ Салах Мохамед Мане Садио
    Томкинс Джеймс Куяте Шейху 63’
    Батшуайи Миши Эзе Эберечи 69’
    69’ Джонс Кертис Вейналдум Джорджиньо
    Ридевальд Хайро МакАртур Джеймс 75’
    75’ Окслейд-Чемберлен Алекс Фирмино Роберто
    Статистика
    		 5 Удары по воротам 14
    		3 Удары в створ 8
    		5 Фолы 11
    		5 Угловые 4
    		7 Офсайды 0
    		34% Владение мячом 66%
    		0 Cэйвы 3
    		1 Предупреждения 0
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    Все комментарии
    barcamilan
    barcamilan
    сегодня в 00:23
    спартак вспомнился
    IKER-RAUL
    IKER-RAUL
    сегодня в 00:13
    неожиданно, но как приятно так разгромно побеждать! Ливерпуль с отличным матчем, с Победой! Молодцы парни!!
    Agamaga
    Agamaga ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 22:54
    Ну ты сравнил последние пару сезонов, а в целом? Шутками пропихнуть выше не получится ахахах
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Agamaga (раскрыть)
    вчера в 22:32
    по нашим АПЛовским)))) ахаха! Ливерпуль Барселона 4-0, Барселона- Бавария 2-8, Барса - Ювентус 0:3, Реал- Шахтёр 2:3 и 0:2, Севилия Челси 0-4
    Agamaga
    Agamaga ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 22:21
    По каким критериям апл выше Ла Лиги? Таблица УЕФА врёт?
    ЮHBА
    ЮHBА
    вчера в 20:23
    Ливерпуль первый в таблице!
    Салах первый в гонке бомбардиров!
    С победой!
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Killofwrath (раскрыть)
    вчера в 19:59, ред.
    ваша лига это Севилия. А в остальном отгребали от Шахтёра,ну и про позор 2-8,могу ещё освежить память.
    Месси уже с пенальти всяким дноря-М забить не может,совсем с катушек слетел в этом космическом пространстве.
    David Young
    David Young ответ Futurista (раскрыть)
    вчера в 19:09
    .
    Killofwrath
    Killofwrath ответ заDOOMчивый (раскрыть)
    вчера в 19:08
    Причем тут конкретный клуб, когда речь идёт о лигах?
    Князь Всея Турина
    Князь Всея Турина
    вчера в 19:06
    посмотрел в Вики и оказывается Ходжсон тренировал Ливерпуь,причём очень неудачно,поэтому решил вернуть должок. ахаха!
    serh62
    serh62
    вчера в 19:01
    ливерпулю не впервой показывать оппонентам. чего они стоят на самом деле...
    cska vperiod
    cska vperiod
    вчера в 18:56
    Ливерпуль любит обыгрывать 7:0, хрющи знают.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ liverpool-today (раскрыть)
    вчера в 18:54
    Бекер не забил,слегка расстроен.
    Martini_1987
    Martini_1987 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
    вчера в 18:46
    А как же ностальгия по семь ноль на Энфилде?😂😂😂
    санек002
    санек002
    вчера в 18:41
    любимый счет
    juvenale
    juvenale ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    вчера в 18:33, ред.
    из-за бегунка стерлинга, как все просто)))так можно любое поражение команды оправдать)))ну тогда Юве не прошел из-за судьи)
    Муслим90
    Муслим90
    вчера в 18:28
    Классный матч! Раскатайте также Виллу теперь)))
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 18:24, ред.
    Горожане не прошли Лион из-за бегунка Стерлинга. А проиграли мы им после досрочного чемпионства. Какой смысл напрягаться уже в ненужном для клуба матче?
    Санчо Панса
    Санчо Панса
    вчера в 18:17
    Худший матч Пэлэс в сезоне и лучший в исполнении Ливерпуля! Так иногда бывает....В этом же сезоне Ливерпуль сам побыл в шкуре лондонцев, когда пропустил столько же от Астон Виллы. С таким крепким составом как у Кристэл, они позорно проиграли красным! Другого слова сложно подобрать.
    Wolf77785
    Wolf77785 ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 18:16
    из-за левой пенки пеналду?!
    juvenale
    juvenale ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    вчера в 18:13
    7ую?так чемп остановили и не доиграли)))так ее и ваш многократный чемпион не прошел,который вас 4-0 выиграл и пропустил 3 мяча от нее))а Юве из-за левой пенки не прошел
    25процентный клоун
    25процентный клоун
    вчера в 18:13
    Поскорее бы матч с виллой
    Wolf77785
    Wolf77785
    вчера в 18:13
    Спартак одобряет!
    Steven Gerrard 008
    Steven Gerrard 008 ответ juvenale (раскрыть)
    вчера в 18:08, ред.
    Неплохо, но 7ую команду Франции вы не смогли пройти)
    Kirill Erokhin
    Kirill Erokhin
    вчера в 18:04
    Всех Красных с победой ! А Пэллас даже жалко было. Хейтерам которые любят вспоминать матч на Вилла Парк привет.
    juvenale
    juvenale ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    вчера в 18:00, ред.
    ухаххаа

    lobsterdam
    lobsterdam ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    вчера в 17:59
    ну память у скаузеров! столько не живут!
    juvenale
    juvenale ответ Steven Gerrard 008 (раскрыть)
    вчера в 17:54
    хахахха
    liverpool-today
    liverpool-today
    вчера в 17:53
    Это был хороший матч, все напы и капитан забили голы. Никто не в обиде.
    заDOOMчивый
    заDOOMчивый ответ Killofwrath (раскрыть)
    вчера в 17:52
    особенно у Барселоны ахахах!
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