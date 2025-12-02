«Ницца» осудила нападение фанатов клуба на футболистов команды

Французский футбольный клуб «Ницца» считает неприемлемым нападение фанатов на игроков команды и выражает полную поддержку футболистам. Об этом сообщает пресс-служба «Ниццы».
Ранее портал Foot Mercato сообщил, что болельщики «Ниццы» напали на футболистов команды на клубной базе из-за неудовлетворительных результатов. Несколько фанатов напали на нигерийского нападающего команды Терема Моффи и ивуарийского полузащитника Жереми Бога. Сообщается, что болельщики били футболистов и плевали в них.
«Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудачных выступлений. Однако подобные инциденты неприемлемы. Несколько членов клуба подверглись нападению. „Ницца“ выражает им полную поддержку и самым решительным образом осуждает эти действия», — говорится в заявлении.
«Ницца» потерпела шесть поражений подряд во всех турнирах. В чемпионате Франции после 14 туров команда занимает 10-е место с 17 очками.
Демократия по-французски....
Хочу в Лувр иду - драгоценности беру....
Хочу на базу к "Ницце" иду - тумаков надаю....
Лучше бы результаты пообещали улучшить.
