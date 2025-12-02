Top.Mail.Ru
«Ницца» осудила нападение фанатов клуба на футболистов команды

02 декабря 2025, 09:36

Французский футбольный клуб «Ницца» считает неприемлемым нападение фанатов на игроков команды и выражает полную поддержку футболистам. Об этом сообщает пресс-служба «Ниццы».

Ранее портал Foot Mercato сообщил, что болельщики «Ниццы» напали на футболистов команды на клубной базе из-за неудовлетворительных результатов. Несколько фанатов напали на нигерийского нападающего команды Терема Моффи и ивуарийского полузащитника Жереми Бога. Сообщается, что болельщики били футболистов и плевали в них.

«Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудачных выступлений. Однако подобные инциденты неприемлемы. Несколько членов клуба подверглись нападению. „Ницца“ выражает им полную поддержку и самым решительным образом осуждает эти действия», — говорится в заявлении.

«Ницца» потерпела шесть поражений подряд во всех турнирах. В чемпионате Франции после 14 туров команда занимает 10-е место с 17 очками.

Ницца
Источник: itar-tass.com
Брулин
Брулин
03 декабря в 09:46
Вот оно - преимущество Fun ID )))
Jeck Denielse
Jeck Denielse
02 декабря в 18:45
За что боролись на то и напоролись....
Демократия по-французски....
Хочу в Лувр иду - драгоценности беру....
Хочу на базу к "Ницце" иду - тумаков надаю....
Варвар7
Варвар7
02 декабря в 15:09
Нет, наши спортсмены всё же более адаптированы к подобным обстоятельствам - ведь главное вовремя "смыться" применив своё преимущество в беге....)))
sv_1969
sv_1969
02 декабря в 12:29
Дураков везде навалом! Их не сеют и не пашут ! Они сами родятся)))
Alex_67
Alex_67
02 декабря в 11:30
Нападавших людей хоть задержали?
r87adexkugby
r87adexkugby
02 декабря в 11:12
А что могли похвалить зп нападение?
Лучше бы результаты пообещали улучшить.
labasy
labasy
02 декабря в 10:45
Верю Беллингема)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 декабря в 10:40
Играть и радовать своих фанатов надо игрокам Ниццы
