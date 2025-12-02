«Ницца» осудила нападение фанатов клуба на футболистов команды

1764657371

02 декабря 2025, 09:36

Французский футбольный клуб «Ницца» считает неприемлемым нападение фанатов на игроков команды и выражает полную поддержку футболистам. Об этом сообщает пресс-служба «Ниццы».

Ранее портал Foot Mercato сообщил, что болельщики «Ниццы» напали на футболистов команды на клубной базе из-за неудовлетворительных результатов. Несколько фанатов напали на нигерийского нападающего команды Терема Моффи и ивуарийского полузащитника Жереми Бога. Сообщается, что болельщики били футболистов и плевали в них.

«Клуб понимает разочарование, вызванное чередой неудачных выступлений. Однако подобные инциденты неприемлемы. Несколько членов клуба подверглись нападению. „Ницца“ выражает им полную поддержку и самым решительным образом осуждает эти действия», — говорится в заявлении.

«Ницца» потерпела шесть поражений подряд во всех турнирах. В чемпионате Франции после 14 туров команда занимает 10-е место с 17 очками.