Футболист ЦСКА Жоао Виктор сравнил чемпионаты России и Бразилии

Российская премьер-лига (РПЛ) является сильным чемпионатом с акцентом на физику, в Бразилии больше сконцентрированы на владении мячом. Такое мнение журналистам высказал бразильский защитник ЦСКА Жоао Виктор.
Виктор перешел в ЦСКА в августе 2025 года.
«Оцениваю шесть месяцев хорошо, может, одна-две игры были не очень. РПЛ — очень тяжелый чемпионат, здесь преобладает физический аспект, это отличается от других турниров. Но есть и высокое качество у игроков в командах, — сказал Виктор. — Но главный аспект — физическое состояние. В этом как раз и есть различие от чемпионата Бразилии».
ЦСКА завершит первую часть сезона 7 декабря матчем 18-го тура Российской премьер-лиги, в этот день армейцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Игра первого круга завершилась вничью со счетом 1:1.
«Хорошо себя чувствую, мы вышли после выходных, которые заслужили, вернулись на высокий уровень интенсивности, сосредоточены на „Краснодаре“, — сказал Виктор. — Без всякого сомнения мы отдадим все силы, игра за первое место, тот, кто победит, займет лидирующую позицию, а также отдалиться от преследователей. Мы готовы выложиться на 200 процентов. Прекрасно знаем сильные стороны [нападающего „Краснодара“] Джона Кордобы, у нас тоже они есть, будет сложное противостояние, нужно будет опасаться его».
«Краснодар» с 37 очками лидирует в таблице РПЛ, ЦСКА (36) идет вторым.
вот когда будет разбан, тогда будет чем сравнить с чемп бельгии. португалии или голландии...затем франция, англия и испания.
все придется наверстать.
один пример, захарян был большой звездой рпл, а в испании непонятно что за футболист.
бразильские клубы вернули на родину Неймара, Оскара, Данилу, Тиаго Силву, Алекса Сандро, Коутиньо, и прочих Халка с Камило.
конечно, и там есть свои проблемы.
дешевые телеправа. многие клубы принадлежат болельщикам, поэтому инвесторы не спешат вкладывать в браз.футбол.
но главное проблема - низкий уровень доходов населения.
и условный фан Фламенго (а Фламенго самый богатый клуб в Бразилии) никогда не заплатит столько же за трансляцию, атрибутику или билеты, как европейцы.
