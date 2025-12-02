Футболист ЦСКА Жоао Виктор сравнил чемпионаты России и Бразилии

1764687223

02 декабря 2025, 17:53

Российская премьер-лига ( РПЛ ) является сильным чемпионатом с акцентом на физику, в Бразилии больше сконцентрированы на владении мячом. Такое мнение журналистам высказал бразильский защитник ЦСКА .

Виктор перешел в ЦСКА в августе 2025 года.

«Оцениваю шесть месяцев хорошо, может, одна-две игры были не очень. РПЛ — очень тяжелый чемпионат, здесь преобладает физический аспект, это отличается от других турниров. Но есть и высокое качество у игроков в командах, — сказал Виктор. — Но главный аспект — физическое состояние. В этом как раз и есть различие от чемпионата Бразилии».

ЦСКА завершит первую часть сезона 7 декабря матчем 18-го тура Российской премьер-лиги, в этот день армейцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Игра первого круга завершилась вничью со счетом 1:1.

«Хорошо себя чувствую, мы вышли после выходных, которые заслужили, вернулись на высокий уровень интенсивности, сосредоточены на „Краснодаре“, — сказал Виктор. — Без всякого сомнения мы отдадим все силы, игра за первое место, тот, кто победит, займет лидирующую позицию, а также отдалиться от преследователей. Мы готовы выложиться на 200 процентов. Прекрасно знаем сильные стороны [нападающего „Краснодара“] Джона Кордобы, у нас тоже они есть, будет сложное противостояние, нужно будет опасаться его».