Футболист ЦСКА Жоао Виктор сравнил чемпионаты России и Бразилии

02 декабря 2025, 17:53

Российская премьер-лига (РПЛ) является сильным чемпионатом с акцентом на физику, в Бразилии больше сконцентрированы на владении мячом. Такое мнение журналистам высказал бразильский защитник ЦСКА Жоао Виктор.

Виктор перешел в ЦСКА в августе 2025 года.

«Оцениваю шесть месяцев хорошо, может, одна-две игры были не очень. РПЛ — очень тяжелый чемпионат, здесь преобладает физический аспект, это отличается от других турниров. Но есть и высокое качество у игроков в командах, — сказал Виктор. — Но главный аспект — физическое состояние. В этом как раз и есть различие от чемпионата Бразилии».

ЦСКА завершит первую часть сезона 7 декабря матчем 18-го тура Российской премьер-лиги, в этот день армейцы на выезде сыграют с «Краснодаром». Игра первого круга завершилась вничью со счетом 1:1.

«Хорошо себя чувствую, мы вышли после выходных, которые заслужили, вернулись на высокий уровень интенсивности, сосредоточены на „Краснодаре“, — сказал Виктор. — Без всякого сомнения мы отдадим все силы, игра за первое место, тот, кто победит, займет лидирующую позицию, а также отдалиться от преследователей. Мы готовы выложиться на 200 процентов. Прекрасно знаем сильные стороны [нападающего „Краснодара“] Джона Кордобы, у нас тоже они есть, будет сложное противостояние, нужно будет опасаться его».

«Краснодар» с 37 очками лидирует в таблице РПЛ, ЦСКА (36) идет вторым.

ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ sv_1969 (раскрыть)
03 декабря в 16:12
Я читаю комменты в хронологическом порядке и так же отвечаю на них.
Ваш коммент о погодном факторе прочитал после того, как ответил на предыдущий коммент. )
sv_1969
sv_1969 ответ ЦВБП - Forza Milan (раскрыть)
03 декабря в 16:01
Мы гоняли и на снегу , но если бы Вы прочитали следующий мой комент то не стали бы мне писать))) Я все что Вы мне написали там написал!
ЦВБП - Forza Milan
ЦВБП - Forza Milan ответ sv_1969 (раскрыть)
03 декабря в 15:19
И сколько месяцев в году вы гоняли мяч на пустыре? Четыре-пять?
В Бразилии гоняют круглый год.

Вот когда в России будет климат, как в Бразилии, и пацанва сможет круглогодично гонять мяч на пустырях и во дворах, тогда и можно будет сравнивать.
Брулин
Брулин
03 декабря в 10:03
Хавбек ЦСКА Алвес о желании Кисляка выиграть «Золотой мяч»: «До этого не так уж и далеко. Скоро может перейти в хороший европейский клуб, думаю»
sv_1969
sv_1969 ответ cska1948 (раскрыть)
02 декабря в 20:57
Приветствую Володь! Им также до нас в хоккее! Тут еще погодный фактор думаю играет роль!
sv_1969
sv_1969 ответ Alex_67 (раскрыть)
02 декабря в 20:56
Помню в 70-е мы тоже гоняли на пустыре ведь даже поле у школы скорее напоминало пустырь! Вы правильно сказали что это в крови! Не помню кто сказал что Россия станет чемпионом мира по футболу когда Бразилия станет чемпионом мира по хоккею!
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ CCCP1922 (раскрыть)
02 декабря в 20:42
в Европе есть Винисиус. Родриго. Рафинья, Эстевао и другие.
бразильские клубы вернули на родину Неймара, Оскара, Данилу, Тиаго Силву, Алекса Сандро, Коутиньо, и прочих Халка с Камило.
конечно, и там есть свои проблемы.
дешевые телеправа. многие клубы принадлежат болельщикам, поэтому инвесторы не спешат вкладывать в браз.футбол.
но главное проблема - низкий уровень доходов населения.
и условный фан Фламенго (а Фламенго самый богатый клуб в Бразилии) никогда не заплатит столько же за трансляцию, атрибутику или билеты, как европейцы.
Alex_67
Alex_67
02 декабря в 19:47, ред.
У бразильцев футбол в крови.. Они учатся играть на пустыре, а потом выходят на большое поле и будто всю жизнь на нём провели.
Bad Listener
Bad Listener
02 декабря в 19:46, ред.
Коротко о физике в РПЛ: Автобус на автобус или кто кого перерикошетит
CCCP1922
CCCP1922
02 декабря в 19:41
Физическая готовность дело наживное. Играют же бразильские футболисты главные роли в ведущих клубах Европы?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Sergo81 (раскрыть)
02 декабря в 19:37
В России ни физики, ни мастерства))
Sergo81
Sergo81
02 декабря в 19:25
В рпл главное физика, но её нет, в Бразилии физика не главное, но она есть. Как Бразил без физики может владеть мячом ?
cska1948
cska1948 ответ 112910415 (раскрыть)
02 декабря в 19:18
Мы с Бразилией будем ровны, когда наши футболисты, как бразильские, будут востребованы во всём футбольном мире. А пока нам до них как до Луны пешком.
shur
shur ответ sv_1969 (раскрыть)
02 декабря в 19:10, ред.
....и потом один говорит:" Они готовы на 300 процентов, никаких сомнений, что они выложатся полностью", — добавил Челестини.
Жоао гутарит :"Мы готовы выложиться на 200 процентов."
В итоге: 3:2 Краснодар....???!!!!
shur
shur ответ Варвар7 (раскрыть)
02 декабря в 19:06
...в Бразилии на песке играть-мама дорогая!
...в России в слякоть, в дождь, в снег, в грязь играть ,не поле перейти!
....в чём сила,Брат?! Конечно же в башке!!!
Termez Zidan
Termez Zidan
02 декабря в 19:02
Чье то я этого Виктора не помню. Он играл со Спартаком? По моему нет или ...
112910415
112910415
02 декабря в 19:02
короче, мы примерно равны :
у них один аспект главнее, у нас -другой ! )
sv_1969
sv_1969
02 декабря в 18:49
Рано еще ему экспертом быть))) не на срач тв же)))
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 декабря в 18:39
чтобы лучше понять уровень росс.клубного футбола, нужно смотреть как можно больше матчей с соперниками хорошего уровня в еврокубках.
вот когда будет разбан, тогда будет чем сравнить с чемп бельгии. португалии или голландии...затем франция, англия и испания.
все придется наверстать.
один пример, захарян был большой звездой рпл, а в испании непонятно что за футболист.
shlomo
shlomo
02 декабря в 18:35
Похоже ему дали прочитать все это по написанной бумажке.....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
02 декабря в 18:31
бразильская лига на порядок сильней РПЛ.
у нас нет команд, даже приблизительно равных Фламенго, Палмейрас, Крузейро или Флуминенсе.
Kosmos58
Kosmos58
02 декабря в 18:18
Рассмешил ...
Варвар7
Варвар7
02 декабря в 18:06
"Но главный аспект — физическое состояние". - даже главней чем сумма в контрактах? )
Гость
